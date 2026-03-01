5 zodii dificile în relațiile de dragoste. Ce spune astrologia chineză

Fiecare semn astrologic vine cu partea sa de stereotipuri. De exemplu, Gemenii au reputația de a fi cu două fețe, în timp ce Capricornul este cunoscut ca fiind un dependent de muncă. Potrivit astroloagei @ancientwifi7, unii oameni tind să-i judece pe alții pe baza acestor trăsături, potrivit yourtango.com.

De la refuzul de a se întâlni cu semne iresponsabile până la a fi precauți față de zodiile care s-ar putea să nu fie cel mai romantic partener, s-ar putea să nu o spună cu voce tare, dar de obicei nu sunt impresionați de niciunul dintre aceste semne.

1. Capricorn

Capricornul este considerat un steag roșu în cultura chineză. A te întâlni cu un Capricorn poate fi așa: deschizi un cadou de Crăciun, așteptându-te la romantism și găsești 1.000 de dolari pentru un plan financiar pe cinci ani. Este util acest lucru? Desigur. Este romantic? Nu chiar.

Pe lângă asta, Capricornii sunt considerați oarecum autoritari și puțin prea practici uneori, ceea ce ar putea descuraja unii oameni. Cu toate acestea, dacă cineva caută o persoană responsabilă care plătește întotdeauna facturile la timp, Capricornul este persoana potrivită.

2. Gemeni

Nici măcar în China, Gemenii nu pot scăpa de reputația lor. Chinezii glumesc spunând că Gemenii sunt foarte loiali. Loiali ideii de dragoste, nu unei anumite persoane. Gemenii sunt, de asemenea, cunoscuți pentru faptul că nu sunt foarte atenți.

Chiar și așa, atunci când viața devine plictisitoare, primul prieten pe care toată lumea îl va suna întotdeauna este un Geamăn. Așadar, deși s-ar putea să nu fie considerați cei mai buni parteneri romantici, sunt persoane destul de bune de avut în viața ta, în general.

3. Balanță

Guvernate de planeta iubirii și a frumuseții, Balanțele sunt probabil cele mai fermecătoare din zodiac. Balanțele sunt frumoase, inteligente și amabile. Cu toate acestea, problema provine adesea din natura sa cochetă.

De la flirtul cu prietenii lor la flirtul cu străinii, energia magnetică a Balanței nu este rezervată unei singure persoane. Totuși, la 3:00 dimineața, când ești trist, de obicei o Balanță îți trimite acele paragrafe lungi și reconfortante.

4. Berbec

În cultura chineză, Berbecul este uneori considerat nu tocmai ideal pentru dragoste din cauza personalității sale aprinse. Atunci când un Berbec te place, chiar și un avion pare prea lent. În mintea lui se află deja pe o rachetă ca să vină să te vadă”

Deși asta sună grozav, problema apare cu adevărat când îi trece iubire. Dispare, ca și cum n-ar fi existat niciodată.

5. Leu

În cultura chineză, Leul este adesea considerat foarte autoritar. Conform stereotipurilor, înclinația Leului de a se gândi foarte mult la sine și la a fi personajul principal are tendința de a dezorienta oamenii.

Multe persoane cred că Leul are standarde duble, numindu-i pe ceilalți dramatici. în timp ce își etichetează propriul fler drept romantic. Și, deși un Leu te-ar putea apăra, nu te aștepta să te pună mai presus de propriul ego!

