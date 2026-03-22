5 Zodii au noroc în dragoste în săptămâna 23 - 29 martie 2026

Urmează o perioadă intensă, dar benefică, în care unele relații se pot consolida, altele pot începe sub auspicii favorabile, iar anumite semne zodiacale vor înțelege mai clar ce merită cu adevărat în dragoste.

Săptămâna începe cu o energie puternică, odată cu întâlnirea dintre Soare și Saturn în Berbec, pe 25 martie. Acest tranzit poate aduce provocări în cuplu, dar și lecții importante despre angajament, maturitate și iubire autentică. Pe 26 martie, Luna în Primul Pătrar în Rac, urmată de conjuncția cu Jupiter, aduce vindecare emoțională, căldură și mai multă stabilitate afectivă. Iar spre finalul săptămânii, intrarea lui Juno în Vărsător, pe 29 martie, îi ajută pe mulți să aleagă iubirea potrivită fără teamă și fără iluzii.

5 zodii pentru care relațiile devin mai bune în săptămâna 23 - 29 martie 2026

Balanță

Provocările pot fi necesare în iubire, Balanță. Pe 25 martie, conjuncția dintre Soare și Saturn în Berbec poate scoate la iveală tensiuni sau situații importante în relația actuală.

Deși Saturn este asociat adesea cu lecții karmice dificile, el aduce și maturizare, claritate și angajament real. Pentru tine, această săptămână face diferența între ceea ce este cu adevărat de neacceptat și ceea ce poate fi reparat prin efort comun. Chiar dacă atmosfera pare apăsătoare, ea poate construi o legătură mai profundă între tine și partener.

Dacă ești singur, perioada poate aduce șansa unei noi povești de dragoste. Soarele te împinge la acțiune, iar Saturn te ajută să definești mai clar ce fel de relație vrei. Este cu atât mai important dacă ai ieșit recent dintr-o relație toxică sau karmică. Acum ești mult mai clar decât înainte în privința a ceea ce meriți în iubire.

Capricorn

Fă pace cu trecutul, Capricorn. În relațiile de lungă durată se pot aduna resentimente, fie din motive serioase, fie din nemulțumiri mici, dar repetate. Toată această energie poate uza relația în timp.

Pe 25 martie, Luna în Primul Pătrar în Rac te îndeamnă să te concentrezi pe ceea ce îți dorești, nu pe ceea ce te-a rănit. Exprimă-ți emoțiile mai deschis, creează un moment romantic și încearcă să vezi din nou partea frumoasă a acestei legături.

Dacă ești la început de drum în dragoste, ritmul lent este în avantajul tău. Această perioadă favorizează dezvoltarea treptată a sentimentelor și poate fi ideală pentru a începe din nou să ieși la întâlniri sau chiar pentru a construi o relație nouă. Nu trebuie să grăbești nimic. O conexiune care pornește din prietenie poate înflori exact în povestea de iubire la care visezi.

Pești

Ești exact acolo unde trebuie să fii, Pești. Pe 26 martie, Luna se unește cu Jupiter în Rac, iar această energie de apă îți aduce bucurie, emoție și sentimentul că viața se așază frumos.

Luna guvernează emoțiile, iar Jupiter aduce expansiune și noroc. Pentru unii nativi, această perioadă poate veni cu vești importante, cereri în căsătorie sau planuri de extindere a familiei. Pentru alții, este pur și simplu săptămâna în care simt profund recunoștință pentru omul pe care îl au alături.

Dacă ești singur, este un moment foarte bun pentru a cunoaște pe cineva nou sau pentru a începe un nou capitol în viața ta. Energia te susține să atragi o persoană alături de care poți construi ceva serios. În același timp, această perioadă vorbește și despre împlinirea interioară. Când te simți bine cu tine însuți, atragi mai ușor iubirea potrivită.

Săgetător

Îmbrățișează aventurile noi în doi, Săgetător. Energia zilei de 27 martie, când Luna în Leu se aliniază cu Neptun în Berbec, este exact pe gustul tău.

Ai nevoie de experiențe noi, de mișcare și de entuziasm, iar acum ești încurajat să trăiești toate acestea împreună cu persoana iubită. Este o perioadă excelentă pentru a călători, pentru a planifica o vacanță sau pentru a aduce un aer nou în relație. Chiar și aventurile mici, locale, pot întări conexiunea dintre voi.

Dacă ești singur, săptămâna poate aduce întâlniri surprinzătoare și apariții neașteptate. Luna în Leu îți aduce noroc, iar Neptun în Berbec te face să te gândești mai clar la viitorul sentimental. Trăiește-ți viața cu bucurie și autenticitate, pentru că exact așa poți întâlni persoana potrivită.

Leu

Acceptă neconvenționalul, Leu. Pe 29 martie, Juno intră în Vărsător și aduce schimbări pozitive în plan relațional. Juno este asteroidul asociat cu mariajul, angajamentul și promisiunile de durată.

În această săptămână, este important să lași loc schimbării și să nu te agăți de tipare rigide. Tu și partenerul puteți construi o relație autentică și împlinitoare, chiar dacă nu seamănă cu modelul clasic urmat de alții. Poate fi vorba despre o relație pe termen lung trăită altfel, despre nevoi diferite sau despre o formulă care funcționează doar pentru voi.

Dacă ești singur, mesajul este clar: nu te limita la un tipar fix de partener. Omul potrivit pentru tine nu va bifa neapărat toate criteriile de pe listă, dar îți poate oferi exact ceea ce meriți. Uneori, cele mai frumoase iubiri apar tocmai atunci când renunți la așteptările rigide.