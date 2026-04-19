5 zodii își vor îmbunătăți relațiile, în săptămâna 20-26 aprilie 2026

În pofida faptului că este sezonul Taurului, energia Berbecului este încă incredibil de activă. Această triplă conjuncție te ajută să adopți o abordare matură față de relația ta și să fii deschis la schimbare, lucru este necesar pe măsură ce Venus se mută în Gemeni vineri, 24 aprilie, chiar înainte ca Uranus să se schimbe în același semn de aer sâmbătă, 25 aprilie. Venus în Gemeni aduce creștere și noi oportunități, în timp ce Uranus în Gemeni este expansiv.

Uranus petrece aproximativ șapte ani în fiecare semn zodiacal și, deși a intrat pentru scurt timp în Gemeni în 2025, acesta este începutul noului său ciclu. Uranus rămâne în Gemeni până în 2033, aducând schimbări radicale și neașteptate ție și relației tale romantice. Fii deschis la schimbare și la creșterea pe care o aduce, deoarece exact asta ajută la crearea iubirii tale pentru totdeauna.

1. Balanță

Nu alege calea ușoară

Relațiile pe termen lung vin cu provocări, dar asta nu înseamnă că ar fi mai ușor dacă ai fi cu altcineva. Luni, 20 aprilie, are loc o triplă conjuncție în Berbec, care îți cere să abordezi relația cu maturitate. Această conjuncție implică Mercur, Marte și Saturn, ceea ce înseamnă că ești capabil să vorbești despre această situație. Cu toate acestea, trebuie să vii și cu un plan. Poartă conversațiile dificile și fii radical sincer cu privire la ceea ce ai nevoie pentru a merge mai departe.

Fii atent la ce apare dacă ești singur. Tripla conjuncție poate aduce o nouă relație potențială, dar poate dezvălui și o perspectivă asupra procesului tău romantic. Încearcă să observi orice tipare sau modurile în care ți se cere să crești. Energia acestei săptămâni nu este doar despre o nouă iubire, ci și despre un nou tu.

2. Berbec

Ai speranță

Joi, 23 aprilie, Luna în primul pătrar răsare în Leu. Această fază lunară este despre a acționa asupra intențiilor sau dorințelor tale pentru viitor. Asigură-te că te concentrezi pe actul iubirii în loc să-ți împărtășești doar sentimentele sau să speri că intențiile tale sunt clare. Planifică ceva special pentru persoana pe care o iubești și arată-i că este o prioritate în viața ta. Asigură-te că acțiunile tale se potrivesc cu cuvintele tale.

Dacă ești singur, iubirea devine puțin mai jucăușă în timpul acestei faze lunare. În timp ce o Lună în Primul Pătrar aduce o șansă de a acționa în viața ta amoroasă, Leul aduce o energie veselă. Aceasta poate reprezenta îndrăgostirea de cineva care este deja un prieten sau atragerea cuiva în viața ta în timp ce ești ocupat să te distrezi. Deși această energie este excelentă pentru a întâlni pe cineva și a te bucura de tine, cel mai bine este să amâni orice conversații serioase pentru o dată ulterioară.

3. Săgetător

Nu pierde din vedere ce este important

Venus se mută în Gemeni vineri, 24 aprilie. În acest semn de aer, planeta iubirii aduce energie pozitivă conexiunii tale existente. Acesta ar trebui să fie un moment de a te îndrăgosti din nou sau de a te cunoaște reciproc în moduri noi. Deși acesta este un moment pozitiv în relația ta, fii atent să nu te lași distras. Energia Gemenilor poate atrage priviri nedorite, iar tu nu vrei să pierzi din vedere ce și cine este cel mai important pentru tine.

Dacă ești singur, posibilitățile sunt brusc peste tot, pe măsură ce Venus intră în Gemeni. Acest tranzit este momentul perfect pentru a începe să te întâlnești cu cineva și să te expui. În această perioadă, ești încurajat să te întâlnești cu mai multe persoane, cel puțin până când ești sigur de sentimentele tale. Permite-ți să experimentezi cum se simte o întâlnire și nu te grăbi să-ți găsești veșnicia, deoarece fiecare experiență este una valoroasă.

4. Vărsător

Desprinde-te de tradiție

Uranus intră în Gemeni sâmbătă, 25 aprilie, începând un ciclu complet nou în relația ta. Uranus a intrat inițial în Gemeni între 7 iulie și 7 noiembrie 2025, dar apoi s-a întors în Taur ca parte a retrogradării sale. Acum, că Uranus intră din nou în Gemeni, va rămâne aici până în 2033. Aceasta face parte dintr-o schimbare masivă în modul în care abordezi dragostea și afectează viitorul zodiei tale. Renunță la ideea că viața ta trebuie să arate ca a oricui altcuiva. Renunță la tradiții și concentrează-te pe crearea relației care ți se potrivește.

Problemele romantice devin interesante pe măsură ce Uranus intră în Gemeni. Această energie te ajută să te deschizi către oameni și experiențe noi. Uranus poartă adesea un nivel de surpriză și șoc, așa că nu te teme să-ți asumi un risc în dragoste în această perioadă. Trebuie să-ți lărgești perspectiva și să fii deschis în moduri noi. S-ar putea chiar să trebuiască să alegi între două persoane sau două vieți diferite în această perioadă.

5. Capricorn

Este timpul să faci schimbări de durată

Asteroidul Pallas intră în Berbec duminică, 26 aprilie, evidențiind casa ta și relația pe termen lung. Aceasta este o zonă asupra căreia te-ai concentrat deja în aprilie, deoarece a avut loc un puternic stellium în Berbec. Totuși, Pallas oferă o perspectivă nouă și mult mai înțeleaptă asupra situației. Te ajută să înțelegi ce trebuie să faci pentru a-ți îmbunătăți relația și viața de familie.

Dacă ai fost singur, este pentru un scop mai înalt. Nu cauți doar să ieși la întâlniri sau să te implici în întâlniri ocazionale. În schimb, cauți cu adevărat persoana cu care poți împărtăși o viață și o familie. Pallas în Berbec te ajută în această căutare. Ai încredere în tine pentru a lua deciziile care sunt în interesul tău. Pune întrebările dificile potențialilor parteneri și fii clar în intențiile tale, deoarece aceasta este singura modalitate de a ști dacă cineva este cu adevărat potrivit pentru tine, potrivit yourtango.com.

