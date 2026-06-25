4 zodii au parte de abundența pe care o merită, până la sfârșitul lunii iulie 2026

Desigur, unele semne zodiacale se bucură de beneficii planetare speciale și primesc abundența pe care o merită.

1. Leu

Pe 13 iunie, Venus a intrat în zodia ta zodiacală și rămâne aici până pe 9 iulie. Jupiter intră și în zodia ta zodiacală, Leu, pe 30 iunie, unde rămâne pentru următoarele 13 luni. Aceasta plasează cele două planete cele mai benefice în prima ta casă a sinelui. Ce noroc!

Jupiter tranzitează zodia ta zodiacală o singură dată la 12 ani, ceea ce îl face un an al abundenței și oportunităților personale. Emani încredere, atrăgând oportunități și oameni către tine oriunde te duci. Popularitatea ta te poate face să te simți mai îndrăzneț decât în ​​mod normal, ceea ce îți poate extinde sfera de influență și mai mult.

Venus îi atrage pe ceilalți către tine și îți oferă un impuls personal. Mai ales în primele nouă zile ale lunii iulie, te simți supraalimentat și foarte norocos. Dacă există ceva ce vrei să faci sau să realizezi, acesta este momentul să pui roțile în mișcare. Nu vrei să începi nimic nou încă din cauza retrogradării lui Mercur, dar acum este perfect pentru planificare și pregătire pentru a merge mai departe când Mercur devine direct.

Când Venus părăsește Leul pe 9 iulie, intră în Fecioară, unde rămâne până pe 5 august. Venus îți poate oferi un impuls în ceea ce privește finanțele și te poate ajuta, de asemenea, în ceea ce privește creșterea stimei de sine. Acesta este momentul să cumperi ceva de natură venusiană, cum ar fi artă, haine, muzică, bilete la spectacole sau altceva care îți va aduce plăcere.

Soarele rămâne în Rac până pe 22 iulie, iar Mercur până pe 9 august. Soarele încurajează reflecția și concentrarea pe eliminarea bagajului mental și a stresului. Odată ce te confrunți cu probleme care te-au deranjat, acestea se rezolvă în sfârșit.

Pe măsură ce Mercur retrogradează pentru cea mai mare parte a lunii, s-ar putea să vrei să petreci ceva timp singur sau în izolare. Un mediu liniștit și pașnic îți permite să gândești și să planifici corect.

Marte, planeta acțiunii, intră în Gemeni pe 28 iunie. Gemenii sunt un semn compatibil pentru Leu, iar în această plasare, dorința ta de a socializa este sporită. Așteaptă-te să petreci timp cu grupurile tale sociale și să faci niște networking. Iulie ar trebui să fie o lună plină de acțiune, prieteni, fericire și abundență.

2. Rac

Venus tranzitează Leul în primele nouă zile ale lunii, oferindu-vă un impuls financiar și îmbunătățindu-vă stima de sine. Jupiter, planeta norocului și a câștigului, se întâlnește cu Leul pe 30 iunie și rămâne acolo până în iulie 2027.

Anul următor este plin de beneficii financiare și câștiguri materiale. Ați putea obține un nou loc de muncă, o promovare sau găsi o altă modalitate de a sări pe acel val de bani. Jupiter este adesea numit Marele Benefic de către astrologi și vă încurajează să vă îndreptați atenția și norocul către îmbunătățiri generale în viața dumneavoastră. De asemenea, s-ar putea să fiți îndemnat să vă reevaluați relația cu banii și să obțineți mult mai multă libertate financiară, mai ales în prima săptămână a lunii!

Venus intră în Fecioară între 9 iulie și 5 august. Fiind un semn zodiacal extrem de compatibil cu Racul, vei fi răsplătit cu experiențe incredibile, în special cu prietenii, vecinii și familia apropiată. Comunicarea este importantă în această lună și este momentul ideal pentru a planifica o scurtă călătorie sau o escapadă de weekend.

Soarele tranzitează prin Rac până pe 22 iulie, iar când Soarele este în semnul nostru, de obicei ne simțim mult mai bine. Oriunde merge Soarele, lumina reflectoarelor strălucește, iar luna aceasta, este asupra ta.

Apropo de lumina reflectoarelor, La mulți ani, Rac! Lunile de naștere sunt întotdeauna însoțite de o lună nouă în semnul nostru, iar în această lună, a ta cade pe 14 iulie, la 21 de grade în Rac. De obicei, această lună servește ca un fel de resetare pentru anul următor. Folosește acest timp pentru a-ți da seama exact la ce vrei să lucrezi și cine vrei să fii înainte de următoarea ta zi de naștere.

