4 zodii cu superputeri, pe 25 februarie 2026

Sub influența Lunii în creștere (Waxing Gibbous) în Gemeni, curiozitatea se activează, piesele de puzzle se leagă, iar semnele devin ușor de recunoscut.

Această fază lunară ne ajută să înțelegem mesajul, nu doar să-l observăm. Nu este vorba despre informații întâmplătoare, ci despre învățare și creștere: primim răspunsuri și știm ce avem de făcut mai departe.

Gemeni

Pentru Gemeni, mesajul Universului vine prin conversații semnificative. O discuție cu o persoană de încredere devine revelatoare, iar ideile par să se oglindească perfect între voi.

Este acel tip de dialog care nu te judecă, ci te ajută să construiești. În această zi, mințile sunt sincronizate, iar Universul îți deschide uși către idei noi. Ține de tine să le pui cap la cap și să le transformi în acțiuni concrete.

Săgetător

Săgetătorii, mereu atașați de adevăr, primesc mesajul pe căi subtile. Poate fi un fragment dintr-o carte, o replică auzită întâmplător sau o situație aparent banală — dar impactul este major.

Urmează un moment „aha”. Chiar dacă informația pare contradictorie, reușești să vezi ambele părți și să alegi, cu certitudine, direcția corectă. Ai încredere în discernământul tău: adevărul pe care îl recunoști acum te va ghida.

Pești

Pentru Pești, semnele sunt un limbaj familiar. În această zi, un vers, o melodie sau un simbol îți schimbă perspectiva asupra unei situații importante.

Descoperi că ești mai deschis decât credeai la învățare și transformare. Ceea ce afli pe 25 februarie are potențialul de a te schimba din interior, influențându-ți opiniile sau chiar stilul de viață. Procesezi calm, apoi manifești schimbarea.

Vărsător

Vărsătorii au o superputere în această zi: recunoașterea tiparelor. Vezi clar ce duce la eșec și alegi să nu mai repeți greșelile trecutului.

Universul îți transmite semnale menite să te protejeze de decizii proaste. Intuiția ta este validată, iar alegerile pe care le faci acum sunt inteligente și asumate. Continuă pe acest drum — ești exact unde trebuie.