9 August 2025: Ziua în care 3 zodii ies din impas

Marte în opoziție cu Neptun adesea împiedică motivația și poate aduce confuzie, dar pentru aceste trei zodii, această zi marchează sfârșitul unui capitol dificil. Struggla care ne-a făcut să ne simțim blocați începe, în sfârșit, să dispară.

Acest tranzit ne amintește că nu toate întârzierile sunt eșecuri. Este ușor să ne simțim înfrânți de luptele noastre, dar acel moment când realizăm că totul s-a terminat? Uau, este o adevărată fericire. Ei bine, ne-am construit un pic de caracter; asta face parte din viață. Nimic nu este ușor, dar nimic nu durează la nesfârșit, nici măcar lupta și dificultățile. Vom ieși deasupra și vom trăi pentru a vedea o altă zi.

1. Gemeni

Cum se întâmplă adesea pentru tine, Gemeni, ești împărțit între ceea ce îți dorești și ceea ce știi că ar trebui să faci. Asta poate avea un impact semnificativ asupra ta. În timpul opoziției Marte-Neptun, este o bătălie care se duce în mintea ta.

Vestea bună este că nu va dura mult. În clipa în care simți că ai depășit obstacolul, vei începe instantaneu să te simți mult mai bine, mai limpede și mult mai capabil.

Acum ai viziune și ambiție, iar pentru tine, Gemeni, asta este o experiență uimitoare. Lupta este acum încheiată, iar tu te simți bine odihnit și pregătit să înfrunți lucruri noi. Iar aceste lucruri nu vor fi la fel de solicitante sau confuze ca situația din care tocmai ai ieșit.

2. Fecioară

Marte în opoziție cu Neptun poate să te încetinească, Fecioară, dar procesul este valoros. Duce undeva bun, iar asta face parte din planul mai mare.

Nu trebuie să te îngrijorezi că te vei bloca acum. Mai degrabă, acesta este momentul în care vei găsi în sfârșit mijloacele de a ieși din acea rutină. Fii liniștit, te descurci perfect.

Ca oricine altcineva, nu îți place să rămâi prea mult timp într-un loc, iar asta începea să se simtă ca o pedeapsă. Nu este, Fecioară. Este doar ceva ce trebuie să înduri până vei scăpa de asta, iar acea libertate începe acum, așa că ai încredere în ea și nu te îngrijora.

3. Balanță

Te-ai simțit purtat de povara indeciziei în ultima vreme, Balanță. Simți că aceasta te forțează să alegi. Nu îți place acest lucru, iar opoziția dintre Marte și Neptun care are loc pe 9 august te dezechilibrează, iar tu nu îți place deloc acest sentiment.

Acesta este momentul în care totul se schimbă, așa că ține-te tare și ai încredere în proces. Ceea ce nu știai înainte îți este acum prezentat ca o soluție solidă. Știi exact ce ai de făcut și este mișcarea corectă.