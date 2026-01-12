Cursuri online în zece unităţi de învăţământ din opt judeţe şi suspendate în alte trei şcoli

"Potrivit datelor furnizate de Inspectoratele şcolare judeţene în cursul zilei de luni (ora de referinţă - 17:00), din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile, marţi, 13 ianuarie, cursurile se vor desfăşura online în 10 unităţi de învăţământ (totalizând aproximativ 3.000 de elevi/preşcolari), câte una în fiecare dintre judeţele Argeş, Arad, Dolj, Olt, Prahova, Satu Mare şi câte două în judeţele Timiş şi Teleorman", a informat, luni, MEC.



Potrivit ministerului, în trei unităţi de învăţământ, însumând aproximativ 450 de elevi, câte una în fiecare dintre judeţele Bistriţa-Năsăud, Satu Mare şi Teleorman, activitatea didactică va fi suspendată marţi, urmând ca orele de curs să fie recuperate.

AGERPRES