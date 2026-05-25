5 zodii vor avea o săptămână grozavă, în perioada 25-30 mai 2026

Luna în Balanță de la începutul săptămânii ne supraalimentează conexiunile, conectându-se cu Mercur și Uranus în Gemeni. Când Luna se mută în Scorpion joi, atenția noastră se îndreaptă spre romantism. Luna Plină în Săgetător de duminică ne conectează apoi cu visele noastre.

Marte în Berbec ne-a oferit instrumentele de care avem nevoie și, cu planeta acțiunii acum în Taur, putem în sfârșit să facem pasul. În același timp, Jupiter în Rac ajută aceste zodii să își vadă progresul din ultimul an și să își recunoască propriile talente.

1. Berbec

Te confrunți cu mult stres, iar acest lucru este legat de procesul transformator pe care Saturn îl aduce la masă. Luna Plină în Săgetător te ajută să-ți asumi roluri de conducere cu încredere, mergând mai departe. Există și un element de compasiune legat de acest proces, Jupiter în Rac amintindu-ți de importanța empatiei. Săptămâna aceasta, te maturizezi, pe măsură ce Saturn și Jupiter te învață cum să te prezinți mai bine pentru ceilalți.

De asemenea, s-ar putea să-ți schimbi cariera sau dinamica pe care o ai cu colegii sau angajații. Răbdarea și calmul pe care le oferi celorlalți îți permit să reușești în viitor. Acesta este un moment pentru consolidarea inteligenței tale emoționale. Prosperitatea economică este posibilă și datorită sprijinului pe care îl primești de la ceilalți și muncii asidue pe care o depui.

2. Gemeni

În timpul Lunii Pline în Săgetător, parteneriatele tale sunt în centrul atenției. Această lunație aduce în discuție relațiile din trecut. Trebuie să privești înapoi pentru a merge mai departe și a înțelege ce să nu repeți. Intri într-un nou ciclu cu Uranus în semnul tău, aducând unele fricțiuni în relații. Totuși, această energie este în cele din urmă ancorată și utilă.

Stima ta de sine este, de asemenea, un subiect de discuție în această săptămână, deoarece Luna îți arată cum te tratezi și dacă îți oferi grija de care ai nevoie. La începutul săptămânii, dragostea și romantismul sunt, de asemenea, teme dominante. Cu Venus în Rac, acesta este un moment bun pentru a lua în considerare calitățile pe care ți le dorești la prieteni și parteneri romantici.

3. Rac

Luna Plină în Săgetător se simte ca un impuls mult necesar, Rac. Acum că Venus este în semnul tău, optimismul te înconjoară și ai și sprijinul lui Marte în Taur. Tranzitul lui Jupiter prin semnul tău te-a învățat cum să gestionezi schimbarea și să te prezinți atât pentru tine, cât și pentru ceilalți. Conexiunile din viața ta te văd ca refugiul lor.

Este mai ușor să lucrezi cu ceilalți acum, deoarece poți găsi echilibrul potrivit între a câștiga respect și a fi accesibil celor care au nevoie de tine. Pe măsură ce Jupiter se pregătește să intre în Leu, ești capabil să reflectezi asupra direcției în care vrei să te îndrepți. Luna în Scorpion de joi adaugă o oarecare claritate cu privire la oamenii din viața ta. Cu Marte în imagine, așteaptă-te să ai conversații pertinente și să rezolvi orice probleme relaționale.

4. Leu

Săptămâna aceasta, ești încurajat să fii în centrul atenției, cu lunile Balanță și Săgetător, aducând oameni noi în lumea ta. Luna Plină te ajută, de asemenea, să schimbi perspectivele și să explorezi idei noi. Această energie se simte deosebit de minunată, Mercur în Gemeni împingându-te să accepți noi provocări în următoarele săptămâni. Începi să vezi cu adevărat valoarea muncii asidue.

Luna Plină îți aprinde, de asemenea, dorința de a reuși în acest moment. Luna în Balanță de la începutul săptămânii aduce recunoaștere muncii tale. Dacă ai lenevit, aceasta este șansa ta de a refăcea un proiect sau de a-ți completa lista de sarcini. Pe de altă parte, dacă ți-ai dedicat mult timp muncii tale, fii deschis să înveți din critici constructive și feedback.

5. Săgetător

Luna în semnul tău activează o forță puternică care te aduce înapoi la elementele de bază. Săptămâna aceasta, îți redescoperi motivația și ambiția. De asemenea, este mai ușor să te conectezi cu artistul tău interior chiar acum. Dacă domeniul academic te atrage, s-ar putea să fii mai hotărât să pui în mișcare aceste planuri, odată cu intrarea guvernatorului tău, Jupiter, în Leu în următoarele luni.

Luna în Balanță te ajută să reflectezi asupra momentelor tale triumfătoare, în timp ce lunația în Scorpion îți permite să-ți îmbunătățești rutina și programul zilnic. Luna Plină atrage, de asemenea, atenția asupra a ceea ce prețuiești și a resurselor pe care le împărtășești cu ceilalți. Poți primi sprijin financiar sau poți face un pas mai aproape de a șterge orice datorie restantă, potrivit yourtango.com.