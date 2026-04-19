Astrologia săptămânii: Mișcare revoluționară, Uranus intră în Gemeni

Planeta schimbărilor bruște și a revoluțiilor personale deschide un nou ciclu care va influența profund modul în care comunicăm, gândim și ne raportăm la lume.

Săptămâna începe sub influența Lunii în Gemeni, care pune accent pe relații, prietenii și comunicare. Ulterior, Luna în Rac aduce o energie de vindecare emoțională, iar finalul săptămânii, marcat de Luna în Leu și apoi în Fecioară, ne ajută să ne recâștigăm încrederea și să facem planuri concrete pentru viitor.

Horoscop săptămânal 20–26 aprilie 2026 pentru fiecare zodie

Berbec

Comunicarea este cheia în această săptămână. Ai ocazia să clarifici situații din trecut și să-ți definești mai bine direcția de viitor. La mijlocul săptămânii, conectarea cu familia îți aduce echilibru emoțional, iar spre final, creativitatea te ajută să rezolvi probleme importante.

Taur

Este o săptămână majoră pentru tine: după șapte ani, Uranus părăsește zodia ta. Simți o eliberare și o schimbare de perspectivă, mai ales în plan financiar. Relațiile cu prietenii devin mai profunde, iar finalul săptămânii îți activează creativitatea și dorința de confort.

Gemeni

Intrarea lui Uranus în zodia ta marchează începutul unei noi etape de viață care va dura ani de zile. Descoperi talente ascunse și îți redefinești identitatea. Finalul săptămânii te pune în lumină și îți oferă șansa să te afirmi.

Rac

Relațiile și conexiunile sociale sunt în prim-plan. Îți consolidezi poziția și înveți să ai mai multă încredere în tine. Finalul săptămânii poate aduce oportunități noi de colaborare sau parteneriate importante.

Leu

O săptămână excelentă pentru idei noi și inspirație. Creativitatea ta este la cote maxime, iar finalul perioadei te pune în centrul atenției. Simți nevoia de aventură și schimbare, iar acest impuls te poate duce departe.

Fecioară

Este momentul să îți dezvolți abilitățile și să investești în educație sau carieră. Prietenii îți oferă sprijin, iar spre finalul săptămânii capeți mai multă încredere în tine și în deciziile tale.

Balanță

După o perioadă intensă, începi să vezi lucrurile mai clar. Ai mai mult optimism și îți regândești planurile de viitor. Finalul săptămânii îți readuce farmecul și dorința de socializare.

Scorpion

Rutina ta intră în analiză. Este momentul să faci schimbări și să renunți la obiceiurile care nu te mai ajută. Spre finalul săptămânii, te concentrezi pe carieră și îți consolidezi poziția.

Săgetător

Săptămâna aduce reflecții legate de trecut, mai ales în plan sentimental. Ai ocazia să te vindeci emoțional și să îți redescoperi curajul. Finalul perioadei te ajută să îți stabilești obiective profesionale clare.

Capricorn

Temele legate de casă și stabilitate ies la suprafață. Nu mai poți evita anumite decizii. Relațiile se îmbunătățesc, iar spre finalul săptămânii începi să te conectezi mai profund cu propriul tău potențial.

Vărsător

Creativitatea ta este în prim-plan. Ai idei bune și energie pentru a le pune în practică. Relațiile devin mai importante, iar finalul săptămânii te învață să ai răbdare și să planifici mai atent.

Pești

Începi săptămâna într-o stare de echilibru, dar finalul aduce surprize odată cu intrarea lui Uranus în Gemeni. În plan emoțional, te deschizi mai mult către iubire, iar relațiile devin mai profunde și mai autentice.