6 zodii chinezești beneficiază de energia noilor începuturi, pe 29 aprilie 2026

Energia accelerează noile începuturi. Suntem într-un pilon al zilei Cocoșului de Apă, care ascuțește discernământul, astfel încât aceste semne animale se trezesc miercuri cu vântul în spate.

1. Cocoș

Miercurea este ziua zodiei tale și vei simți asta în adâncul sufletului înainte să înțelegi măcar de ce. Există o decizie la care te-ai tot gândit, iar momentul potrivit este în sfârșit pe 29 aprilie.

Zilele Inițiate există exact pentru acest moment, iar energia Cocoșului de Apă te face mai sigur decât ai simțit în ultimele săptămâni. Orice ai pune în mișcare astăzi are o adevărată putere de rezistență. Când te uiți în urmă, vei vedea că astăzi este ziua în care a început totul bine. Ura.

2. Bou

Cineva te contactează miercuri și ceea ce îți aduce este real. Boii au fost răbdători, răbdători și miercuri universul începe să se întoarcă la asta. Spune da la ceea ce vine pe 29 aprilie.

Lucrul care începe între tine și această persoană într-o Zi de Inițiere este începutul a ceva care durează mult și merge bine. Lucruri bune!

3. Cal

Ești ghidat divin astăzi, dragă Cal, în special în jurul vizibilității. Ceva ce ai creat sau ai lansat primește o adevărată tracțiune astăzi. Vorbim despre un interes real din partea unor oameni reali care își doresc ceea ce ai tu.

Miercurea este ziua în care încetezi să fii cel mai bine păstrat secret în spațiul tău. Lasă oamenii să te găsească. Nu minimaliza ceea ce vine. Prosperitatea ta este legată de oamenii care îți cunosc numele.

4. Dragon

Elementul Apă este stivuit pe 29 aprilie, iar Dragonii stau în mijlocul tuturor acestor lucruri. Ceva financiar pe care l-ai inițiat cu săptămâni în urmă începe să arate randamente astăzi și vezi dovada că a funcționat sub formă de bani reali.

Verifică ce a crescut în liniște în fundal. Ceva s-a maturizat în timp ce nu te uitai. Nu-i așa că este norocos?

5. Șarpe

Pe 29 aprilie ai o conversație care îți reformulează întreaga înțelegere a valorii tale. Cineva îți spune cât ar plăti pentru ceea ce faci și numărul este mai mare decât ceea ce ți-a fost în minte.

Energia șarpelui este deja acordată la acest tip de inteligență, dar miercuri lovește diferit pentru că vine cu chitanțe. Odată ce ai detaliile, nu le poți uita. Tot ce prețuiești, prezinți sau propui după miercuri se schimbă. Și în bine.

6. Șobolan

Miercuri, ceva pentru care ai aplicat sau pentru care te-ai înscris te întoarce cu un da. Este o slujbă sau o oportunitate în care ți-ai aruncat numele și apoi ai încercat să nu te gândești prea mult la ea pentru că nu ai vrut să o blestemi.

Aterizează în această Zi a Inițiatului, ceea ce înseamnă că ceea ce începe aici are o energie reală în spate. Acesta este începutul unui capitol complet nou. Pariul pe tine însuți a dat roade, potrivit yourtango.com.