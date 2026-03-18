Parteneriat strategic: Bavaria aduce investiții și tehnologie în România

Anunțul a fost făcut miercuri de ministrul Economiei, Irineu Darău, după cea de-a XI-a sesiune a Comisiei Mixte guvernamentale România–Bavaria. „Am semnat protocolul de cooperare dintre cele două părți, document care urmărește înainte de toate să transformăm un parteneriat solid în proiecte concrete pentru economie”, a transmis ministrul.

Germania este principalul partener economic al României, iar Bavaria este unul dintre cele mai puternice motoare industriale din Europa, motiv pentru care autoritățile spun că acordul poate avea un impact direct. „Nu vorbim, deci, despre un parteneriat simbolic, ci despre unul care va influența direct economia României”, a explicat Darău.

Potrivit oficialului român, direcția principală este atragerea de investiții și creșterea producției locale, dar și aducerea de tehnologie în România: „Direcția este clară: mai multă producție în România, mai multă tehnologie adusă aici și o integrare mai bună a firmelor românești în lanțurile economice europene”.

Cooperarea va viza în special industria și digitalizarea, unde România ar urma „să combine tehnologia germană cu dezvoltarea din zona IT”. Un punct important este și industria de apărare, unde autoritățile insistă ca investițiile să rămână în economie. „Investițiile în apărare trebuie să însemne mai mult decât achiziții: producție locală, transfer de tehnologie și locuri de muncă”, a subliniat ministrul.

„Am discutat și despre energie, de la direcții strategice până la tehnologii noi, dar și despre cooperarea în educație, mobilitate și turism, care susțin pe termen lung această relație economică”, a precizat Irineu Darău.

Ministrul a transmis că relația dintre România și Germania, în special cu Bavaria, a depășit etapa promisiunilor: „Relația România–Germania și în particular colaborarea România–Bavaria nu mai sunt despre potențial. Este vorba deja despre rezultate”.

Potrivit oficialului român, efectele ar trebui să se vadă direct în economie, prin investiții, locuri de muncă și dezvoltare. „Protocolul de astăzi înseamnă un singur lucru: un parteneriat care produce mai mult pentru ambele părți, care se va vedea concret în economia României, în industrie, turism, tehnologie și dezvoltare: mai multă producție aici, mai multă tehnologie transferată, mai multă valoare care rămâne în România”, a concluzionat ministrul.

(sursa: Mediafax)