Tragedie pe mare: fost fotbalist Steaua și Farul, printre victimele remorcherului scufundat la Midia

Drama de la Midia: remorcher scufundat, cinci morți. Povestea cutremurătoare a lui Sorin Tufan

Un accident naval deosebit de grav a avut loc în largul Portului Midia, unde un remorcher s-a scufundat în timpul unei manevre. Toate cele cinci persoane aflate la bord și-au pierdut viața, printre acestea numărându-se și fostul fotbalist Sorin Tufan, potrivit stiripesurse.

Accident naval devastator la câțiva kilometri de țărm

Tragedia s-a produs marți dimineață, la aproximativ 8 kilometri de Portul Midia. Remorcherul ASTANA s-a răsturnat în timpul unei operațiuni de asistare a unei nave tanc.

Intervenția echipelor de salvare a fost una de urgență, însă șansele de supraviețuire au fost minime. Deși o persoană a fost recuperată inițial din apă, bilanțul final este unul tragic: niciun membru al echipajului nu a supraviețuit.

Sorin Tufan, de la gazon la viața pe mare

Printre victime se află Sorin Tufan, un nume cunoscut în fotbalul românesc din anii ’80 și ’90. Acesta a decis să se facă marinar după retragerea din fotbal, la fel ca și tatăl său. Fostul fotbalist, în vârstă de 57 de ani, era căpitanul remorcherului Astana. Se pare că nu ar fi trebuit să fie azi pe vas, dar a făcut un schimb cu un coleg.

Remorcherul ASTANA, sub pavilion român, a fost construit în anul 2006 și are următoarele caracteristici principale: lungime 26,09 m, lățime 7,94 m, pescaj maxim 3,85 m, putere motor 2610 kW (3500 CP).

Sorin Tufan a evoluat pentru Farul Constanța încă de la 17 ani, devenind rapid unul dintre jucătorii de bază ai echipei. În 1988, a contribuit decisiv la promovarea în prima ligă, iar evoluțiile sale l-au adus în atenția Stelei. În 1992, a fost transferat la echipa bucureșteană la dorința antrenorului Anghel Iordănescu.

Cariera sa sportivă a fost însă întreruptă prematur din cauza accidentărilor grave. A decis să se retragă la doar 26 de ani, în 1994. După retragere, Tufan a ales o viață diferită, lucrând pe mare — o alegere comună pentru mulți locuitori ai zonei Constanța.

Ce spun autoritățile despre tragedie

Autoritatea Navală Română a oferit primele detalii oficiale despre incident:

„În data de 18.03.2026, în jurul orei 8:40, Căpitănia Portului Constanța, zona Midia, a fost alertată cu privire la producerea unui accident naval. Remorcherul ASTANA s-a răsturnat în timpul efectuării manevrei de acordare a asistenței către nava tanc Amades, pavilion insulele Marshall, în vederea acostării acesteia la terminalul Monbuoy, aflat la aproximativ 8 km de Portul Midia.”

Intervenția a fost rapidă, însă condițiile dificile au îngreunat operațiunile:

„La fața locului au intervenit de urgență mai multe echipaje de salvare. O persoană a fost recuperată din apă de către remorcherul București și predată în port către echipajele medicale de specialitate. Ceilalți 4 membrii de echipaj sunt dați dispăruți, operațiunile de căutare și salvare fiind în desfășurare.”

În final, temerile s-au confirmat, iar toți cei aflați la bord au fost declarați decedați.

Ancheta este în desfășurare

Remorcherul implicat în accident era construit în 2006 și opera sub pavilion român. Autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili exact cauzele producerii tragediei.