Atac dur la vârful politicii: Grindeanu îl acuză pe Bolojan că își face campanie pentru anul 2030

Liderul PSD a susținut, într-o intervenție la Antena 1, că actualul blocaj politic este alimentat de calcule electorale și de intenția lui Bolojan de a-și construi candidatura pentru alegerile prezidențiale din 2030. „Acum Ilie Bolojan se află în campanie prezidențială. Domnia sa asta face, asta vizează”, a declarat Grindeanu.

Social-democratul spune că Ilie Bolojan și-ar fi dorit să candideze la Președinție încă din anul 2025: „Pe domnia sa îl interesează 2030. De fapt, l-a interesat și anul trecut să candideze la alegerile prezidențiale”.

„Dumnealui nu vrea să deblocheze situația politică din România și să avem un guvern rapid. Dumnealui vrea să-și clădească statuia prin care să candideze peste 4 ani”, a afirmat Grindeanu.

Acesta a susținut că Bolojan ar fi încercat „până în ultimul moment” să obțină candidatura la scrutinul prezidențial precedent, însă nu a avut susținerea necesară. „N-a putut să candideze neavând susținere. Ceea ce își dorește acum și el, și echipa din spatele dumnealui, este candidatura la alegerile prezidențiale. E evident, pentru toată lumea”, a explicat șeful PSD.

Grindeanu a făcut apel la premier „să iasă din campania prezidențială” și să participe la găsirea unei soluții politice între partidele pro-occidentale. „Avem alegeri de abia peste patru ani, nu avem alegeri într-o săptămână”, a declarat acesta.

Președintele PSD a acuzat și faptul că actualul premier își construiește profilul politic prin atacuri constante la adresa social-democraților. E foarte simplu să-ți faci o campanie electorală înjurând non-stop la ceilalți. Știu, e un brand puternic să spui lucruri anti-PSD pe o anumită zonă de electorat”, a spus Grindeanu.

Potrivit acestuia, PSD susține continuarea negocierilor între partidele „pro-occidentale”. PSD este dispus „să stea la masa negocierilor până când se găsește o soluție”, însă fără Ilie Bolojan în fruntea Guvernului, a precizat social-democratul.

