5 zodii își vor îmbunătăți relațiile, în săptămâna 4 - 10 mai 2026

Marți, 5 mai, Nodul Nord în Pești se aliniază cu Mercur în Taur. Deși aceasta este o energie pozitivă menită să te ajute. Nodul Nord implică adesea unele lecții personale dificile și karma. Acordă-ți un moment pentru a te opri și a reflecta, mai ales că Pluto intră în retrogradare în Vărsător miercuri, 6 mai. Pluto este alchimistul zodiacului, dar nu poți grăbi procesul său.

Asigură-te că te concentrezi asupra propriilor răni și că oferi spațiu pentru creșterea partenerului tău pe parcursul săptămânii, dar mai ales vineri, 8 mai, când Lilith în Săgetător se opune lui Venus în Gemeni. Este întotdeauna posibil să continui să crești alături de persoana iubită. Totuși, trebuie să fii dispus să mergi prin întuneric alături de ea pentru ca acest lucru să se întâmple.

1. Leu

Indiferent de cât timp ești cu partenerul tău actual sau cât de bine arată relația ta pentru lumea exterioară, nu poți ignora în continuare deconectarea. Miercuri, 6 mai, Pluto intră în stare retrogradă în Vărsător, inițiind o fază de imensă creștere și transformare. Totuși, acest lucru se poate întâmpla doar dacă ești sincer. Folosește acest timp pentru a reflecta asupra propriului tău adevăr și oferă spațiu pentru cel al partenerului tău. Puteți crește împreună, dar amândoi va trebui să fiți radical sinceri pentru ca acest lucru să se întâmple.

Dacă ești singur, ai grijă pe cine atragi în viața ta. Pluto retrograd în Vărsător este o perioadă puternică pentru dezvoltare personală, dar poate crea și o dorință de intensitate în viața ta romantică. Acest lucru te poate face să fii atras de un partener karmic, doar pentru a ajunge într-o durere și mai mare. Cel mai bine este să te concentrezi pe tine și pe vindecarea ta înainte de a te arunca într-o relație. Amintește-ți că, deși entuziasmul este distractiv, nu se traduce neapărat într-o conexiune sănătoasă.

2. Balanță

Gândește-te la ce vrei să elibereziâ. Luna în ultimul sfert în Vărsător răsare sâmbătă, 9 mai. Această fază lunară este o oportunitate de a reflecta asupra a ceea ce trebuie să eliberezi pentru a continua să crești. Aceasta nu înseamnă să eliberezi partenerul tău actual, ci mai degrabă resentimente, durere, durere sau judecată care a creat dificultăți în relația ta. De asemenea, ar trebui să acorzi atenție temelor legate de iertare, deoarece acest lucru este deosebit de important dacă vrei să creșteți împreună.

Dacă ești singur, Luna în ultimul sfert de lună în Vărsător te ajută să te vindeci de relațiile romantice din trecut. Această fază este despre încheiere și acceptare. Poți vedea tiparele tale romantice într-o lumină nouă, deoarece Pluto intră în retrogradare în Vărsător pe 6 mai. Acordă-ți timpul necesar pentru a te vedea pe tine și trecutul tău cu sinceritate. Acest lucru îți oferă o perspectivă asupra modului de a merge mai departe într-un mod mai sănătos.

3. Fecioară

Dragostea nu înseamnă doar să alegi pe cineva o datăâ. Este vorba despre a-l alege în fiecare zi, pe măsură ce construiți o viață împreună. Fii conștient de ce înseamnă să-ți alegi partenerul și ca și el să facă la fel. Marți, 5 mai, când Nodul Nord în Pești se aliniază cu Mercur în Taur, există posibilitatea unei noi creșteri și aventuri în relația ta existentă. Cu toate acestea, trebuie să nu mai aștepți să se întâmple ceva și, în schimb, să alegi ceea ce îți dorești.

Dacă ești singur, apar noi oportunități de iubire pe măsură ce Nodul Nord se aliniază cu Mercur. Această energie apare deosebit de puternic dacă călătorești sau ai întâlnit recent pe cineva în străinătate. Deși este vorba despre noi începuturi romantice, implică și o creștere semnificativă, mai ales într-o relație la distanță. Asigură-te că nu închizi nicio posibilitate și nu refuzi să-ți schimbi viața pentru iubire. Trebuie să fii flexibil pentru a putea crește în genul de iubire la care ai visat dintotdeauna.

4. Scorpion

Profită de oportunitate când apare. Duminică, 10 mai, Soarele în Taur se aliniază cu Jupiter în Rac, aducând o nouă oportunitate de creștere în relația ta romantică. Acest lucru necesită să-ți prioritizezi visele și conexiunea. Deși este de înțeles că alte probleme, precum familia sau munca, amenință să-ți influențeze decizia, tu...

Protejează-ți relația. Începi un nou drum în viață cu persoana pe care o iubești cel mai mult, așa că ceea ce decideți împreună este ceea ce contează.

Trebuie să te lași să acționezi pentru a atinge ceea ce visezi. Pe măsură ce Soarele în Taur se aliniază cu Jupiter, ai o oportunitate pentru o nouă iubire și un nou început. Jupiter îți oferă în continuare noroc în viață până pe 30 iunie, așa că este timpul să profiți de ea. Ești încurajat să crești dincolo de zona ta de confort și să îmbrățișezi noi experiențe, astfel încât iubirea pe care ți-o dorești să te poată găsi în sfârșit.

5. Săgetător

Eliberează-te de cine ai fost. Ești singurul care îți ține trecutul deasupra capului. Ești, de asemenea, singurul care se teme să nu-ți strice relația. Trebuie să te provoci pe tine însuți și să continui să crești pentru a nu pierde dragostea pe care o ai. Fii dispus să încerci ceva nou, deoarece Lilith în Săgetător se opune lui Venus în Gemeni vineri, 8 mai. Opoziția creează fricțiuni, dar acest lucru te ajută de fapt să te eliberezi de acea versiune trecută a ta, astfel încât să poți îmbrățișa pe deplin dragostea pe care o ai în viața ta.

Entuziasmul este la orizont dacă ești singur. Lilith în semnul tău zodiacal aduce un nou nivel de autenticitate și aventură în modul în care abordezi romantismul. Venus în Gemeni, pe de altă parte, te atrage cu promisiuni de romantism și libertate. Te simți atras de cineva complet neașteptat sau te apropii de dragoste cu o nouă atitudine. Exact asta ai nevoie ca să ieși din rutină și să începi să trăiești din nou, potrivit yourtango.com.