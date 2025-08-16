Ce animal de companie ți se potrivește, în funcție de luna nașterii

S-ar putea să rezonezi cu un dihor ciudat, un șarpe colorat sau un cal rapid. Îngrijirea unui acvariu plin de pești frumoși te-ar putea atrage sau ai putea fi atras de ceva și mai exotic. Indiferent dacă alegi un prieten blănos sau un companion solzos, există un animal de companie ideal, în funcție de luna ta nașterii.

Ianuarie - pisică

Oamenii născuți în ianuarie sunt apreciați pentru independența și detașarea lor. Nu îi deranjează prea multe lucruri deoarece au capacitatea de a-și gestiona treburile. Alegerea unui animal de companie nu este ușoară deoarece aceste persoane nu pot face față unui animal de companie foarte lipicios.

Astfel că felinele sunt perfecte pentru ei. Indiferent de rasă, toate pisicile sunt ființe care pot să-și poarte singure de grijă. Dar, în secret, atât pisicile, cât și cei născuți în ianuarie au în comun o personalitate dulce și pufoasă, cu care puțini sunt familiarizați.

Februarie - dihor

Cei născuți în februarie sunt sunt unici în tot ceea ce fac. Nimeni altcineva nu poate concura cu personalitatea lor aparte. a unui bebeluș din februarie. Așa că se vor lega de un animal de companie de care foarte puțini oameni sunt atrași.

Dihorii se potrivesc cu personalitățile ciudate ale lunii februarie. Aceștia se vor bucura să-și învețe dihorii trucuri noi și să se joace cu ei deoarece micile mamifere sunt cunoscute pentru inteligența lor. Personalitatea vioaie și caraghioasă a unui dihor va fi exact ceea ce caută un om născut în februarie la un animal de companie.

Martie - iepure

Nu există nimeni mai dulce decât persoanele născute în martie. Ele se remarcă prin firea dulce și amabilitate. Deși empatizează cu toate animalele, se simt în mod special atrase de iepurași. Un mic iepure surprinde perfect blândețea unui născut în martie. Atât persoanele născute în martie, cât și iepurașii au în comun un temperament minunat, deși este delicat. Când vine vorba de lucruri grave, un iepure întruchipează atitudinea pragmatică a născuților în martie. La urma urmei, atât oamenii din martie, cât ș iepurii pot părea drăguți, dar au în comun o coloană vertebrală surprinzător de puternică.

Aprilie - cal

Oamenii născuți în aprilie au spirite de neîmblânzit. Nicio altă lună de naștere nu are o voință de viață atât de puternică. Deși se pot simți atrași de câinii de toate felurile, își vor găsi animalul de companie într-un cal.

Ei vor fi atrași de spiritele sălbatice ale cailor. Indiferent de rasă, fiecare cal este cunoscut pentru puterea, rezistența și curajul său. Un născut în aprilie se va simți apreciat atunci când călărește spre apus pe calul său.

Mai - hamster

Persoanele sensibile se nasc în luna mai. Acești oameni de primăvară sunt cunoscuți pentru sufletele lor blânde și compasiunea imensă. Asemănători cu cei născuți în martie, oamenii de mai ar rezona cu orice animal de companie. Cu toate acestea, vor avea o legătură instantanee cu hamsterii.

Mulți pot trece cu vederea simbolismul unui hamster, dar aceste rozătoare au o semnificație și un simbolism surprinzător de puternice. Hamsterii reprezintă îngrijirea de sine, dragostea și curiozitatea - ceea ce se aliniază perfect cu persoanele născute în mai. Indiferent dacă este vorba de un hamster pitic sau de un hamster sirian, acești oameni nu și-ar putea dori un animal de companie mai bun.

Iunie - papagal

Persoanele născute în iunie au abilități incredibile de comunicare, umor și glume. Nu există niciodată un moment de plictiseală conversand cu aceste persoane, așa că vor rezona cu papagalul. Dintre toate animalele de companie, papagalii sunt probabil singurii care pot susține o conversație.