Mercur este, de asemenea, în Rac în această lună și este retrograd până pe 22 iulie, când devine direct. Acest lucru îți îndreaptă atenția spre interior, determinându-te să regândești modul în care te prezinți în fața celorlalți. Îți regândești obiectivele personale sau faci corecții în ceea ce faci în prezent. Deși Mercur retrograd poate fi enervant, el servește unui scop și adesea aduce informații noi de care ai nevoie pentru a merge mai departe. Cu Jupiter și Venus lucrând în favoarea ta în luna iulie, norocul și abundența sunt ale tale.

3. Berbec

Ai o lună minunată în față! Odată cu începerea sezonului Racului, Venus, planeta iubirii, banilor și valorilor, tranzitează casa ta a cincea. Primești mai multe invitații sociale decât de obicei, fie că vrei, fie că nu. Ai șansa de a petrece timp cu cineva special sau chiar de a întâlni pe cineva nou dacă ești singur. Dacă ai sau lucrezi cu copii, Venus în această plasare este un bonus.

Jupiter intră în Leu pe 30 iunie, unde rămâne pentru anul următor. În Leu, energia lui Jupiter este îndrăzneață, optimistă și pozitivă. Stima ta de sine crește vertiginos. Oriunde merge Jupiter în harta ta astrală, norocul îl urmează.

Jupiter tranzitează Leul doar o dată la 12 ani, așa că, dacă ești singur și cauți copii, cu siguranță vei întâlni pe cineva nou în această perioadă. Acesta ar trebui să fie un an al distracției, prietenilor, divertismentului, iubirii și romantismului. Dacă îți dorești copii, acesta ar putea fi anul tău.

Pe 7 iulie, Venus părăsește Leul și intră în Fecioară, oferindu-ți un impuls în domeniile sănătății și muncii tale. Ai putea fi inspirat să începi un obicei mai sănătos sau să încerci un alt tip de exercițiu. Indiferent, te vei simți și vei arăta uimitor, ceea ce îți va spori încrederea. A avea cele două planete cele mai benefice în a cincea casă se întâmplă rar, așa că profită la maximum de ea.

4. Săgetător

Luna aceasta, Venus tranzitează Leul până pe 9 iulie, când intră în Fecioară. Pe 30 iunie, Jupiter intră și el în Leu. Aceasta este partea din harta ta astrologică care guvernează călătoriile, educația, învățarea și viziunea asupra lumii. Poți învăța ceva nou sau poți deveni interesat de ceva diferit, iar acest lucru nu trebuie să includă neapărat educația formală. Ar putea fi un curs, un seminar, un documentar sau ceva care te interesează personal. Când petreci timp cu oameni care îți extind mintea și perspectivele, este bine pentru tine. Ești curios să vezi cum este viața lor!

Venus intră în Fecioară pe 9 iunie, unde îți va influența munca și cariera. Fecioara este guvernatoarea naturală a celei de-a șasea case a muncii, așa că Venus în această plasare îți oferă un impuls semnificativ în carieră. Ai putea primi o mărire de salariu, să începi un nou proiect sau să fii în măsură să-i motivezi pe ceilalți mai mult decât în ​​mod normal.

Începând cu 29 iunie, Marte își începe ciclul în Gemeni. Te concentrezi mai mult pe un partener romantic, dacă ai unul, dar acest lucru ar putea include și partenerii de afaceri, precum și pe cei cu care interacționezi zilnic. Calendarul tău social va exploda, așa că așteaptă-te să fii rezervat și ocupat toată luna.

Soarele intră în Leu pe 22 iulie, un semn cu care ești foarte compatibil, și se întâlnește cu Jupiter. Aceste planete împreună fac din aceasta un moment ideal pentru a face sau a planifica o călătorie și pentru a-ți menține mintea deschisă la extinderea ideilor tale în această lună. Călătoria este posibilă, potrivit yourtango.com.

Soarele și Mercur retrograd în Rac tranzitează casa a opta a banilor altor persoane și a finanțelor comune. Acest lucru îți va oferi oportunitatea de a-ți reconsidera bugetul, datoriile și alte aspecte financiare pentru a te asigura că ești pe drumul cel bun. Toate acestea îți oferă o lună minunată și o vară foarte abundentă și extinsă!