5 zodii vor observa o îmbunătățire a relațiilor, în săptămâna 13-19 aprilie 2026

Berbecul este primul semn al zodiacului și reprezintă noi începuturi. Cu atât de multe planete în acest semn de foc, așteaptă-te ca aceasta să fie o perioadă intensă în viața ta romantică. Energia Berbecului te ajută să găsești curajul de a merge după ceea ce îți dorești. Reține doar că poate crește și frustrările și temperamentele.

Sezonul Taurului începe duminică, 19 aprilie, ajutându-te să-ți liniștești sufletul și să-ți iei timp pentru a lua orice decizie. Trebuie să găsești un echilibru sănătos între aceste energii diferite. Ceea ce începi acum va face parte din viața de care te vei bucura în anii următori.

1. Scorpion

Ești menit să faci o schimbare. Luni, 13 aprilie, Luna în Pești este în cuadratură cu Uranus în Taur, oferind un moment de creștere incredibilă pentru relația ta. Uranus în Taur se află la sfârșitul ciclului său, care a început în 2018. Acest lucru a vizat viața ta amoroasă și relațiile.

Între timp, Luna în Pești se concentrează pe ceea ce urmează, în special angajamentul și căsătoria. Acesta este un punct de cotitură important pentru relația ta, chiar dacă vine printr-o conversație incomodă.

Dacă ești singur, trebuie să ai încredere în instinctele tale. Luna în Pești te ajută să știi ce vrei și ce ai nevoie de la o relație romantică pe termen lung. Totuși, pe măsură ce se află în cuadratură cu Uranus în Taur, vezi exact ce trebuie să se schimbe în viața ta romantică pentru ca acest lucru să se întâmple. Gândește-te la asta ca la o îmbunătățire a modului în care te întâlnești și te exprimi.

2. Balanță

Luna Nouă în Berbec răsare vineri, 17 aprilie. Aceasta este o puternică portală de energie pentru relația ta existentă, deoarece coincide și cu un stellium în Berbec. Săptămâna aceasta, accentul tău principal este pus pe viața ta romantică, așa că asigură-te că planifici din timp și îți oferi ție și partenerului tău timpul pe care îl meritați amândoi. Acesta este, de asemenea, un moment de acțiune, Balanță, așa că știi ce vrei și fii pregătit să mergi după asta. Deși răbdarea este o virtute, acum este și un lux pentru care s-ar putea să nu ai timp.

Dacă ești singur, acesta este momentul perfect pentru a exersa conștientizarea în viața ta romantică, în timp ce iei un pas înapoi și te concentrezi asupra ta. Există un amestec atât de mare de energie cu această lunație încât ar fi mai bine să investești în tine decât să urmărești dragostea, cu excepția cazului în care, desigur, aceasta vine de la sine. Păstrează spațiu pentru noi conexiuni sau oferte neașteptate, dar dacă acestea nu vin, atunci ia acest lucru ca pe un semn pentru a te concentra asupra ta.

3. Săgetător

Dragostea este cel mai mare profesor. Sâmbătă, 18 aprilie, Chiron se conjunctează cu Soarele în Berbec. Acesta este un moment crucial, deoarece te ajută să reflectezi și să vindeci temerile pe care le-ai avut în legătură cu angajamentul.

Acest tranzit te ajută, de asemenea, să înțelegi orice provocări cu care tu și partenerul tău v-ați confruntat recent. Aceasta este o perioadă imensă pentru lecții și vindecare, așa că este important să fii atent la ceea ce se află sub suprafață. Așa poți în sfârșit să progresezi.

Fii atent la partenerii care par prea buni ca să fie adevărați. Acest lucru se poate aplica cuiva cu care te-ai întâlnit recent sau unui potențial interes amoros. În cele din urmă, această energie te ajută să te maturizezi în modul în care iubești și în partenerii pe care îi alegi. Cu toate acestea, ar putea aduce și un test din partea universului, așa că procedează încet în orice situație romantică nouă.

4. Leu

Explorează ce este posibil. Miercuri, 15 aprilie, Marte în Berbec se aliniază cu Pluto în Vărsător, aducând noi posibilități în relația ta existentă. Această energie este despre o nouă fază a iubirii care este împlinitoare și reaprinde scânteia conexiunii voastre.

Rezervă acea călătorie la care te gândești sau găsește un loc nou pentru o întâlnire romantică. Orice ai face în această perioadă nu va fi doar despre o experiență nouă, ci despre a crește împreună. Fii atent să investești această energie în partenerul tău și nu în cineva nou, deoarece și aceasta este o posibilitate cu această energie.

Acest tranzit schimbă tipul de relație de care ești atras. Dacă ești singur, această aliniere te ajută să-ți extinzi perspectiva asupra iubirii și să fii deschis la ceva nou. Fie că este vorba de un nou tip de partener sau de o relație netradițională, ceea ce este menit pentru tine s-ar putea să nu fie ceea ce au toți ceilalți. Este în regulă să te abați de la normă și să-ți permiți să-ți asumi o șansă în iubire.

5. Capricorn

Permite-ți să te înmoaie. În ciuda faptului că treci printr-o săptămână intensă de energie Berbec, Soarele se schimbă în Taur duminică, 19 aprilie. Taurul îți guvernează relațiile angajate, aducând o abordare împământată și iubitoare conexiunii tale existente.

Acesta este apelul tău să te concentrezi pe timpul de calitate petrecut cu partenerul tău, mai ales că sezonul Berbecului tinde să fie o perioadă aglomerată în viața de familie și de acasă. Gândește-te la escapade sau ieșiri în oraș împreună, dar permite-ți să te înmoaie. Fă-le loc în inimă și nu uita că dragostea pe care o împărtășiți este cel mai important lucru.

Dacă ești singur, întâlnirile ar trebui să devină mai ușoare pe măsură ce începe sezonul Taurului. Așteaptă-te să te simți mai așezat și cu picioarele pe pământ. Acest lucru îți permite să ai mai mult spațiu pentru întâlniri, dar trebuie să fii intenționat cu cine te întâlnești și de ce. Amintește-ți că nu banii cheltuiți fac o întâlnire grozavă, ci timpul pe care îl petreceți împreună, notează yourtango.com.

