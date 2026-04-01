4 zodii își dau seama ce vor de la viață după 1 aprilie 2026

Luna Plină în Balanță aduce claritate, echilibru și decizii importante, iar pentru aceste zodii urmează o perioadă de schimbări majore.

Astrologii spun că Luna Plină în Balanță ne împinge să găsim echilibrul între nevoile noastre și nevoile celor din jur. Toată lumea simte această energie, însă patru zodii au parte de o adevărată revelație care le pune pe drumul spre viața pe care și-o doresc.

Taur

Pentru Tauri, luna aprilie este o lună a schimbării. Chiar dacă din exterior viața pare stabilă, în interior simt că ceva se schimbă. Uranus, planeta schimbărilor bruște, se află în zodia Taurului din 2018, aducând multe răsturnări de situație, însă spre finalul lunii energia se schimbă în bine.

Luna Plină din 1 aprilie îi face pe Tauri să își analizeze responsabilitățile și să își dea seama ce își doresc cu adevărat. După 9 aprilie, când Marte intră în Berbec, primesc energie, ambiție și motivație pentru a-și atinge obiectivele.

Luna Nouă din 17 aprilie aduce un nou început și îi ajută să își reorganizeze viața și rutina zilnică. Schimbările mici pe care le fac acum vor avea efecte mari pe termen lung.

Scorpion

Scorpionii încep luna aprilie mai retrași și mai gânditori. Luna Plină le activează zona subconștientului, ceea ce înseamnă că pot ieși la suprafață emoții, stres mai vechi sau adevăruri pe care le-au evitat.

Această perioadă nu este menită să îi sperie, ci să îi elibereze. Scorpionii nu pot schimba ceva dacă nu recunosc mai întâi problema. După ce își dau seama ce vor de la viață, lucrurile încep să se schimbe în bine.

Luna Nouă din 17 aprilie aduce un restart în viața de zi cu zi. Scorpionii încep să pună limite, să aibă mai multă grijă de ei și să renunțe la relațiile sau situațiile care îi consumă.

Vărsător

Vărsătorii își dau seama în sfârșit ce își doresc cu adevărat de la viață. Luna Plină din 1 aprilie îi face să înțeleagă că un drum, o idee sau un plan în care au crezut nu li se mai potrivește.

Chiar dacă la început le este greu să spună ce gândesc, după Luna Nouă din 17 aprilie încep să își exprime ideile, să învețe lucruri noi și să facă schimbările de care au nevoie.

Energia lui Saturn îi ajută să își ia în serios planurile, iar energia lui Neptun le activează intuiția și imaginația. Astfel, reușesc să își schimbe viața în direcția dorită.

Leu

Pentru Lei, Luna Plină din 1 aprilie activează zona comunicării. O discuție, o veste sau o decizie poate ajunge la un punct important și îi ajută să își dea seama ce își doresc cu adevărat.

După Luna Nouă din 17 aprilie, Leii pot avea legătură cu călătoriile, studiile, planurile mari de viitor sau schimbări importante de direcție în viață.

Spre finalul lunii, incertitudinile legate de carieră încep să dispară, iar Leii încep să vadă mai clar drumul pe care trebuie să meargă.