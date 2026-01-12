Iubiri karmice și revelații emoționale: horoscopul dragostei 12–18 ianuarie 2026

Săptămâna 12–18 ianuarie 2026 aduce o schimbare majoră în viața amoroasă a tuturor zodiilor. Planeta iubirii, Venus, părăsește Capricornul și intră în Vărsător pe 17 ianuarie, aducând o energie imprevizibilă, libertină și nonconformistă în relații.

În prima parte a săptămânii, Chiron activează răni emoționale vechi, iar mulți dintre noi pot deveni mai sensibili, mai nesiguri sau mai temători în iubire. Însă pe 15 ianuarie, Venus face un aspect favorabil cu Uranus, care aduce surprize plăcute, revelații și dorința de a încerca ceva nou.

Luna Nouă din 18 ianuarie, în Capricorn, este un moment karmic pentru relații — dar și tensionat, deoarece Marte și Mercur sunt implicate. Emoțiile pot exploda dacă nu sunt canalizate corect. Mișcarea, sportul și discuțiile sincere sunt esențiale.

♈ Berbec

Săptămâna te ajută să lași în urmă răni vechi. Conjuncția Venus–Saturn îți oferă stabilitate emoțională și claritate.

Luna Nouă din 18 ianuarie activează zona carierei, iar tensiunile dintre muncă și viața personală pot ieși la suprafață. Ai grijă să nu reacționezi impulsiv.

♉ Taur

Ai o perspectivă mai optimistă asupra iubirii. Primele zile ale săptămânii îți aduc bucurie și claritate emoțională.

Luna Nouă te poate face să visezi la o călătorie sau la o relație la distanță. Emoțiile sunt intense, dar constructive.

♊ Gemeni

Relațiile tale intră într-o fază de transformare profundă. Cineva din trecut poate reapărea sau o legătură veche capătă o nouă formă.

Luna Nouă din 18 ianuarie îți arată adevărul despre ceea ce simți cu adevărat.

♋ Rac

Primele zile ale săptămânii sunt excelente pentru conexiuni romantice.

Totuși, Luna Nouă cade în zona parteneriatelor, iar dacă există tensiuni, ele vor ieși la iveală. Dacă relația este solidă, va deveni și mai puternică.

♌ Leu

Venus și Saturn îți cer maturitate emoțională. Este o săptămână importantă pentru stabilitate și seriozitate în dragoste.

Venus intră în casa relațiilor tale și, odată cu Pluto, poate aduce gelozii sau lupte de putere. Evită dramatismul.

♍ Fecioară

Dragostea se manifestă prin gesturi mici, dar profunde. Este un moment bun pentru a discuta planuri de viitor.

Luna Nouă îți poate aduce emoții puternice — dacă există probleme nerezolvate, acestea ies la suprafață.

♎ Balanță

O conversație importantă poate schimba direcția unei relații.

Venus intră în casa iubirii tale și aduce romantism, pasiune și oportunități noi. Este una dintre cele mai bune săptămâni pentru dragoste.

♏ Scorpion

Luna în semnul tău pe 13 ianuarie aduce noi începuturi emoționale.

Totuși, intrarea lui Venus în Vărsător poate activa gelozii și suspiciuni. Nu lăsa emoțiile intense să distrugă ceva valoros.

♐ Săgetător

Nu este momentul să intri într-o relație fără să te gândești bine.

Luna Nouă poate aduce teme legate de bani, stimă de sine și valoare personală. Clarifică ce meriți cu adevărat.

♑ Capricorn

Venus părăsește semnul tău, dar îți lasă o doză de încredere și magnetism.

Luna Nouă din 18 ianuarie este un reset anual pentru tine — dar și o perioadă emoțională intensă. Fii blând cu tine.

♒ Vărsător

Venus intră în semnul tău pe 17 ianuarie și îți aduce una dintre cele mai bune perioade romantice ale anului.

Atragi atenția, iubirea și conexiunile autentice. Dacă ești singur, o întâlnire importantă este foarte aproape.

♓ Pești

Socializarea și flirtul sunt favorizate.

Totuși, conjuncția Venus–Pluto poate scoate la suprafață frici și nesiguranțe. Luna Nouă te ajută să eliberezi trecutul și să te reconectezi cu echilibrul tău interior.