x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Externe Dezastru în Norvegia: Peste 100 de case, mistuite de un incendiu violent

Dezastru în Norvegia: Peste 100 de case, mistuite de un incendiu violent

de Redacția Jurnalul    |    18 Iul 2026   •   12:20
Urmăreşte Jurnalul pe Discover Adaugă Jurnalul ca sursă preferată
Dezastru în Norvegia: Peste 100 de case, mistuite de un incendiu violent
Capură de ecran X/ Cartiere întregi făcute scrum în Krokstadelva

Un incendiu dezastator izbucnit în sudul Norvegiei a provocat distrugeri de proporții în localitatea Krokstadelva din municipalitatea Drammen, situată la aproximativ 50 de kilometri vest de capitala Oslo. Flăcările au mistuit deja peste 100 de locuințe și sute de persoane au fost evacuate.

Autoritățile au intervenit cu aproximativ 80 de pompieri, echipaje ale Apărării Civile și șase elicoptere specializate în stingerea incendiilor, notează Sky News.

Pe durata nopții, elicopterele și-au suspendat operațiunile, iar echipele de la sol au rămas singure în lupta cu flăcările.

Poliția a precizat că incendiul s-a extins în pădure și s-a transformat într-un incendiu de vegetație care continuă să se propage.

„Planul este ca pompierii, împreună cu Apărarea Civilă, să înfrunte incendiul dinspre sud și să-l lichideze spre nord, în direcția incendiului. Asta vor încerca acum. Dar, așa cum am spus, incendiul nu este încă sub control. Incendiul încă înaintează”, a declarat Frode Presthus, comandantul operațiunii.

Primarul municipiului Drammen, Kjell Arne Hermansen, a descris incendiul drept unul fără precedent pentru comunitate și a anunțat activarea structurilor locale de gestionare a situațiilor de criză.

„Este important să urmați sfaturile pompierilor și ale poliției”, le-a transmis oficialul cetățenilor.

În urma incendiului, o persoană a avut nevoie de îngrijiri medicale după ce a inhalat fum, iar un pompier a suferit răni ușoare.

Până în prezent, autoritățile nu au raportat persoane dispărute.

De asemenea, au amenajat centre de evacuare și sprijin pentru locuitorii care și-au părăsit casele.

(sursa: Mediafax)

 

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: Norvegia incendiu case persoane evacuate
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri