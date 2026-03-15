x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Timp liber Rezultate Loto 6/49, 15 martie 2026. Numerele câștigătoare de duminică la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

Rezultate Loto 6/49, 15 martie 2026. Numerele câștigătoare de duminică la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

de Redacția Jurnalul    |    15 Mar 2026   •   18:44
Rezultate Loto 6/49, 15 martie 2026. Numerele câștigătoare de duminică la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus
Sursa foto: FB Loteria Română/Numerele câștigătoare la extragerea de duminică, 15 martie 2026

Noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc au avut loc duminică, 15 martie, după ce la Tragerile Speciale Loto ale Primăverii de joi, 12 martie, Loteria Română a acordat 27.087 de câştiguri în valoare totală de peste 2,04 milioane de lei.

Numerele câștigătoare la extragerea de duminică, 15 martie 2026:

Loto 6/49: 19, 35, 42, 7, 5, 33

Noroc: 8 9 8 9 7 2 3


Joker: 3, 14, 35, 39, 33 + 2


Noroc Plus: 2 4 2 0 3 4

Loto 5/40: 32, 38, 24, 37, 11, 40

Super Noroc: 9 4 8 6 8 9

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 7,26 milioane de lei (peste 1,42 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 4,89 milioane de lei (peste 961.400 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 58,11 milioane de lei (peste 11,40 milioane de euro), iar la categoria a II-a, un report în valoare de peste 253.900 de lei (peste 49.800 de euro). La Noroc Plus este în joc, la categoria I, un report în valoare de peste 38.000 de lei.

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 68.900 de lei (peste 13.500 de euro), iar la Super Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 104.200 de lei (peste 20.400 de euro).

×
Subiecte în articol: loto 6 din 49 Numere câştigătoare
Parteneri