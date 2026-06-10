6 luni de naștere ale oamenilor cărora le placă să ofere complimente celorlalți

În astrologia personalității, unele luni de naștere sunt adesea asociate cu acest stil de comunicare expresiv și afirmativ. Aceștia sunt oamenii care observă detalii pe care alții le trec cu vederea și nu se sfiesc să spună ceva amabil cu voce tare.

August

Deși adoră să primească complimente, cei născuți în august sunt cunoscuți și pentru că le răspund de zece ori. Îți vor spori în mod natural încrederea în sine. În preajma lor, te vei simți cel mai văzut, recunoscut și apreciat. Când vine vorba de tine, îți vor spune tot ce le vine în minte. De sus în jos, pe dinăuntru și pe dinafară. Îți vor complimenta ceea ce porți și îți vor lăuda simțul umorului, spiritul și inima în general.

Aprilie

Laudele nativilor din aprilie te vor motiva. Fie că este vorba de cum te îmbraci sau de talentul tău de a-ți da seama de lucruri, te vor face să te simți puternic prin ele. Deși apreciază un compliment sau două, le place mult mai mult să le ofere unul. În preajma lor, vei simți că poți cuceri întreaga lume. Pentru ei, cerul este limita, lucru pe care îl poți observa după unul dintre numeroasele lor complimente.

Martie

Cei născuți în martie sunt înnăscuți la a oferi complimente. Sunt oameni incredibil de amabili, așa că nu vor ezita să-ți spună cât de mult te apreciază. De la stilul tău la generozitate, nu vor lăsa eforturile tale să treacă neobservate. În preajma lor te vei simți special și cel mai acceptat. Îți vor complimenta ciudățeniile și tot ceea ce te face unic.

Iulie

Persoanele născute în iulie sunt oameni incredibil de dulci. Și când ceva le atinge coarda sensibilă, nu se pot abține să nu-și exprime admirația. De la personalitatea ta la talente, nu se pot abține să nu-i înalțe. În preajma lor, te vei simți din plin iubit. Observă micile detalii și vor spune ceva frumos despre fiecare în parte. Îți vor complimenta bunătatea și toate modurile în care îți pese de ceilalți.

Octombrie

Cei născuți în octombrie sunt deja oameni agreabili. Dar când ceva le atrage atenția, nu se pot abține să nu-și reverse toată admirația în asta. Sunt printre primii oameni care îți arată frumusețea și apreciază toate ciudățeniile personalității tale. În preajma lor, te vei simți cel mai susținut. Vei simți că ai mereu pe cineva alături de tine.

Iunie

Nativii lunii iunie te vor face să te simți auzit. Indiferent dacă ai o opinie despre vreme sau despre locul de muncă, vor asculta tot ce ai de spus. Și după aceea, complimentele lor vor veni cu toții. Îți vor complimenta mintea și modul în care gândești și vor adora modul în care vezi lumea. În preajma lor, vei simți că ai putea vorbi cu o mulțime de oameni, potrivit collective.world.

