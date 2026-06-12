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Influencerul Makaveli, adus în cătușe la Parchetul General pentru audieri

de Redacția Jurnalul    |    12 Iun 2026   •   11:04
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Influencerul Makaveli, adus în cătușe la Parchetul General pentru audieri
Hepta/Audierea influencerului are loc în cadrul unei anchete penale care vizează patru persoane

Influencerul Makaveli, pe numele său, Virgil Alexandru Zidaru, a fost dus, vineri, la Parchetul General pentru audieri, după ce a stat o noapte în Arestul Central al Poliției Capitalei.

Confruntat de jurnaliști în cazul dosarului său, Makaveli a afișat o atitudine dură. Întrebat dacă este suprins de acuzațiile din dosar, influencerul a răspuns: „Dosarul cu Peșchir, trompetele lui Păcuraru să nu mai mintă populația!”

Chiar la ușa Parchetului General, influencerul susține că: „Prejudiciul e de 38.000 de euro, nu de milioane”.

Întrebat de ce nu și-a declarat veniturile, acesta spus: „Nu am avut timp”.

Makaveli este doar una dintre persoanele cercetate într-un dosar de evaziune fiscală în formă continuată și complicitate la evaziune fiscală, în cadrul operațiunii JUPITER, cu un prejudiciu cauzat care se ridică la aproximativ 3.324.147 de lei. El, alături de alți trei suspecți în dosar sunt acuzați că ar fi obținut bani din crearea de conținut fără de declare veniturile.

Potrivit G4 Media, Makaveli ar fi fostul consilier al Dianei Șoșoacă și a făcut parte și din campania lui Călin Georgescu de promovare pe TikTok în perioada alegerilor prezidențiale din 2024.

Primele audieri au fost, joi, iar apoi influencerul a stat în Arestul Central peste noapte. Cu toate acestea, lui i s-a făcut rău în cursul zilei și a fost dus la Spitalul Floreasca, după care a fost readus la audieri, potrivit sursei citate.

(sursa: Mediafax)

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Subiecte în articol: Makaveli parchetul general cătuşe
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