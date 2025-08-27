4 zodii au parte de binecuvântări și iubire, în timp ce Venus se află în Leu

Zeița iubirii se va simți mai încrezătoare și optimistă, ceea ce ne va inspira curajul de a ne deschide către posibilitatea de a găsi iubirea.

Când se află Venus în Leu

- 25 august 2025: Venus intră în Leu

- 19 septembrie 2025: Venus părăsește Leul și intră în Fecioară

Ce înseamnă Venus în Leu

Zeița iubirii, Venus influențează dragostea, parteneriatul și romantismul. Indiferent dacă ești singur sau în cuplu, Venus îți va influența pozitiv viața amoroasă. Te poți alinia cu energia planetei Venus folosind-o pentru a-ți chema dorințele, visele și manifestările romantice.

Ar trebui să te simți mai încrezător și mai sigur pe tine deoarece Venus în Leu îți luminează viața amoroasă din 25 august până pe 19 septembrie. Venus în Leu emană curaj, căldură și certitudine. Nu există dacă, și sau dar în timpul acestui ciclu venusian.

Deoarece te vei simți ferm în dorințele tale, Venus în Leu îți va amplifica manifestările. Secretul acestui ciclu venusian înflăcărat este practicarea răbdării.

Venus în Leu are o energie fixă ​​nu atât de subtilă, așa că s-ar putea să dureze întregul ciclu pentru ca manifestările tale să se materializeze. Dar nu-ți face griji - Venus în Leu promite un rezultat pozitiv pentru toate zodiile.

Berbec

Venus în Leu aduce pasiune și entuziasm în a cincea casă a romantismului, sexului și întâlnirilor. Viața ta amoroasă și sexuală va decola în următoarele săptămâni. Indiferent dacă întâlnieși potențiale conexiuni online sau offline, ar trebui să vezi o diferență notabilă în modul în care oamenii te abordează.

De asemenea, s-ar putea să te simți mai încrezător în senzualitatea ta, ceea ce te va ajuta să te simți curajos dacă faci primul pas. Venus în Leu te va ajuta să atragi noi posibilități romantice pline de distracție, entuziasm și chimie îmbătătoare. Fiecare primă întâlnire, prim sărut și primă îmbrățișare te va lăsa dorind mai mult.

Vărsător

Sufletul pereche te așteaptăr. Următoarele săptămâni ar putea fi cruciale deoarece Venus în Leu se va manifesta în casa a șaptea a căsătoriei, angajamentului și parteneriatului. De obicei, preferi să zbori singur, ca semn de aer independent. Deși s-ar putea să tânjești după libertate și nonconformism, o altă parte din tine își dorește intimitate și conexiune. Venus în Leu te poate ajuta să manifești un partener care să-ți ofere totul.

Ai o idee clară despre ce vrei într-o relație și de la un partener, apoi las-o pe Venus în Leu să-și facă magia. Nu fi surprins dacă vei întâlni dragostea vieții tale până la sfârșitul acestui ciclu venusian.

Gemeni

Nu trebuie să te dai în spectacol, chiar dacă Venus în Leu va socializa în casa a treia a comunicării, comunității și intereselor. În mod normal, îți place să te implici în flirturi inofensive, fără miză. Cu toate acestea, relația ta cu flirtul se va schimba drastic pe parcursul acestui ciclu venusian.

Zeița iubirii te imploră să fii mai autentic, dulce și deschis atunci când vorbești cu potențiale iubiri. Bâlbâielile și împiedicările în cuvinte te vor face mai carismatic. Lasă-i pe ceilalți să te vadă cu adevărat. Autenticitatea ta este fermecătoare atunci când nu încerci intenționat să impresionezi.

Scorpion

Vulnerabilitatea face minuni pentru viața ta amoroasă, deoarece Venus în Leu luminează casa a zecea a reputației, notorietății și succesului. Deși acest tranzit va avea conotații profesionale pozitive, Venus în Leu te poate ajuta să fii mai orientat spre viitor în toate domeniile vieții tale.

Fără îndoială, vei beneficia de această energie publică, deoarece Venus îți va da încrederea de a fi deschis și autentic. Nu este nicio rușine să recunoști că ești pregătit pentru un tip special de iubire. Ceilalți vor aprecia foarte mult și vor rezona cu vulnerabilitatea ta, ceea ce te va ajuta să atragi iubirea și relația pe care le cauți, potrivit yahoo.com.

