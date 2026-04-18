Ce pasăre îți oglindește sufletul, în funcție de luna nașterii

Există o pasăre care se potrivește cu sufletul tău, în funcție de luna de naștere.

Ianuarie: Pițigoi

A avea o zi de naștere în ianuarie înseamnă a fi o combinație minunată între Capricornul muncitor și Vărsătorul în căutare de libertate. Toți născuții în ianuarie sunt indivizi puternici care mărșăluiesc în ritmul propriilor tobe. Deși s-ar putea simți chemați de o pasăre înfricoșătoare, ianuarie este de fapt aliniată cu lăudabilul pițigoi.

Ianuarie va fi încântată să descopere că pițigoiul reprezintă rezistența și curajul lor. Pe lângă faptul că este un simbol al puterii, pițigoiul apare pentru a-i reaminti născuților în ianuarie să caute o comunitate în loc să se apere singuri.

Februarie: Graur

Persoanele născute în februarie sunt cunoscute pentru faptul că văd mai mult decât ceea ce se observă cu ochiul liber. Sunt un amestec de Vărsător futurist și Pești intuitiv, așa că sunt înzestrați cu cunoștințe spirituale. Deși multe păsări reprezintă aceste trăsături, cei născuți în februarie se vor simți chemați de grauri.

Graurii reprezintă previziunea și înțelepciunea lunii februarie. Pe lângă faptul că reprezintă vasta cunoaștere a lunii februarie, graurii reprezintă și atitudinea de căutare a libertății și modurile comunitare. Februarie ar trebui să ia în considerare vederea graurilor ca un semn că au dreptate sau ca un mesaj de a fi înconjurați de oameni cu aceleași idei.

Martie: Șoim

Zilele de naștere din martie sunt apreciate pentru vederea lor incredibilă, dîntrucâcă sunt co-guvernate de Peștii empatici și Berbecii curajoși. Această combinație cosmică perspicace îi face pe toți născuții în martie să fie unici. Au capacitatea de a privi în viitor și de a lua măsurile adecvate, motiv pentru care sunt asociați cu șoimul.

Șoimii reprezintă viziunile spirituale ale lunii martie, precum și ambiția și motivația. Martie se va simți întotdeauna chemat de șoim deoarece această pasăre feroce întruchipează puterea de neclintit și percepția acută a acestor indivizi.

Aprilie: Lebădă

A sărbători zilele de naștere în aprilie înseamnă a fi extrem de pasional. Născuții în aprilie sunt o combinație între Berbecul excitabil și Taurul tenace, așa că acești indivizi au un spirit statornic. Născuții în aprilie nu se tem să arate cât de mult le pasă și de aceea sunt asociați cu lebăda.

Lebedele întruchipează loialitatea și stima de sine ridicată, reflectând în același timp ferocitatea lunii. Aprilie va simți o legătură profundă cu lebedele deoarece acestea nu se joacă cu dorințele lor. Lebedele reprezintă pasiunea nediluată a lunii aprilie pentru fiecare etapă a vieții.

Mai: Porumbeii îndrăgostiți

Persoanele născute în mai se străduiesc pentru o companie stabilă și apropiată deoarece își văd sufletele oglindite în omologii lor. Întruchipând loialitatea Taurului și sociabilitatea Gemenilor înseamnă că simt cu tărie nevoia de a găsi un parteneriat adevărat.

Îndrăgostiții sunt adesea văzuți în perechi deoarece aceste păsări adorabile reprezintă devotamentul, angajamentul și iubirea. Indiferent ce se întâmplă, cei născuți în mai sunt aici pentru a rămâne.

Iunie: Colibri

Iunie este o lună profund sentimentală deoarece toate zilele de naștere din iunie sunt un amestec de Gemeni în continuă schimbare și Rac temperamental. Viețile lor sunt un flux și reflux constant, așa că pasărea colibri va reprezenta rezistența emoțională și adaptabilitatea lui iunie.

Iunie își va vedea rapiditatea și discernământul reflectate în aceste păsări mici. Pe lângă faptul că oglindesc rezistența lunii iunie, colibri par să amintească că ce e mai bun abia a venit.

