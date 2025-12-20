5 zodii se vor confrunta cu dificultăți financiare în 2026

1. Taur

Din cauza mișcării retrograde a lui Jupiter, la începutul anului 2026, Taurii vor trebui să fie foarte atenți la aspectele financiare. Inițial va fi important să-și controleze cheltuielile și să manifeste prudență cu investițiile.

Vestea bună este că după luna martie, când Jupiter revine la mersul direct, vor apărea oportunități directe, clare și profitabile de a câștiga bani.

Cu toate acestea, când Saturn intră în retrogradare, la sfârșitul lunii iulie, astfel că fluxul de bani ar putea încetini sau ar putea întâmpina unele obstacole.

2. Gemeni

Din cauza mișcării retrograde a lui Jupiter, de la începutul anului 2026, Gemenii pot experimenta fluctuații financiare. În primele luni va trebui să fie precauți în cheltuieli și investiții.

Vestea bună este că lucrurile vor începe să se îmbunătățească din martie, ceea ce îți va fi mai ușor să-ți crești economiile și să iei decizii profitabile. Când Jupiter tranzitează Racul, în iunie, parteneriatele și afacerile legate de proprietăți imobiliare vor aduce câștiguri financiare.

Cu toate acestea, după luna iulie, când Saturn intră în retrogradare, o ușoară scădere a veniturilor sau responsabilități sporite pot aduce presiuni.

3. Leu

Situația financiară a Leilor poate fi volatilă în acest an, deși a doua jumătate a anului va aduce îmbunătățiri.

Mișcarea retrogradă a lui Jupiter de la începutul anului va impune un control strict asupra bugetului și cheltuielilor.

Tranzitul lui Jupiter în Rac, în iunie, poate crește cheltuielile gospodăriei, făcându-i să se simtă puțin încordați. Mișcarea retrogradă a lui Saturn, la sfârșitul lunii iulie, poate încetini progresul.

4. Fecioară

Fecioara ar putea întâmpina dificultăți în menținerea stabilității financiare în 2026. Mișcarea retrogradă a lui Jupiter de la începutul anului va crea incertitudine în ceea ce privește investițiile și deciziile financiare majore, așa că va trebui să fie extrem de precaută.

Cu toate acestea, veniturile se vor stabiliza treptat după luna martie. Tranzitul lui Jupiter în Rac, în iunie, poate duce la o creștere bruscă a cheltuielilor familiale sau casnice, ceea ce ar putea fi o povară pentru buzunarul Fecoarei.

Odată cu mișcarea retrogradă a lui Saturn din 27 iulie, va fi crucial să menții un control strict asupra cheltuielilor și să faci economii.

5. Săgetător

Dificultăți financiare pot apărea în primele luni ale anului 2026 pentru Săgetători. Mișcarea retrogradă a lui Saturn de la începutul anului poate duce la confuzie în ceea ce privește investițiile și deciziile majore sau o încetinire a veniturilor.

Lucrurile se vor îmbunătăți din martie, iar veniturile se vor stabiliza.

Mișcarea retrogradă a lui Saturn, din 27 iulie, va impune să acorzi o atenție deosebită bugetului și cheltuielilor inutile, altfel pot apărea mai multe dificultăți financiare, potrivit thedailyjagran.com.