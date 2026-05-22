5 zodii vor avea parte de schimbări benefice, în timpul sezonului Gemenilor

În timp ce Soarele este în Gemeni, energiile noastre sunt îndreptate mult mai mult către ceilalți și, în special, către comunicarea de toate tipurile. Semnele de aer sunt pline de energie mentală care uneori poate părea să se miște cu viteza luminii, așa că s-ar putea să simți că ideile vin atât de repede încât cu greu ți le poți aminti pe toate. S-ar putea să descoperi că timpul tău este împărțit în multe direcții diferite și curiozitatea ta este stârnită la diferite niveluri.

Folosește acest timp pentru a-ți exprima toate laturile și a te bucura de lucruri mai neobișnuite. Și fii sigur, nu va fi plictisitor, mai ales că acest sezon Gemeni îl include și pe Uranus în Gemeni. Aceasta reprezintă o schimbare majoră pentru noi toți, iar comunicarea și modul în care comunicăm vor deveni mult mai importante.

Uneori, această energie poate părea imprevizibilă și neliniștită, dar aceste semne astrologice prosperă în timpul energiei rapide.

1. Gemeni

Tranzitul Soarelui prin semnul tău în această lună este o schimbare revigorantă. De obicei, ne simțim mai confortabil în propria piele atunci când Soarele tranzitează semnul nostru și este luna ta de naștere, așa că La mulți ani, Gemeni!

Mercur tranzitează și el semnul tău până la 1 iunie, ceea ce te face mai curios și comunicativ cu ceilalți și invers. Acest lucru este util în timp ce Venus îți dă un impuls finanțelor, în timp ce planeta banilor este în Rac până pe 18 iunie. Probabil vei veni cu idei noi sau oportunități de a genera bani în această perioadă sau ai putea achiziționa obiecte guvernate de Venus, cum ar fi haine, artă, bijuterii, machiaj sau orice altceva care are legătură cu frumusețea sau confortul.

Întrucât Venus se alătură lui Jupiter, planeta câștigului și a expansiunii, ai cele mai benefice două planete în banii tăi pentru următoarele săptămâni, așa că canalizează energia abundenței pentru că este a ta. Vremurile bune nu se opresc aici, însă. Când Venus intră în Leu pe 19 iunie, tranzitează a treia casă a comunicării, care va deveni mai importantă și ai putea petrece mai mult timp cu cei care locuiesc în zona ta sau cu membrii familiei. Așteaptă-te să socializezi mai mult și să faci mai multe călătorii scurte.

Marte este în Taur în timpul sezonului tău zodiacal. Chiar dacă este o lună aglomerată, este important să-ți faci timp să reflectezi asupra vieții. Petrece ceva timp singur și ajunge la rădăcina oricăror probleme pe care simți că te trag înapoi. Acum este momentul să eliberezi orice energie negativă care nu te mai servește, deoarece Luna Plină în Săgetător din 31 mai este momentul să te concentrezi asupra unui partener romantic sau asupra celor apropiați. Din fericire, Săgetătorul este de obicei optimist și cu viziune spre viitor, așa că, în general, este o perioadă pozitivă.

Luna Nouă din 15 iunie este în semnul tău, punând accentul pe tine. Aceasta este considerată luna ta nouă de ziua de naștere, care adesea servește ca un fel de resetare pentru întregul an, așa că bucură-te! Toate acestea reprezintă o schimbare pozitivă pentru tine, cu o nouă concentrare, mai ales când vine vorba de chestiuni materiale și bani.

2. Rac

În timpul acestui sezon Gemeni, Jupiter este în semnul tău zodiacal, ceea ce apare doar la fiecare 12 ani. Din 19 mai până pe 13 iunie, Venus tranzitează și prin Rac, așa că acest lucru plasează cele două planete cele mai benefice în casa ta întâi, ceea ce îți face viața mult mai ușoară în următoarele săptămâni. Cu acest noroc, atragi aproape fără efort oportunități și alte persoane către tine. Te simți (și arăți!) grozav, așa că profită de stelele tale norocoase și concentrează-te pe ceea ce îți dorești cu adevărat.

Întrucât Mercur, planeta comunicării, tranzitează prin Gemeni până pe 1 iunie, s-ar putea să vrei să petreci mai mult timp singur și să reflectezi asupra propriilor gânduri și idei. Când Mercur se alătură lui Venus și Jupiter în semnul tău pe 1 iunie, începi să comunici mai mult cu ceilalți și te poți aștepta să te simți mai curios. Acest lucru creează un stellium de trei planete în casa ta întâi, așa că accentul în acest moment este asupra ta!

Marte, planeta acțiunii, tranzitează prin Taur pe tot parcursul acestui sezon astrologic, influențându-ți prietenii și motivându-te să-ți urmezi speranțele și dorințele. Taurul este un semn compatibil pentru tine și te poți aștepta să socializezi mai mult pe măsură ce câștigi prin oportunități de networking.