Iulie: Vultur

A te naște în iulie înseamnă a avea demnitate și integritate de neclintit. Persoanele cu această lună de naștere împărtășesc tăria de caracter a Racului și curajul Leului. Sunt persoane mândre care își susțin valorile, motiv pentru care luna iulie este asociată cu vulturul. Iulie își va vedea adevărul reflectat în vultur deoarece vulturul simbolizează puterea și sinceritatea lor.

Vulturii au o putere din altă lume care seamănă cu autoritatea. Deși născuții în iulie probabil nu vor vedea vulturul la fel de des, se vor simți totuși puternic conectați cu această pasăre admirabilă.

August: Pasărea albastră

Persoanele care își prioritizează fericirea au ziua de naștere în august. Ele reprezintă spiritul pasional al Leului și productivitatea Fecioarei, ceea ce face ca toți născuții în august să fie profund intenționați. Angajamentul lor de a trăi o viață împlinită este oglindit în pasărea albastră, care este aclamată ca un simbol al bucuriei.

Păsările albastre împărtășesc pofta de viață a lunii august deoarece atât această pasăre, cât și luna nașterii emană întotdeauna o atitudine pozitivă. Nimic nu îi descurajează. Luna august ar trebui să ia în considerare pasărea albastră ca pe un semn pentru a continua să zâmbească și să-și trăiască viața cât mai bine.

Septembrie: Porumbel

Sufletele pure se nasc în septembrie datorită faptului că sunt co-guvernate de rafinata Fecioară și grațioasa Balanță. Născuții în septembrie întruchipează o atitudine și o inocență de altă lume, așa că vor simți o legătură puternică cu porumbelul.

Porumbeii poartă o energie nediluată similară cu a celor născuți în septembrie. Pe lângă faptul că împărtășesc bunătatea, cei născuți în septembrie își vor vedea dorința de afecțiune și conexiune reflectată în porumbel. Porumbeii rezonează cu persoanele născute în această lună, deoarece această pasăre dulce întruchipează dragostea și seninătatea necondiționată a lunii septembrie.

Octombrie: Bufniță

Nu este un secret faptul că oameni incredibil de înțelepți se nasc în octombrie. Toate zilele de naștere din octombrie poartă intelectul social al Balanței și intuiția profundă a Scorpionului. Persoanele născute în octombrie sunt cunoscute pentru perspicacitatea și ascuțimea lor, așa că se vor vedea în forma bufniței.

Bufnițele nu numai că poartă o energie înfricoșătoare care rezonează cu luna octombrie, dar simbolizează și cunoașterea și perspicacitatea spirituală. Cei născuți în această lună vor găsi un spirit înrudit în bufniță deoarece bufnițele reflectă discernământul și profunzimea lor.

Noiembrie: Corb

Persoanele născute în noiembrie se pot considera păsări phenix, care se ridică din cenușă. Îmbrățișează Scorpionul transformator și Săgetătorul filosofic, așa că nu sunt străine de ciclurile morții și renașterii.

Deși păsările phoenix le vorbesc, născuții în noiembrie vor simți, de asemenea, o atracție puternică față de corbi. Spiritualitatea notează că aceștia se aliniază cu schimbarea, transformarea și supraviețuirea. Noiembrie va vedea în corb curajul și perseverența lor, precum și sentimentul de conectare la energia psihică pe care corbii o poartă din tărâmul spiritual.

Decembrie: Stârc

Persoanele lumești se nasc în decembrie datorită faptului că sunt o combinație între un Săgetător călător și un Capricorn înțelept. Persoanele născute în această lună au o autoritate calmă datorită faptului că sunt echilibrate, lucru oglindit în stârc. Stârcul simbolizează intenționalitatea și înțelepciunea.

Decembrie se poate simți conectată cu stârc deoarece această pasăre grațioasă reprezintă grija și gândirea pe care decembrie le pune în călătoria lor. Decembrie va adora, de asemenea, aura misterioasă a stârcului înrucât aceasta se joacă cu dorința lunii decembrie de a explora necunoscutul, potrivit parade.com.

