Incendiu violent pe Șoseaua Alexandriei din București: explozii și fum dens la ieșirea spre Bragadiru. A fost emis mesaj RO-Alert

Incendiu puternic în București, pe Șoseaua Alexandriei: depozit cu anvelope și butelii cuprins de flăcări

Un incendiu de proporții a izbucnit luni seară pe Șoseaua Alexandriei din București, la ieșirea spre Bragadiru, provocând panică în rândul șoferilor și locuitorilor din zonă. Flăcările au cuprins rapid un depozit în care, potrivit informațiilor apărute în spațiul public, s-ar afla anvelope și butelii, ceea ce a dus la degajări masive de fum și la un risc major de explozie. A fost emis un mesaj RO-Alert.

Coloana uriașă de fum negru a fost observată de la mare distanță, inclusiv din mai multe cartiere ale Capitalei, imaginile postate pe rețelele sociale devenind virale în doar câteva minute. Martorii au relatat că incendiul s-a extins cu rapiditate, iar în zonă s-au auzit mai multe explozii puternice.

Autoritățile au emis o alertă RO-ALERT de tip „Alertă Extremă”, prin care populația din zonă este îndemnată să ocolească / evite zona și să elibereze căile de acces pentru forțele de intervenție.

Pompierii intervin cu 14 autospeciale și roboți de stingere

La fața locului au fost mobilizate mai multe echipaje de intervenție ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov. Pompierii acționează cu 14 autospeciale și roboți speciali pentru stingerea incendiului, intervenția fiind îngreunată de cantitatea foarte mare de fum și de temperatura ridicată din interiorul depozitului.

Reprezentanții ISU au transmis că incendiul se manifestă generalizat pe o suprafață de aproximativ 100 de metri pătrați, iar pericolul de propagare și explozie este ridicat din cauza materialelor inflamabile aflate în interior.

„Arde un depozit de cauciucuri. Aprox 100mp. Se aud explozii. 14 autospeciale si roboti acum. Se intervine cu dificultate din cauza fumului. Intervenim pentru stingerea unui incendiu produs la un depozit de cauciucuri, pe Soseaua Alexandriei, Bragadiru" a transmis ISU.

Trafic afectat la ieșirea din București

Incendiul a afectat serios traficul pe Șoseaua Alexandriei, una dintre cele mai circulate artere de ieșire din Capitală spre Ilfov. Din cauza intervenției pompierilor și a fumului dens care reduce vizibilitatea, circulația în zonă se desfășoară cu dificultate.

Mai mulți șoferi au fost nevoiți să oprească pe marginea drumului sau să își schimbe traseul pentru a evita zona afectată. Autoritățile le recomandă conducătorilor auto să evite pe cât posibil traseul spre Bragadiru până la finalizarea intervenției.

Degajări masive de fum și risc pentru locuitori

Norul dens de fum rezultat în urma arderii anvelopelor ridică semne de întrebare și în privința calității aerului. Arderea cauciucurilor produce substanțe toxice, iar locuitorii din apropiere au fost sfătuiți să evite expunerea directă și să țină geamurile închise.

Până la această oră nu au fost raportate victime, însă autoritățile monitorizează permanent situația din teren. Intervenția pompierilor continuă, iar misiunea acestora este una dificilă din cauza degajărilor foarte mari de fum și a riscului permanent de explozie.

„Incendiul se manifesta generalizat cu degajari foarte mari de fum." au transmis reprezentanții ISU.