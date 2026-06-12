Extindere-record: Afacerile turoperatorului internațional Join Up! în România s-au dublat

Cu o echipă de numai 58 de experți în turism, conduși de un management românesc, biroul local ajunge unul dintre cele mai performante din rețeaua internațională Join Up!, prezentă în 10 țări.

Anul trecut, peste 130.000 de turiști au călătorit cu Join Up!, iar valoarea medie a unui pachet turistic s-a situat la peste 700 euro/persoană.

Lansată pe piața din România în urmă cu mai puțin de patru ani, compania ajunge deja în topul celor mai puternice agenții turistice, și crește constant, fiind al doilea an la rând în care își dublează afacerile.

Turoperatorul lucrează cu majoritatea agențiilor de turism din România, iar din 2025 și-a deschis și propria rețea de magazine pe plan local. Tot în ultimul an, compania a inaugurat la nivel internațional și prima rețea de companii de management al destinației (DMC), marcând astfel dezvoltarea business-ului și pe verticală, pentru îmbunătățirea controlului calității asupra serviciilor locale.

Join Up! România este unul dintre turoperatorii cu cea mai mare extindere geografică în ceea ce privește orașele de plecare. Încă de la început, compania a vizat extinderea regională în afara Bucureștiului, oferind astfel posibilitatea unui număr cât mai mare de români de a călători ușor direct din orașul de domiciliu.

Anul trecut, compania a operat zboruri charter cu plecări din 12 orașe din România.

În acest sezon, compania operează vacanțe complete în destinații precum Turcia, Egipt (Sharm El Sheikh, Hurghada, Alamein), Cipru, Tunisia, Grecia și altele.

„Rezultatele obținute confirmă că suntem o companie stabilă, cu o strategie clară de dezvoltare sustenabilă și cu ambiția de a construi pe termen lung”, declară Iulian Beiu, Managing Director Join UP! România.

,,Într-un context de piață turistică volatil și competitiv, credem într-o abordare orientată spre îmbunătățire continuă, având toate resursele pentru a fi rezilienți și a livra creștere”, adaugă el.

„Anul trecut ne-a oferit lecții valoroase și ne-a motivat să investim în ceea ce contează cel mai mult: tehnologie, echipă și calitatea produsului. Prin digitalizare, verticalizare și dezvoltarea portofoliului, ne propunem să consolidăm poziția Join Up! în România și să creștem alături de partenerii noștri din industrie”, conchide Iulian Beiu.

Anul anterior a marcat evoluția companiei spre B2C. Astfel, Join Up! România a deschis o rețea de agenții proprii, ajungând la 5 unități deschise, în Alba Iulia (Carolina Mall), Pitești (Argeș Mall), Ploiești (Prahova Value Centre), Ilfov (DN1 Value Centre) și în Timișoara (Bega Mall).

Compania lucrează constant la îmbunătățirea modului în care funcționează operațiunile. Astfel, în ultimul an, și-a mărit echipa cu un Director de Operațiuni, a extins departamentele Helpdesk și de soluționare a reclamațiilor și Departamentul de Transport Aerian (AVIA).

Join Up! România și-a crescut garanția bancară oferită în numerar la 400.000 euro, sumă blocată în favoarea clienților, prin Ministerul Turismului.

Compania este în plină expansiune, fiind prezentă în 10 țari, printre care Ucraina, Moldova, Kazahstan, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Cehia, România și Ungaria. Turoperatorul are un portofoliu de peste 1600 de hoteluri, din care peste 160 exclusive.

Entitățile sub brandul Join Up! distribuie pachete turistice prin intermediul a 10.000 de agenții de turism pe toate piețele pe care operează. Peste 5.5 milioane de turiști aleg să meargă în vacanță cu Join Up!, în fiecare an. La nivel global, brandul are afaceri de peste 400 milioane de euro.

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