Luna Plină în Săgetător din 31 mai cade în casa a șasea a ta, care guvernează munca și sănătatea. Probabil vei începe o nouă perioadă de sănătate sau de viață.

regim de relaxare sau ai putea fi concentrat pe muncă în acest moment. Aceasta este urmată de o Lună Nouă pe 15 iunie, care este un moment pentru tine să renunți la obiceiurile vechi, negative și să-ți iei puțin timp liber.

3. Taur

Lucrurile se îmbunătățesc considerabil în acest sezon Gemeni pentru tine, Taurule! Luna aceasta, Jupiter în Rac te ajută să dezvolți idei și să vii cu planuri puternice. Comunicarea ta, care capătă mai multă importanță acum, este clară ca cristalul. Venus se alătură lui Jupiter pe 19, oferindu-ți un impuls suplimentar în acest domeniu. Nu fi surprins dacă faci multe călătorii scurte și plăcute.

Marte a intrat în zodia ta pe 18 mai, începând un nou ciclu marțian de 2 ani pentru tine. Cu Marte în prima casă, te simți mai asertiv decât în ​​mod normal, așa că s-ar putea să fie nevoie să fii atent la asta. Aceasta este o perioadă foarte aglomerată, dar dacă ai o idee de propus cuiva, cu ajutorul celor două planete benefice din casa comunicării și al lui Marte care te energizează, nu există un moment mai bun pentru a face acest lucru.

Mercur intră în Gemeni, casa banilor, pe 17 mai. Deoarece Mercur este planeta comunicării, este posibil să ai mai multe conversații și idei despre bani în această lună decât de obicei. De asemenea, este posibil să comunici mai mult cu membrii familiei.

Luna Plină din 31 mai cade în Săgetător, sau casa a opta a ta. Aceasta este casa banilor unui partener sau a banilor corporației, deci se concentrează pe finanțe. Aceasta este, de asemenea, casa care guvernează intimitatea, așa că este posibil să petreci timp gândindu-te la cum te simți dacă ești într-o relație actuală. Dacă ai o relație nouă, aceasta ar putea ajunge la un nivel nou și mai intim.

Deoarece Luna Nouă în Gemeni din 15 iunie este în a doua casă a banilor, te așteaptă un nou început cu banii. Probabil te vei concentra mai mult aici (sau chiar vei primi o mărire de salariu). Toate acestea fac ca perioada să fie mult mai ușoară pentru tine.

4. Pești

Jupiter, planeta norocului și a câștigului, continuă să tranziteze casa a cincea a prietenilor și bucuriei, ceea ce este întotdeauna un moment bun. Venus se alătură lui Jupiter pe 19 mai, plasând cele două planete cele mai benefice în această casă, ceea ce înseamnă că viața devine mult mai ușoară.

Această energie face ca acest sezon al Gemenilor să fie un moment excelent pentru a întâlni prieteni (sau pe cineva nou dacă ești singur) ori pur și simplu pentru a te bucura mai mult de timpul petrecut cu partenerul tău, mai ales că Marte în Taur accelerează ritmul. Odată ce Mercur se alătură lui Jupiter și Venus în Rac pe 1 iunie, vei avea o mulțime de planete care tranzitează casa a cincea. Cu atât de multe planete într-un singur loc, te concentrezi mult pe această zonă. Acest sezon al Gemenilor ar trebui să fie cel mai distractiv și/sau romantic pe care l-ai experimentat de mult timp.

Din moment ce Soarele în Gemeni tranzitează a patra casă a casei și familiei tale, probabil că vei petrece majoritatea timpului acasă, deoarece te vei simți încurajat să petreci mai mult timp cu familia și prietenii apropiați.

5. Fecioară

Soarele tranzitează a 10-a casă a carierei tale în timpul acestui sezon Gemeni și, oriunde călătorește Soarele, acesta luminează lumina reflectoarelor. În cazul tău, aceasta este cariera ta. Obții mai multă recunoaștere în acest moment și o mulțime de oportunități îți apar în această lună.

Jupiter, norocosul, tranzitează casa a 11-a a prietenilor și dorințelor tale, alături de Venus pe 19 mai și Mercur pe 1 iunie. Acest lucru face ca sezonul Gemenilor să fie cea mai pozitivă lună a anului pentru socializare și întâlniri cu alții, Fecioară. În plus, cu Marte tranzitând prin casa călătoriilor și educației tale, nu numai că există șanse mari să călătorești în următoarele 30 de zile, dar curiozitatea ta despre lume este stârnită. Te simți mai interesat de multe lucruri și mai atent la lumea din jurul tău.

Luna Plină în Săgetător din 31 mai este un moment bun pentru a iniția un proiect acasă. Probabil vei petrece mai mult timp acasă distrându-te sau fiind cu familia în această perioadă. Întrucât Luna Nouă în Gemeni din 14 iunie cade în casa a 10-a a carierei tale, te poți aștepta cu nerăbdare la un nou proiect la locul de muncă sau chiar la un nou loc de muncă.

Sezonul Gemenilor este excelent pentru tine, Fecioară. Viața devine mai ușoară și în sfârșit vei putea lua o pauză de la toată concentrarea ta asiduă asupra muncii din ultimele luni, potrivit yourtango.com.