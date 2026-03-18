SCANDAL TOTAL la Guvern: Ministrul Finanțelor chemat de urgență după ce PSD a părăsit ședința! Bugetul 2026, blocat în Parlament

Buget de stat 2026 blocat în Parlament: PSD vs PNL, dezbateri comisia buget-finanțe

Dezbaterea bugetului pe 2026 a explodat în controverse dure între PNL și PSD. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a fost convocat de urgență la Guvern după discuția cu liderul PSD, Sorin Grindeanu. Votul din comisia de buget-finanțe s-a blocat complet când PSD a părăsit ședința, aruncând dezbaterile într-un impas total.

Liderii partidelor, reuniți în biroul lui Grindeanu

Marți, după scandalul din comisiile reunite de buget-finanțe, liderii tuturor partidelor parlamentare s-au strâns în biroul președintelui Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, pentru a găsi o soluție. La discuție a participat și ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, potrivit Antena 3 CNN.

Bugetul nu poate fi votat fără acordurile din comisia de buget-finanțe. PNL și PSD duc contre dure pe bugetul pentru 2026, din cauza amendamentelor care vizează susținerea românilor cu venituri mici. PSD insistă pe măsuri pentru pensionari, dar PNL ripostează: "În buget nu există surse de finanțare."

PSD acuză PNL și USR că au „furat” de la pensionari și de la copii, după ce amendamentul cu ajutoare pentru pensionari a fost respins în comisiile de buget ale Parlamentului.

„Roberta Anastase s-a întors! Nu contează cum se votează, contează cum se interpretează! Astăzi toată lumea a putut să vadă cum USR și PNL s-au agățat cu dinții de toate chichițele legislative pentru a refuza amendamentul PSD care făcea dreptate pensionarilor și copiilor cu dizabilități. Au fost 19 voturi împotrivă, o abținere și 23 pentru Pachetul de Solidaritate al PSD. Dar USR și PNL s-au contorsionat în fel și chip până l-au picat.... Atât de rău ați ajuns... Să furați de la pensionari și copii...” scrie PSD într-o postare pe Facebook.

Cronologia dezbaterilor: De la comise la plen

Teoretic, bugetul trebuia dezbătut astăzi în plenul Parlamentului. Iată programul actualizat:

Proiectele de buget de stat și al asigurărilor sociale ajung miercuri în dezbaterea comună a Camerei Deputaților și Senatului, de la ora 16:00.

Documentele, aprobate de Guvern săptămâna trecută, au trecut de comisiile de specialitate luni seară (18:00-22:00), cu audieri ale ordonatorilor principali de credite.

Marți, comisiile de buget-finanțe au aprobat alocări pentru ordonatori, dar discuțiile continuă miercuri dimineață.

Vot final: joi.

Ce bugete au fost deja aprobate?

În prima zi a discuţiilor au fost aprobate bugetele unor instituţii precum Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Curtea Constituţională, Consiliul Legislativ, CNSAS, Avocatul Poporului şi Consiliul Naţional al Audiovizualului.

După comisii, proiectele intră în plenul comun miercuri după-amiază, cu susținerea amendamentelor. Ședința continuă joi, cu votul final așteptat.