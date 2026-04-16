Astrologie: Stelliumul în Berbec aduce insomnii și dureri de cap

Potrivit astrologilor, aceste stări au o explicație: o concentrație puternică de energie în zodia Berbecului, cunoscută sub numele de stellium în Berbec.

De ce te simți obosit și agitat

În această perioadă, mai multe planete se află simultan în Berbec, ceea ce generează o energie intensă, impulsivă și greu de gestionat.

Astrologul Chani Nicholas a descris această perioadă drept „o astrologie dificilă”, menționând că o astfel de aliniere nu a mai avut loc din anul 1821, scrie yourtango.com

Această energie:

crește nivelul de stres

afectează somnul

amplifică iritabilitatea

poate provoca dureri de cap (Berbecul guvernează zona capului)

Ce înseamnă stellium în Berbec

Potrivit astrologilor, în această perioadă avem:

Soarele

Saturn

Neptun

Venus

Chiron

(și în curând) Mercur și Marte

toate în zodia Berbecului.

Astrologul Abigail-Rose Remmer explică faptul că „nu ar trebui să existe atât de multă energie într-un semn atât de intens”, iar acest lucru creează tensiune și suprasolicitare emoțională.

De ce apar durerile de cap și insomnia

Energia de foc a Berbecului:

accelerează gândurile

intensifică emoțiile

te împinge să acționezi impulsiv

Astrologul Lynn Hayes subliniază că această perioadă cere responsabilitate și confruntarea propriilor limite.

Rezultatul?

mintea nu se oprește corpul este tensionat somnul devine agitat

Un test important pentru tine

Această perioadă nu este doar dificilă, ci și transformatoare.

Universul te „forțează” să:

ieși din zona de confort

îți înfrunți temerile

faci schimbări reale

Este, practic, un test de caracter și evoluție personală.

Când începi să te simți mai bine

Veștile bune sunt că această perioadă intensă nu durează la nesfârșit.

După 17 aprilie 2026 (Luna Nouă în Berbec), energia începe să se schimbe

Din 19 aprilie 2026, când Soarele intră în Taur, lucrurile se calmează

De asemenea:

Mercur și Marte părăsesc Berbecul până la jumătatea lunii mai, iar nivelul de stres scade treptat

Cum să treci mai ușor peste această perioadă

Pentru a reduce efectele negative:

evită suprasolicitarea

găsește metode de relaxare

fii atent la rutina zilnică

alege cu grijă oamenii din jur

Chani Nicholas recomandă să lucrezi în limitele tale și să găsești „canale constructive” pentru această energie intensă.

Starea de oboseală, insomnia și durerile de cap din această perioadă nu sunt întâmplătoare. Energia puternică din Berbec pune presiune pe toți, dar aduce și oportunități de creștere.

După 19 aprilie, lucrurile încep să se liniștească. Până atunci, cheia este echilibrul și grija față de tine.