5 zodii sunt favorizate de astre în săptămâna 30 martie – 5 aprilie

Venus intră în Taur luni și ne ajută să construim relații stabile, să ne concentrăm pe bani, siguranță și iubire. În plus, Luna Plină în Balanță de miercuri, 1 aprilie, aduce încheieri de etape, dar și începuturi noi.

Cinci zodii sunt favorizate în mod special în această perioadă: Balanță, Scorpion, Capricorn, Berbec și Gemeni.

Balanță

Pentru Balanțe, săptămâna aceasta aduce oportunități importante. Luna în zodia lor la începutul săptămânii le ajută să își atingă obiectivele. Relațiile se transformă, iar prietenii joacă un rol important în vindecare și progres.

Este o perioadă bună și pentru bani. Balanțele sunt motivate să economisească și să își îmbunătățească situația financiară. În dragoste, pot apărea schimbări importante după 3 aprilie.

Scorpion

Scorpionii sunt ajutați de energia acestei săptămâni să fie mai deschiși și mai prezenți în relațiile lor. Luna Plină în Balanță îi ajută să renunțe la resentimente și la lucrurile din trecut.

Pentru cei singuri, poate începe o nouă poveste de dragoste. Pentru cei aflați într-o relație, legătura cu partenerul se poate consolida. Este o săptămână a noilor începuturi.

Capricorn

Capricornii au parte de succes și oportunități, chiar dacă Luna Plină aduce și provocări. Este momentul să se concentreze pe obiectivele lor și pe ceea ce își doresc cu adevărat.

Venus în Taur aduce romantism, iubire și grijă față de sine. Capricornii singuri pot cunoaște pe cineva nou, iar cei aflați într-o relație își pot consolida legătura.

Berbec

Pentru Berbeci, Luna Plină aduce oportunități financiare și șanse de creștere. Este o perioadă în care învață lecții importante despre muncă, răbdare și respect.

Berbecii pot face progrese importante în carieră, dar trebuie să învețe să asculte mai mult și să acționeze cu maturitate.

Gemeni

Pentru Gemeni, Luna Plină activează sectorul iubirii și al relațiilor. Pot apărea schimbări în viața sentimentală, dar și oportunități noi.

Gemenii pot cunoaște oameni noi, pot primi invitații la evenimente și pot lega relații care îi vor ajuta și în plan profesional.