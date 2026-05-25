Cum să eviți uscarea coșurilor suspendate cu flori, în timpul verii

Dacă vă chinuiți să vă găsiți timp pentru a uda coșurile suspendate în fiecare zi și, uneori, de două ori pe zi, iată câteva sfaturi pentru a vă ajuta să împiedicați uscarea prea rapidă a florilor.

Alege recipientul cu înțelepciune

Recipientele pentru coșuri suspendate pot fi din plastic, lemn sau sârmă. Recipientele din plastic vor ajuta solul și plantele să rețină umezeala mai mult timp și vor necesita udare mai puțin frecventă.

Un lucru de reținut este că, dacă alegeți un recipient solid din plastic, fără găuri de drenaj, acesta ar trebui să aibă o căptușeală interioară sau un ghiveci ușor pentru a preveni udarea excesivă.

De fiecare dată când udați, planta va trebui îndepărtată, astfel încât excesul de apă să poată fi turnat din recipient.

Recipientele din lemn sunt mai poroase, dar vor reține umezeala mai bine decât recipientele din sârmă căptușite cu mușchi sphagnum sau căptușelile preformate pentru coșuri din cocos.

Folosește cea mai bună căptușeală

Adăugarea unei căptușeli interioare la recipientul pentru coș suspendat va face diferența în cât de repede se usucă. Mușchiul este atractiv pentru un coș de sârmă, dar se usucă repede.

Există, de asemenea, căptușeli preformate din plastic care pot fi folosite în coșurile de sârmă și mențin solul umed mai mult timp. Dar acestea nu sunt foarte atractive.

Puteți îmbunătăți retenția apei prin căptușirea coșului cu mușchi și apoi adăugarea unei căptușeli de plastic sau a unui strat de folie de plastic sau folie de aluminiu în interior înainte de a adăuga pământ și plante.

Nu uitați să faceți câteva găuri în plastic sau folie, astfel încât să existe drenaj, altfel plantele se pot îmbiba cu apă.

Adaugă gel de reținere a apei în pământul ghiveciului

Pentru a ajuta solul dintr-un coș suspendat să rămână umed mai mult timp se pot adăuga polimeri super-absorbanți (SAP) sau hidrogeluri în amestecul de ghiveci.

Gelurile rețin apa mai mult timp decât particulele de sol, oferind umiditate structurilor radiculare ale plantelor. Multe dintre aceste produse sunt biodegradabile și fabricate din alge marine și alte materiale naturale.

Peletele pot fi rehidratate înainte de a fi adăugate în pământul ghiveciului sau amestecate în pământul uscat. Dacă sunt adăugate în pământ uscat, udați bine pământul astfel încât să se hidrateze înainte de a adăuga plante în coșul suspendat.

Plantează corect

Când sunteți gata să plantați coșul suspendat, adăugați puțin pământ pe fundul ghiveciului și așezați plantele în coș la aproximativ aceeași adâncime în sol la care au fost cultivate anterior. Apoi umpleți spațiul rămas cu pământ, oprindu-vă la aproximativ 5 cm de partea superioară a coșului. Această zonă este necesară pentru a asigura că apa are șansa de a ajunge la rădăcinile plantelor.

Dacă coșul este complet umplut cu pământ, cea mai mare parte a apei se va scurge înainte de a avea timp să pătrundă în sol.

După ce ați așezat pământul în jurul plantei, înmuiați bine coșul într-o cadă cu apă, astfel încât solul să fie la fel de umed, apoi agățați-l în poziție pentru a se scurge.

Fii atent la plantele care au mai puțină nevoie de apă

Dacă udarea constantă este o problemă, luați în considerare utilizarea unor plante care sunt mai puțin însetate și mai tolerante la solurile mai uscate.

Begoniile tind să fie foarte tolerante la secetă, iar begonia „aripă de dragon”, arcuită grațios, are frunziș verde strălucitor, în formă de aripă și va înflori până la primul îngheț.

Portulaca și lantana târâtoare pot oferi flori strălucitoare și vesele, chiar și atunci când nu udați mai multe zile.

Sfaturi pentru udarea coșurilor suspendate

-Cel mai consecvent mod de a vă asigura că solul este complet umed este să coborâți coșul suspendat și să îl scufundați într-o găleată cu apă. Acest lucru va deveni mai dificil pe măsură ce plantele cresc și se preling sub fundul coșului.

-Un sistem de scripeți este neprețuit pentru ridicarea și coborârea coșurilor dacă aveți mai multe locuri de udat.

-Când udați manual coșurile individuale, folosiți un jet de apă slab și ușor dintr-o duză de furtun sau o stropitoare. Un jet lent va fi absorbit mai uniform decât o scurgere rapidă de apă. Udarea lentă previne, de asemenea, deteriorarea plantelor și protejează solul.

-Udați întotdeauna adânc, fără stropiri rapide. În medie, un coș suspendat de 30 sau 35 cm va avea nevoie de 4,5 litri de apă de fiecare dată când îl udați.

-După udare, așteptați câteva minute și folosiți degetul sau un bețișor pentru a testa solul. Ar trebui să fie umed la o adâncime de cel puțin 7,5 cm. Dacă nu, udați prea repede sau nu adăugați suficientă apă.

Udarea dimineața devreme, înainte de ora 9:00, este cea mai bună. Plantele vor avea timp să absoarbă suficientă umiditate pentru a rămâne hidratate în cea mai fierbinte parte a zilei.

Dacă coșurile suspendate sunt în soare direct cea mai mare parte a zilei este posibil să aibă nevoie de o a doua udare. Încercați să o finalizați înainte de ora 18:00, astfel încât plantele să aibă timp să se dreneze bine peste noapte.

Încercați să udați solul, nu frunzele și florile plantei. Frunzișul ud poate duce la pete pe frunze și boli.

Dacă veți fi plecat mai multe zile și nu aveți un vecin amabil care să ude plantele, dați jos coșurile și așezați-le într-o zonă cu umbră. Udați abundent și ar trebui să fie bine până la întoarcerea acasă, notează southernliving.com.