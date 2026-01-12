Căldura sub presiune: ELCEN avertizează că forțarea sistemului poate duce la avarii

Potrivit companiei, agentul termic este livrat până la limita de proprietate a centralelor, în conformitate cu prevederile contractuale, atât din punct de vedere al temperaturilor, cât și al celorlalți parametri de funcționare. Temperaturile livrate în prezent, conform comenzilor primite, sunt: CET Grozăvești: 97°C, CET București Sud: 97°C, CET București Vest: 98°C, CET Progresu: 98°C.

ELCEN avertizează că orice solicitare de majorare suplimentară a debitului ar presupune depășirea parametrilor contractuali deja atinse, funcționarea centralelor în regimuri tehnice anormale și o creștere exponențială a riscului de avarii la instalații.

„Poți accelera o mașină cu motorul deja supraîncălzit, dar riști să rămâi pe loc”, transmit reprezentanții companiei, subliniind că forțarea instalațiilor ar putea conduce la consecințe mult mai grave pentru consumatori, inclusiv întreruperi neplanificate. Din acest motiv, centralele sunt operate într-un regim sigur și stabil, care permite menținerea livrării agentului termic fără a supune echipamentele unor solicitări excesive.

ELCEN reamintește că sistemul de termoficare funcționează ca un circuit unitar, în care parametrii de livrare sunt strâns legați de cei de retur. Nu este relevant doar ce cantitate și la ce temperatură pleacă agentul termic din centrale, ci și în ce condiții acesta se întoarce din rețea. Parametrii de retur sunt asigurați de operatorul rețelei de termoficare, iar atunci când aceștia nu sunt corespunzători, întregul sistem se dezechilibrează. În aceste condiții, echipamentele din CET-uri sunt supuse unor solicitări suplimentare, care pot impune funcționarea cu restricții sau chiar oprirea instalațiilor pentru prevenirea unor avarii majore și pentru protejarea personalului. Într-un scenariu în care parametrii de retur ar fi menținuți la valori optime, instalațiile ELCEN ar putea fi încărcate la capacitate maximă, cu randamente superioare și o eficiență energetică crescută.

Pierderi majore în rețea: peste 2.000 de tone de apă pe oră Unul dintre indicatorii critici pentru funcționarea corectă a sistemului îl reprezintă debitul de apă de adaos, necesar pentru acoperirea pierderilor din rețeaua de termoficare. În prezent, acest debit a ajuns la 2.225 t/h, ceea ce înseamnă că sistemul pierde peste 2.000 de tone de apă în fiecare oră. Valoarea este dublă față de debitul normal de aproximativ 1.000 t/h și cu circa 300 t/h peste debitul considerat de avarie. Menținerea acestui nivel nu reprezintă o situație normală de exploatare, ci un regim de stres pentru instalațiile din CET-uri.

ELCEN avertizează că un astfel de regim accelerează uzura echipamentelor, crește riscul de depuneri și coroziuni și reduce semnificativ durata de viață a instalațiilor energetice. Compania subliniază că orice creștere a debitului în sistemul de termoficare presupune automat majorarea debitului de apă de adaos. Acest necesar suplimentar depășește însă regimul normal de funcționare pentru care sunt proiectate instalațiile de tratare chimică, afectând exploatarea în condiții de siguranță.

„Orice suplimentare a debitelor este posibilă doar cu reducerea pierderilor din rețeaua de termoficare, astfel încât adaosul de apă să revină în limitele normale”, precizează ELCEN, atrăgând atenția că forțarea debitelor în condițiile actuale înseamnă un risc ridicat de avariere gravă a echipamentelor. ELCEN precizează că aceste clarificări sunt făcute exclusiv pentru o informare corectă și completă a publicului, fără intenția de a transfera responsabilități.

Sistemul de termoficare funcționează ca un ansamblu, iar rezultatul resimțit de consumatori depinde de modul în care toate componentele acestuia colaborează. Prioritatea companiei rămâne asigurarea continuității furnizării energiei termice în condiții de siguranță, prin respectarea limitelor tehnice și contractuale de funcționare, pentru a evita presiuni excesive asupra instalațiilor și riscuri semnificative pentru sistem și consumatori.