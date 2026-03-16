5 zodii au cel mai bun horoscop în săptămâna 16–22 martie 2026

Evenimentele cosmice importante, precum Luna Nouă în Pești pe 18 martie, finalul retrogradării lui Mercur pe 20 martie și începutul sezonului Berbecului, deschid un nou capitol plin de oportunități.

Echinoctiul de primăvară marchează începutul unei perioade în care suntem încurajați să acționăm, să ne urmăm obiectivele și să ne valorificăm potențialul. Pentru unele zodii, această săptămână poate aduce progres, claritate și noi începuturi.

Berbec

Odată cu intrarea Soarelui în semnul tău, Berbec, devii mai motivat și mai concentrat pe obiectivele personale.

Luna Nouă în Pești te ajută să pui în practică lecțiile învățate în timpul retrogradării lui Mercur. Este o perioadă de reflecție și maturizare emoțională. Este important să nu acționezi impulsiv și să fii deschis la dialog cu cei din jur.

Energia acestei săptămâni îți poate activa viața socială și îți aduce optimism. Pe măsură ce sezonul Berbecului începe, te vei simți pregătit pentru noi aventuri și oportunități.

La finalul săptămânii, Luna în Taur îți oferă motivația de care ai nevoie pentru a avea grijă de tine și pentru a-ți menține echilibrul interior.

Leu

Pentru Lei, sezonul Berbecului aduce energie, dinamism și șansa de a începe proiecte importante.

Soarele și Luna în Berbec, alături de Mercur care își reia mersul direct, creează un context favorabil pentru inițiative noi. În același timp, Luna Nouă în Pești poate aduce în prim-plan situații din trecut care trebuie încheiate sau clarificate.

Este un moment bun pentru vindecare emoțională și pentru a face pace cu anumite experiențe. Această etapă te pregătește pentru oportunitățile care vor apărea în viitor.

Energia focului te inspiră să îți asumi rolul de lider și să îți dezvolți talentele.

Săgetător

Pentru Săgetători, această săptămână aduce un val de creativitate și energie pozitivă.

Planetele din Berbec îți stimulează imaginația și te pot ajuta să atragi oameni noi în viața ta, mai ales dacă îți dorești o relație sau colaborări care să se potrivească valorilor tale.

Luna Nouă în Pești îți oferă ocazia să îți consolidezi încrederea în propriile idei și proiecte. Este un moment bun pentru a-ți organiza planurile creative și pentru a le transforma în realitate.

Pe măsură ce planetele se mută în Berbec, vei simți că evoluezi și că faci un pas important spre obiectivele tale.

Balanță

Pentru Balanțe, Luna Nouă în Pești aduce schimbări în rutina zilnică și oportunitatea de a îmbunătăți modul în care îți organizezi viața.

Energia acestei perioade te ajută să devii mai eficient și mai disciplinat. Totuși, este important să fii realist în privința proiectelor pe care le începi și să nu îți asumi mai mult decât poți duce.

Odată cu intrarea Soarelui în Berbec, sectorul relațiilor este activat. Acest lucru poate aduce noi parteneriate, prietenii sau colaborări profesionale.

Săptămâna te învață să îți gestionezi energia și să îți recapeți controlul asupra direcției în care merge viața ta.

Gemeni

Pentru Gemeni, lucrurile încep să se miște într-o direcție pozitivă odată cu ieșirea lui Mercur din retrogradare.

Luna Nouă în Pești aduce energie în zona profesională și îți oferă ocazia să îți reorganizezi planurile de carieră. Este momentul potrivit pentru a face strategii și pentru a începe noi proiecte.

Energia Peștilor te ajută să depășești blocajele emoționale și să vezi mai clar direcția în care vrei să mergi.

Intrarea Soarelui în Berbec îți stimulează creativitatea și te ajută să atragi oameni noi în viața ta. Colaborarea cu ceilalți devine mai ușoară, iar ideile tale pot prinde contur în mod concret.

Pentru Gemeni, următoarele săptămâni pot aduce șanse importante de afirmare.