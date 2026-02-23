5 zodii norocoase în săptămâna 23 februarie – 1 martie 2026

La începutul săptămânii, Luna se află în Gemeni, apoi intră în Rac, iar spre final ajunge în Leu, reluând subtil energia eclipsei din săptămâna anterioară. Deși Mercur retrograd cere răbdare și atenție la detalii, aceste tranzite îi ajută pe nativii favorizați să își echilibreze emoțiile, să-și organizeze planurile și să se pregătească pentru următoarea eclipsă.

♊ Gemeni

Chiar dacă Mercur, planeta ta guvernatoare, intră în retrograd, ai parte de o săptămână excelentă. Luna în semnul tău la începutul perioadei scoate la iveală talentele, ideile și oportunitățile care merită valorificate.

Pe 26 februarie, Luna în Rac te ajută să devii mai disciplinat financiar și să găsești metode mai bune de economisire. Este o perioadă potrivită pentru activități artistice și pentru a-ți prioritiza fericirea, mai ales înaintea unei eclipse care poate fi obositoare emoțional.

Sfat: ascultă mai mult, grăbește-te mai puțin și nu lăsa lucrurile importante pe ultima clipă.

♓ Pești

Este sezonul tău, iar săptămâna aduce emoție, transformare și optimism. Saturn nu mai pune piedici, iar acest lucru îți oferă un sentiment de libertate și claritate.

Luna în Rac îți amplifică speranța și dorința de schimbare pozitivă, iar aspectele cu Venus favorizează socializarea, ieșirile culturale și conexiunile autentice. Poți întâlni oameni care îți lărgesc orizontul și îți influențează filosofia de viață.

Este o săptămână ideală pentru prietenii, artă, relaxare și descoperire personală.

♏ Scorpion

Sezonul Peștilor îți stimulează creativitatea și inspirația, iar acest lucru te face foarte atractiv pentru cei din jur. Chiar și cu Mercur retrograd, este o perioadă excelentă pentru a relua proiecte artistice sau idei mai vechi.

Dacă ai un proiect în desfășurare, acum poți avea un breakthrough important. Totuși, evită să începi ceva complet nou până când Mercur își reia mersul direct.

Energia săptămânii favorizează reconectarea cu prieteni vechi și explorarea laturii tale creative.

♋ Rac

Ca semn de apă, gestionezi mai ușor haosul lui Mercur retrograd. Jupiter în semnul tău te face vizibil, carismatic și pregătit să preiei inițiativa.

Pe 26 februarie, Luna în Rac îți amplifică farmecul personal și aduce energie romantică intensă. Relațiile sunt favorizate, iar dacă ești singur, există șanse reale să cunoști pe cineva special.

În plan profesional sau academic, mergi pas cu pas și ajustează planurile existente, fără a forța lucrurile.

♑ Capricorn

La începutul săptămânii pot apărea mici neplăceri, dar Luna în Rac schimbă complet atmosfera. Relațiile se armonizează, iar ceilalți observă empatia și sprijinul pe care le oferi.

Este o perioadă excelentă pentru meditație, reflecție și rezolvarea conflictelor. Când Luna ajunge în Leu, capeți curaj și autoritate, fiind pregătit să îți asumi un rol de lider.

Cheia săptămânii: menține echilibrul și nu te suprasolicita înaintea eclipsei următoare.