5 cei mai geloși oameni, în funcție de luna nașterii

Astrologii cred că gelozia este legată și de luna în care te-ai născut.

Aprilie

Dacă persoanele născute în aprilie simt că cineva le amenință relația, cariera sau prieteniile, reacționează imediat. Au un temperament irascibil și izbucnesc pe neașteptate atunci când se simt nesigure.

Noiembrie

Cei născuți în noiembrie ocupă primul loc în lista celor mai geloase luni de naștere. Acest lucru se datorează în principal naturii lor supraprotectoare și intense. Persoanele născute în noiembrie se tem de trădare din partea celor pe care îi iubesc cel mai mult, ceea ce se manifestă adesea ca invidie și furie. Nu vor să-și domine partenerii, dar cu siguranță vor să aibă mult control asupra lor, în orice mod posibil.

Mai

Simbolizați de Taur, cei născuți în mai au o latură posesivă intensă. Sunt soți/soții foarte dedicați și așteaptă aceeași fidelitate, în schimb. Devin lacomi atunci când simt că relația lor este amenințată de o sursă externă. Acest lucru provine dintr-o frică profundă de a-i pierde pe cei la care țin cu adevărat.

Iulie

Nativii lunii iulie sunt fințe pline de compasiune și emoții. Este ușor pentru Rac să se atașeze rapid de oameni și să devină geloși atunci când se simt amenințați. Acest lucru provine dintr-o frică imensă de respingere. Poate fi dificil pentru cei născuți în iulie să onoreze succesele altor oameni deoarece îi invidiază în secret.

August

Semn de foc, Leul tânjește prin atenție și laude permanente. Vor să fie în centrul atenției. Când altcineva le stă în cale, monstrul cu ochi verzi iese la iveală. Când simt gelozie vor reveni adesea la a vorbi despre ei înșiși pentru a-ș recâștiga puterea și a le aminti tuturor cât de minunați sunt, potrivit collectiveword.