Papagalii au capacitatea unică de a imita mai multe fraze ascultându-și stăpânii, ceea ce va fascina un născut în iunie. De la a învăța un papagal să spună cuvinte obraznice până la fraze amuzante, cei născuți în iunie se vor distra la nesfârșit cu pasărea lor preferată.

Iulie - câine

Încrederea este o necesitate pentru cei născuți în această lună de vară. Deși majoritatea animalelor de companie sunt, fără îndoială, loiale stăpânilor lor, un născut în iulie nu va da greș niciodată cu un câine. Ei caută o fidelitate de neclintit, pe care o vor găsi la aproape orice câine.

Întrucât există atât de mulți câini din care să aleagă, persoanele născute în iulie ar trebui să ia în considerare ce rasă de câine se potrivește cel mai bine stilului lor de viață și activităților p care le desfășoară.

August - broască țestoasă

Persoanele născute în august sunt cunoscute pentru dăruirea, atenția la detalii și încrederea lor. Acești oameni de vară își iau scopul în serios, ceea ce îi face părinții perfecți pentru o broască țestoasă. Cei mai mulți ar putea crede că broaștele țestoase sunt ușor de îngrijit, dar nu sunt, deoarece broaștele țestoase pot necesita decenii de îngrijire.

Orice altă lună de naștere ar evita această responsabilitate, dar nu un născut în august. Aceștia adoră să petreacă ani de zile creând o legătură pe viață cu broasca țestoasă.

Septembrie - cobai

Oamenii din septembrie vor dragoste. Timpul cu prietenii, familia sau un partener este cea mai bună modalitate pentru un născut în septembrie de a-și trăi viața. În timp ce majoritatea animalelor de companie oferă o formă de companie, persoanele din septembrie se pot simți atrase de cobai mai mult decât de orice alt prieten blănos.

Aceste mici anmale sunt orientate spre relații și adesea se descurcă cel mai bine în perechi, la fel ca omologii lor din septembrie. Între țipetele drăguțe și temperamentele blânde, cei din septembrie se vor distra atât de bine conectându-se cu cobaii lor super-sociabili.

Octombrie - șarpe

Nu este un secret faptul că cei născuți în octombrie vor schimbare și transformare. Aceștia trec adesea prin cicluri semnificative de moarte și renaștere de-a lungul vieții. Deși multe animale de companie reprezintă diferite faze ale vieții, șarpele reprezintă fluxul și refluxul constant al născuților în octombrie, odată cu schimbarea.

Oamenii din octombrie vor fi atrași de șerpi deoarece șerpii reprezintă puterea, metamorfoza și renașterea. În plus, există atât de mulți șerpi frumoși din care să alegi. Șerpii s-ar putea să nu fie cei mai drăgălași, dar născuții în octombrie nu pot rezista tentației de a se lega de e.

Noiembrie - pește exotic

Oamenii din noiembrie nu pot avea orice animal de companie. Acești indivizi au personalități lumești datorită explorărilor și aventurilor lor. Născuții în noiembrie ar putea dori să vadă lumea prin animalul lor de companie, motiv pentru care sunt atrași de peștii exotici.

Poate că inițial nu sună interesant, dar ei vor descoperi că există multe posibilități. Pe lângă amenajarea unui acvariu hiperrealist pentru a adăposti pești frumoși, persoanele din noiembrie se pot simți chemate să găsească pești ultra-rari. Rechinii, meduzele și chiar o caracatiță se vor lega instantaneu de cei născuți în noiembrie.

Decembrie - arici

Există un animal de companie care se potrivește cu atitudinea înțepătoare a născuților în decembrie? Acești oameni sunt adesea dificil de cunoscut. Unii pot considera o persoană născută în decembrie ca fiind excesiv de serioasă, dar, în realitate, ele nu se deschid oricui.

Dintre toate animalele de companie adorabile cu care se poate crea o legătură, oamenii din decembrie se vor vedea în arici. La fel ca un născut în decembrie, toți aricii au nevoie de o manipulare specială. Spre deosebire de alții, persoanele din decembrie știu în mod natural cum să lucreze cu aricii deoarece înțeleg că o relație necesită timp, încredere și răbdareâ, potrivit yahoo.com.

