6 zodii își vor îmbunătăți viața, până pe 28 iunie 2026

Deși, în general, Marte nu funcționează la capacitate maximă în semnul guvernat de Venus, aspectele pozitive depășesc aspectele negative pentru aceste semne astrologice.

Marte în Taur este excelent pentru a face bani și a-ți concentra energiile pe găsirea de chilipiruri sau investiții. Este, de asemenea, un moment bun pentru a-ți determina și a-ți apăra valorile și pentru a te angaja în activități creative. Acțiunile aliniate către construirea unei vieți mai bune sunt foarte favorizate.

Când planeta agresivității și a urmăririi propriei voințe și dorințe cade în semnul Taurului, paradoxul este de a croi o cale către stabilitate, pe care aceste semne o stăpânesc de acum până la sfârșitul lunii iunie.

1. Taur

Marte intră în semnul tău pe 18 timp de șase săptămâni puternice în care te concentrezi asupra propriului sine. De acum până la sfârșitul lunii iunie este un moment deosebit de bun pentru a urmări obiective. Șlefuiește două sau trei obiective pe termen scurt și concentrează-te asupra a cel puțin unui obiectiv pe termen lung.

Nu numai atât, vezi dacă poți folosi acest timp cu Venus care îți accentuează farmecul pentru a-ți face noi prieteni și a consolida conexiunile cu noi contacte. Folosește bine această energie!

2. Scorpion

Persoanele apoase ca tine intră în contact cu aspectul de ambele și ale lui Marte în Taur. Între acum și 28 iunie, parteneriatele semnificative prezintă contrastul dintre satisfacerea nevoilor personale și comune și găsirea unor satisfacții plăcute și simple în prezența partenerilor romantici. (Deși acest lucru se poate aplica și parteneriatelor de afaceri.)

Cheia pentru a face ca această energie să funcționeze pentru tine, astfel încât viața să devină mai bună, este să găsești calea prin care să menții ambele fețe ale acestei monede în funcțiune.

3. Vărsător

Concentrarea naturală pentru Purtătorii de Apă cu Marte în Taur sunt problemele familiale. Marte aduce entuziasm, dar și certuri în cadrul acestor structuri intime, așa că este probabil ca unele tensiuni să ducă la conflicte în spatele ușilor închise. Poate că este nevoie să exprimăm unele nemulțumiri?

Marte în Taur oferă, de asemenea, un imbold de a aduce lucrurile la realitate, intrând direct în senzația de bază a lucrurilor. Găsirea unor modalități practice de a folosi energia asertivă din interiorul cazanului familial face viața mult mai bună pentru tine, Vărsător.

4. Fecioară

Când Marte tranzitează casa Religiei și a Problemelor Globale, dorințele pentru o conexiune mai amplă devin palpabile. Acesta este motivul pentru care simți un impuls instinctiv de a-ți consolida legăturile cu Spiritul.

În următoarele săptămâni, ai și dorința de a merge să vezi niște ținuturi îndepărtate și de a găsi modalități de a construi punți cu oameni din țări străine, fie pe plan intern, fie în străinătate. Trinul lui Marte cu zodia ta face ca relațiile sociale să fie mai energizante și mai provocatoare, în moduri care îți sporesc forța vitală.

5. Capricorn

Capră, în sfârșit poți să-ți lași părul liber începând cu 18 mai, când Marte începe să opereze în casa distracției și jocurilor tale. Pentru cei care sunt mai competitivi, este o lună excelentă pentru a-ți demonstra priceperea.

Tot ce este distractiv, de la a fi în preajma copiilor la romantism, muzică și dans, este de explorat în luna mai. Marte face trigon cu zodia ta, Capricorn, aducând o expresie asertivă, dar totodată de susținere, în treburile tale zilnice. Bucură-te de următoarele săptămâni.

6. Rac

Observi dihotomia lui Marte în Taur în prieteniile și relațiile tale de grup. Prietenii s-ar putea agita pentru un timp pentru a medita împreună sau pot cere o sesiune relaxantă de jocuri de societate și altele asemenea.

În orice caz, unii dintre prietenii tăi vor fi probabil puțin mai prezenți în timp ce acest tranzit funcționează până la sfârșitul lunii iunie, potrivit yourtango.com.

