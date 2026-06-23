5 zodii se vor bucura de viață, în timpul sezonului Rac

Racul este cel mai emoționant dintre zodii, iar în acest sezon gândurile noastre se îndreaptă adesea către casă și familie, împreună cu modul în care ne simțim și cum simt ceilalți față de noi.

Soarele este în acest semn, ci și Jupiter este până pe 30 iunie, iar Mercur tranzitează prin Rac până pe 9 august. Lucrurile devin mult mai bune în timpul sezonului Racului pentru cinci zodii în special.

1. Rac

Iunie este ultima lună în care Jupiter, planeta norocului, se află în semnul tău timp de 12 ani. Nu-ți face griji, însă, pentru că ai încă mult noroc în alte domenii.

Când Soarele intră în semnul nostru personal, de obicei ne simțim plini de energie în luna noastră de naștere. Oriunde merge Soarele, lumina reflectoarelor strălucește, iar în acest caz, este asupra ta, Rac. Pe 13 iunie, Venus și-a început tranzitul prin semnul zodiacal Leu, care guvernează a doua casă a banilor. Aceasta este și casa stimei de sine, așa că ai primit un impuls aici. Mai semnificativ, Jupiter intră și în Leu pe 30 iunie, unde va rămâne în următoarele 13 luni. Oriunde merge Jupiter, este locul unde urmează norocul.

Atât Jupiter, cât și Venus călătoresc împreună până pe 9 iulie. Când aceste planete fac echipă, se întâmplă lucruri bune și probabil vei vedea finanțele tale crescând. Deoarece Leul guvernează casa a cincea, s-ar putea să te simți nu doar norocos financiar, ci și în dragoste!

2. Leu

Leu norocos, Jupiter intră în prima ta casă pe 30 iunie. Când Jupiter tranzitează prima ta casă, viața ta se extinde în multe feluri. Jupiter este foarte fericit în prima ta casă, iar a fi și a te simți pozitiv va veni natural în următoarele 13 luni.

În timp ce razele benefice ale lui Jupiter strălucesc asupra ta personal, depășești problemele mai ușor și oportunitățile îți apar în cale. Acestea pot include oportunități de afaceri și financiare, precum și întâlnirea cu oameni benefici. Dacă există ceva ce ai dori să începi sau să începi, acum este momentul.

Până pe 9 iulie, Venus călătorește împreună cu Jupiter. Vor trece ani până când această combinație va reveni, așa că este important să profiți de ea în acest sezon al Racului! Arăți și te simți cât mai bine și ar trebui să pari magnetic în ochii celorlalți. Aceasta este o perioadă nu numai de fericire și plăcere, ci și de împlinire. Acesta este, de asemenea, un moment semnificativ pentru a întâlni pe cineva special care îți bifează toate căsuțele, dacă ești singur.

3. Capricorn

În timpul acestui sezon Rac, atât Soarele, cât și Mercur tranzitează casa a șaptea a partenerilor tăi. Jupiter se află, de asemenea, în casa a șaptea a ta, extinzându-și parteneriatele până pe 30 iunie. Ești mai în acord cu emoțiile tale și cu modul în care te simți, precum și cu emoțiile oricui te interesează sau ale partenerului tău. Casa și familia capătă o importanță mai mare și poți alege să petreci mai mult timp acasă și să te simți îngrijit.

Jupiter părăsește casa a șaptea pentru casa a opta pe 30 iunie și va rămâne aici pentru următoarele 13 luni. Aceasta este o mare oportunitate pentru că vor trece ani până când acest lucru se va întâmpla din nou. Te poți aștepta să vezi finanțele tale crescând și, din moment ce casa a opta guvernează intimitatea, o relație este probabil să devină mai semnificativă sau să ajungă la un nou nivel și ar trebui să te simți destul de bine.

Venus tranzitează cu Jupiter până pe 9 iulie, plasând cele două planete cele mai benefice în casa ta a opta, a banilor și intimității. Ai putea primi o nouă oportunitate care te ajută să câștigi financiar și să experimentezi mai multă plăcere într-un parteneriat sau o relație. Totul este bine!

4. Berbec

Mercur și Soarele tranzitează casa ta a patra, casa, împreună cu Jupiter până pe 30 iunie. Casa a patra guvernează casa și familia, iar din moment ce acum este oficial vară, este timpul pentru activități în aer liber! Aceasta este, de asemenea, o perioadă de mai multă îngrijire și conectare cu emoțiile tale și cu ceea ce simți cu adevărat în legătură cu lucrurile, în special relațiile bazate pe emoții.

Pe 30 iunie, Jupiter părăsește Racul pentru Leu, unde va rămâne în următoarele 13 luni. Intră în casa ta a cincea, care guvernează distracția și romantismul. Dacă ești singur și nu întâlnești pe cineva cu acest aspect, nu cauți cu adevărat! Jupiter în această plasare este un moment excelent pentru relaxare, așa că eliberează-te și distrează-te.

Bucură-te mai mult de viață, Berbec. Dacă îți dorești copii, acesta ar putea fi și anul potrivit.

Venus se alătură lui Jupiter în Leu, tranzitând casa ta a cincea până pe 9 iulie. Aceasta este o perioadă specială! Dacă ești singur, îți apar mai multe oportunități de a întâlni persoane care ar putea deveni importante pentru tine. Dacă ești în cuplu, ar trebui să fie o perioadă minunată. Relația ar putea chiar să ajungă la un nivel nou și mai pozitiv. Acest lucru face ca sezonul Racului să fie fantastic pentru tine în acest an, așa că bucură-te!

5. Săgetător

Când Soarele intră în Rac pe 21 iunie, acesta tranzitează casa ta a opta împreună cu Mercur și Jupiter până pe 30 iunie. Casa a opta guvernează banii, inclusiv investițiile și datoriile, iar aici te vei concentra în mare măsură. Racul este semnul zodiacal care guvernează casa și familia, așa că acum este momentul să te gândești la cum te simți cu adevărat față de oameni și încotro se îndreaptă viața ta. Deși aceasta este o perioadă mai emoțională decât este tipic pentru tine, Săgetătorule, ea are un scop. Odată ce se va termina, vei avea mai multă claritate nu doar în ceea ce privește cum te simți, ci și dacă ești pe drumul cel bun.

Venus este în semnul zodiacal Leu până pe 9 iulie. Cu Jupiter extinzând această casă, interesul tău este stârnit în multe feluri, deoarece este vorba despre învățarea de lucruri noi și noi moduri de a privi lumea. S-ar putea să întâlnești pe cineva special care locuiește la distanță sau prin educație și ai putea face o călătorie sau mai multe călătorii semnificative. Jupiter se alătură lui Venus în Leu pe 30 iunie până la sfârșitul lunii iulie 2027. Acest lucru îți extinde considerabil interesul pentru multe lucruri, iar curiozitatea te va conduce în multe aventuri.

Întrucât acest lucru plasează cele două planete cele mai benefice în casa ta a noua în această lună, ești pe cale să abordezi o perspectivă nouă și mai pozitivă asupra vieții și a viitorului tău. Întrucât semnul Leu guvernează casa a cincea a iubirii, ai toate șansele să întâlnești pe cineva special dacă ești singur. În orice caz, sezonul Racului este o gură de aer proaspăt, potrivit yourtango.com.

