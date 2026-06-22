5 zodii vor străluci între 22 și 28 iunie 2026

Luna în Balanță deschide perioada cu un val de echilibru și siguranță interioară, Luna în Scorpion aduce transformări emoționale și revelații importante, iar intrarea Lunii în Săgetător, pe 26 iunie, oferă optimism și dorința de a prelua controlul asupra propriului destin.

Pentru Berbec, Leu, Balanță, Scorpion și Săgetător, aceasta poate fi una dintre cele mai favorabile săptămâni ale verii.

Berbec

Berbecii sunt provocați să găsească echilibrul între dorințele personale și responsabilitățile financiare. Opoziția dintre Saturn și Luna în Balanță îi determină să privească mai atent modul în care își gestionează resursele.

Este o perioadă excelentă pentru vindecare emoțională și pentru consolidarea încrederii în propriile forțe. Luna în Săgetător îi inspiră să învețe lucruri noi și să își construiască un plan clar pentru viitor.

Pe măsură ce Jupiter se pregătește să intre în Leu la finalul lunii, Berbecii vor simți că au curajul necesar pentru a-și urma visele fără compromisuri.

Leu

Leii continuă procesul de transformare început în ultimul an. Luna în Balanță le oferă încredere, iar Venus aflată în semnul lor îi ajută să strălucească și să își recunoască valoarea.

În această săptămână, mulți Lei vor observa că cei din jur îi privesc ca pe adevărați lideri. La serviciu și în familie, sfaturile lor vor fi căutate și apreciate.

Luna în Săgetător aduce energie în plan sentimental și creativ, iar inspirația poate conduce către proiecte importante sau către o poveste de dragoste surprinzătoare.

Balanță

Balanțele scapă de rutină și intră într-o etapă plină de entuziasm și perspective noi. Luna aflată în semnul lor le oferă șansa de a renunța la obiceiurile care le țin pe loc și de a construi un stil de viață mai sănătos.

Provocările nu vor lipsi, însă Luna în Scorpion le ajută să descopere resurse interioare pe care poate nici nu știau că le au.

Relațiile cu familia și prietenii joacă un rol esențial în această perioadă. Timpul petrecut acasă poate deveni sursa celor mai bune idei și a unor planuri importante pentru viitor.

Scorpion

Scorpionii sunt încurajați să se pună pe primul loc și să acorde mai multă atenție nevoilor personale. Luna în Balanță îi pregătește pentru schimbări și îi ajută să își depășească temerile.

Când Luna intră în semnul lor, energia devine mult mai puternică. Vor avea curajul să lupte pentru ceea ce își doresc, însă este important să evite conflictele și să comunice cu tact.

Finalul săptămânii aduce optimism și satisfacție. Scorpionii vor realiza cât de mult au evoluat în ultimele luni și vor avea motive serioase să fie mândri de realizările lor.

Săgetător

Săgetătorii intră într-una dintre cele mai promițătoare perioade ale verii. Visurile și planurile de viitor capătă contur, iar energia începe să revină după o perioadă mai obositoare.

Luna în Balanță îi ajută să își extindă cercul social și să găsească sprijinul de care au nevoie. În același timp, influența lui Venus îi împinge să iasă din zona de confort și să își valorifice talentul creativ.

Pluto îi motivează să aprofundeze proiectele importante, iar Saturn le oferă disciplina necesară pentru a transforma ideile în rezultate concrete. Cu răbdare și organizare, pot face pași importanți spre succes.

Săptămâna 22 – 28 iunie 2026 este despre redescoperirea valorii personale, curaj și noi începuturi. Pentru Berbec, Leu, Balanță, Scorpion și Săgetător, astrele creează contextul perfect pentru a-și recăpăta încrederea și pentru a face pași importanți către obiectivele lor.