Tot ce trebuie să știi despre mopedele electrice care pot fi conduse fără permis? 

Acest articol oferă un ghid complet, bazat pe reglementările actuale din Codul Rutier (OUG nr. 195/2002, cu modificările ulterioare) și pe normele europene (Regulamentul UE 168/2013). Pentru a circula cu ajutorul acestora pe drumuri publice, utilizatorii sunt sfătuiți să verifice periodic site-ul Poliției Române sau RAR pentru eventuale actualizări.

Ce este un moped electric și când poate fi condus fără permis?

Un moped electric este un vehicul cu două sau trei roți, echipat cu un motor electric, a cărui viteză maximă prin construcție nu depășește 45 km/h. Clasificarea depinde de putere și viteză:

moped electric fără permis (echivalent bicicletă electrică): viteză maximă ≤ 25 km/h și putere nominală continuă ≤ 4 kW (de obicei ≤ 500 W pentru modele ușoare); acestea sunt asimilate bicicletelor electrice asistate (pedal-assisted) și pot fi conduse de la vârsta de 14 ani, fără permis AM sau altceva;

moped electric cu permis AM: viteză între 25-45 km/h sau putere > 4 kW; necesită permis categoria AM (obținut de la 16 ani) și înregistrare obligatorie.

Cerințe pentru condus mopede fără permis

Pentru mopedele electrice care pot fi conduse astfel trebuie îndeplinite o serie de cerințe:

vârsta minimă : 14 ani;

: 14 ani; curs de legislație rutieră : opțional, dar recomandat; persoanele fără permis pot urma un curs scurt la o școală de șoferi pentru a obține un certificat de absolvire, util în caz de control;

: opțional, dar recomandat; persoanele fără permis pot urma un curs scurt la o școală de șoferi pentru a obține un certificat de absolvire, util în caz de control; acte obligatorii la bord : act de identitate (buletin/CI); nu este nevoie de certificat de înmatriculare sau RCA.

: act de identitate (buletin/CI); nu este nevoie de certificat de înmatriculare sau RCA. echipament de siguranță : cască de protecție: obligatorie dacă viteza > 6 km/h; recomandată întotdeauna; vestă reflectorizantă: obligatorie pe timp de noapte sau în condiții de vizibilitate redusă; iluminare: far frontal, stopuri, semnalizatoare funcționale (obligatorii pe timp de noapte).

: înregistrare vehicul: nu este necesară la primărie sau RAR, dar vehiculul trebuie să aibă CIV care atestă specificațiile (≤ 25 km/h).

Dacă vehiculul are pedale (tip bicicletă electrică), asistența electrică se oprește la 25 km/h sau când pedalezi fără efort.

Reguli de circulație

Mopedele electrice fără permis urmează regulile pentru biciclete (Art. 161 din Regulamentul de aplicare a Codului Rutier):

unde poți circula : pe pistele pentru biciclete (obligatoriu dacă există); pe acostament în sensul de mers, dacă nu periclitează traficul; pe drumuri cu viteză maximă admisă ≤ 50 km/h (în lipsa pistelor); interzis pe autostrăzi, drumuri expres sau trotuare (cu excepția cazurilor când cobori și împingi vehiculul).

: cum să circuli : pe un singur rând (nu în paralel); semnalizează manevrele cu brațul (schimbare direcție, oprire); nu transporta persoane sau bagaje care afectează echilibrul; respectă viteza și prioritatea (ex. oprește la treceri de pietoni);

: consumul de alcool: limita este 0,00 mg/l alcool pur (interzis complet).

Asigurare și alte obligații

RCA : nu este obligatorie pentru vehicule ≤ 25 km/h; totuși, un proiect de lege din 2017 (actualizat în 2025) discută extinderea RCA la toate vehiculele electrice ușoare pentru conformare UE, dar nu este încă în vigoare la octombrie 2025; verifică periodic posibile actualizări pe site-ul ASF;

: nu este obligatorie pentru vehicule ≤ 25 km/h; totuși, un proiect de lege din 2017 (actualizat în 2025) discută extinderea RCA la toate vehiculele electrice ușoare pentru conformare UE, dar nu este încă în vigoare la octombrie 2025; verifică periodic posibile actualizări pe site-ul ASF; ITP (Inspecție Tehnică Periodică) : nu este necesară;

: nu este necesară; nr. de înmatriculare: nu este obligatoriu (numai pentru mopede > 25 km/h, număr galben la Primărie).

Dacă intenționezi să achiziționezi un moped electric, verifică specificațiile exacte în CIV pentru a evita surprize. Siguranța și respectarea legii sunt esențiale pentru o experiență plăcută pe drumuri! Pentru întrebări specifice, contactează RAR sau un dealer autorizat.