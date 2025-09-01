4 cele mai afectate zodii de eclipsa de Lună, din 7 septembrie 2025

Energia eclipsei va accentua tensiuni, confuzii și instabilitate emoțională, fiind un test greu pentru Gemeni, Fecioară, Săgetător și Pești.

Gemeni

Eclipsa aduce în prim-plan crize în relațiile personale, unde vor fi nevoiți să-și clarifice prioritățile. Confuzia și tensiunile pot apărea și în cuplu însă, simbolic, fenomenul le oferă ocazia de a avea revelații importante și de a corecta aspecte ignorate.

La locul de muncă, nemulțumirile pot conduce la schimbări bruște, uneori însoțite de oferte neașteptate sau oprirea unor proiecte, deschizând astfel noi drumuri în carieră.

Fecioară

Eclipsa scoate la suprafață tensiuni acumulate și stări de anxietate. Oboseala și senzația de lipsă a controlului pot fi copleșitpare dar sunt însoțite de nevoia reevaluării vieții și a unor obiceiuri care afectează sănătatea.

Deși dificil, acest proces poate fi începutul unei reorientări benefice.

Săgetător

Săgetătorii vor resimți schimbări importante pe plan financiar și profesional, fiind provocați să accepte oportunități cu responsabilități ridicate.

Este posibil ca vechile convingeri să fie puse sub semnul întrebării, iar acest lucru să le aducă libertatea mult dorită, în pofida neliniștilor interioare.

Pești

Peștii, în schimb, pot trece printr-o furtună emoțională. Sensibilitatea lor este amplificată iar relațiile personale pot deveni tensionate.

Totuși, eclipsa oferă o șansă de eliberare de atașamente toxice și de regăsire a liniștii interioare, potrivit a1.ro.

Deși aceste zodii vor resimți intens efectele eclipsei, fenomenul cosmic este privit și ca o oportunitate de transformare și creștere spirituală. Cu răbdare și autocunoaștere, nativii pot trece peste aceste provocări mai puternici și mai echilibrați.