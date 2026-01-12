Cursuri online în zece unităţi de învăţământ din opt judeţe şi suspendate în alte trei şcoli

x close
de Redacția Jurnalul    |    12 Ian 2026   •   19:30
Sursa foto: Lucian Alecu/Cursuri suspendate în mai multe județe din țară din cauza vremii nefavorabile

Cursurile se vor desfăşura marţi online în 10 unităţi de învăţământ din opt judeţe şi vor fi suspendate în alte trei şcoli din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile, a anunţat Ministerul Educaţiei şi Cercetării.

"Potrivit datelor furnizate de Inspectoratele şcolare judeţene în cursul zilei de luni (ora de referinţă - 17:00), din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile, marţi, 13 ianuarie, cursurile se vor desfăşura online în 10 unităţi de învăţământ (totalizând aproximativ 3.000 de elevi/preşcolari), câte una în fiecare dintre judeţele Argeş, Arad, Dolj, Olt, Prahova, Satu Mare şi câte două în judeţele Timiş şi Teleorman", a informat, luni, MEC.

Potrivit ministerului, în trei unităţi de învăţământ, însumând aproximativ 450 de elevi, câte una în fiecare dintre judeţele Bistriţa-Năsăud, Satu Mare şi Teleorman, activitatea didactică va fi suspendată marţi, urmând ca orele de curs să fie recuperate.

