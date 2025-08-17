Astrologie 18-24 august 2025: Sezonul Fecioarei aduce noi începuturi și schimbări majore pentru toate zodiile

La începutul săptămânii, Luna în Rac amplifică emoțiile și atmosfera nostalgică, influențată și de conjuncția Venus – Jupiter. Pe 20 august, Luna în Leu aduce curaj și determinare, iar spre final, pe 22 august, Soarele intră în Fecioară, urmat de Luna Nouă pe 23 august.

Această combinație astrală, dominată de energia lui Mercur, ne îndeamnă să comunicăm, să renunțăm la blocaje și să facem loc schimbărilor.

Horoscop pe zodii – 18-24 august 2025

♈ Berbec

Săptămâna aduce vindecare interioară prin artă și creativitate. Relația cu familia te încarcă pozitiv, iar Luna în Leu îți sporește încrederea. Fii pregătit pentru provocări, dar Saturn te va ghida spre soluții eficiente.

♉ Taur

Colaborările sunt cheia succesului. Luna Nouă din Fecioară îți luminează viața personală și îți arată cum să-ți deschizi inima. E timpul să lași trecutul în urmă.

♊ Gemeni

Energia începutului de săptămână îți amintește că relaxarea este esențială. Luna în Leu îți dă curaj să lansezi proiecte noi. Cariera este în centrul atenției, iar Saturn te pregătește pentru pași importanți.

♋ Rac

Rutina stabilită recent începe să dea rezultate. Vei primi confirmări și încredere în propriul potențial. Luna Nouă din Fecioară aduce oportunități de socializare și conexiuni valoroase.

♌ Leu

Luna în semnul tău îți dă energie să renunți la ceea ce nu îți mai folosește. Vei înțelege mai bine limitele și valoarea ta, ceea ce te ajută să îți îmbunătățești relațiile.

♍ Fecioară

Săptămâna ta de glorie! Soarele și Luna Nouă în semnul tău îți dau șansa unui nou început. Este momentul să reiei proiecte vechi și să te pregătești pentru schimbări pe termen lung.

♎ Balanță

Primele zile te inspiră să visezi mai mult. Vei fi motivat să te organizezi mai bine și să îți prioritizezi timpul. Energia Fecioarei îți dă claritate și motivație.

♏ Scorpion

Carisma și puterea personală sunt la cote maxime. Este momentul să îți pui în valoare talentele și să îți consolidezi poziția. Luna Nouă îți aduce sprijin și oportunități neașteptate.

♐ Săgetător

După o perioadă dificilă, lucrurile se îndreaptă spre bine. Luna Nouă din Fecioară îți oferă un restart și îți deschide drumul pentru următoarele șase luni.

♑ Capricorn

Relațiile sunt prioritatea ta acum. Deschide-te emoțional și lasă oamenii să te cunoască mai bine. Finalul săptămânii aduce optimism și planuri mari de viitor.

♒ Vărsător

Schimbarea de energie de la Leu la Fecioară te ajută să reevaluezi relațiile. Este momentul să găsești echilibrul între nevoile tale și ale celorlalți.

♓ Pești

Primele zile aduc nostalgie și reflecție. Finalul săptămânii pune accent pe parteneriate și pe lecțiile pe care le-ai învățat recent. Pentru cei singuri, apare ocazia de a clarifica ce își doresc într-o relație.