Cea mai norocoasă zi a săptămânii, pentru fiecare zodie, între 10–16 noiembrie 2025

de Andreea Tiron    |    09 Noi 2025   •   13:00
Cea mai norocoasă zi a săptămânii, pentru fiecare zodie, între 10–16 noiembrie 2025
Uneori, cea mai mare putere este să încetinim — să ascultăm, să simțim, să primim. Între 10 și 16 noiembrie, Universul ne invită să facem un pas în spate, să reflectăm asupra alegerilor noastre și să intuim următoarea mișcare corectă.

Jupiter retrograd și influențele Lunii ne arată că norocul nu vine doar din acțiune, ci și din aliniere.

Descoperă ce zi a săptămânii îți aduce cea mai bună energie în funcție de zodie și cum să profiți la maximum de ea:

♈ BERBEC

Zi norocoasă: miercuri, 12 noiembrie
Magia ta: Creativitate și inspirație
Ai un as în mânecă. Fie că revii la un proiect creativ abandonat sau ai o idee briliantă, ziua aceasta îți redeschide sufletul către ceva ce iubești. Lasă spontaneitatea să te conducă și nu te teme să strălucești.

♉ TAUR

Zi norocoasă: joi, 13 noiembrie
Magia ta: Autenticitate și direcție
Un moment puternic de introspecție îți arată ce ai lăsat nefinalizat și ce încă te cheamă înapoi. Simți o dorință reală de a redescoperi un vis uitat sau o pasiune veche. În liniște, se aude răspunsul inimii tale.

♊ GEMENI

Zi norocoasă: duminică, 16 noiembrie
Magia ta: Priorități noi, claritate financiară
Cine a spus că norocul nu vine cu un plan? Un moment de „aha!” îți poate dezvălui o cale de a câștiga mai mult sau de a munci mai inteligent. Poate chiar îți dai seama că succesul înseamnă să fii TU, nu să mulțumești pe altcineva.

♋ RAC

Zi norocoasă: marți, 11 noiembrie – 11:11
Magia ta: Destin și vindecare personală
Jupiter, planeta abundenței, se oprește fix în zodia ta într-o zi magică numeric – 11:11. Este un portal de noi începuturi. Întreabă-te: cine ai vrea să fii dacă nu ți-ar fi teamă? Răspunsul este sensul tău.

♌ LEU

Zi norocoasă: joi, 13 noiembrie
Magia ta: Redescoperirea visului tău
Încă te afli între trecut și viitor. Dar asta nu e un blocaj, ci un incubator. Un mesaj, o persoană sau o oportunitate reînnoită bate la ușă. Ai curajul să reiei ceva ce credeai că ai pierdut.

♍ FECIOARĂ

Zi norocoasă: sâmbătă, 15 noiembrie
Magia ta: Regăsirea direcției
Totul se așază în ordine când ești determinată. În această zi simți că-ți poți consolida un plan esențial, indiferent dacă e vorba de iubire, familie sau carieră. Ai încredere în procesele lente – rodul va fi binecuvântat.

♎ BALANȚĂ

Zi norocoasă: marți, 11 noiembrie
Magia ta: Carieră, succes, imagine publică
Jupiter retrograd te invită să meditezi asupra drumului tău profesional. Mai ești aliniată cu ceea ce vrei cu adevărat? Poate e momentul să-ți oferi timp pentru o mini-retragere, pentru a face loc inspirației.

♏ SCORPION

Zi norocoasă: duminică, 16 noiembrie
Magia ta: A doua șansă
Nu, Universul nu a renunțat la tine. Dimpotrivă – te provoacă să-ți alegi destinul conștient. Fii atentă la conversatii, invitații sau coincidențe – sunt semnale clare că viața ta poate lua o turnură pozitivă.

♐ SĂGETĂTOR

Zi norocoasă: marți, 11 noiembrie
Magia ta: Încredere în tine
Toate eșecurile, toate încercările te-au sculptat. Jupiter retrograd îți pune întrebarea supremă: mai ai încredere în tine? Dacă răspunsul este „da”, atunci un nou capitol se deschide. Nu ai greșit – ai evoluat.

♑ CAPRICORN

Zi norocoasă: sâmbătă, 15 noiembrie
Magia ta: Manifestare și reconectare
Ești pregătită să-ți asumi complet drumul. O alegere, un angajament sau o decizie profundă îți poate transforma viața. Folosește afirmările, scrisul sau meditația — visul tău abia așteaptă să fie materializat.

♒ VĂRSĂTOR

Zi norocoasă: duminică, 16 noiembrie
Magia ta: Schimbări profesionale inspirate
Simți că „altceva” te cheamă? O semi-revoluție interioară te pune pe drumul care îți poate aduce atât succes, cât și sens. Examina-ți relația cu munca și schimbă ce nu mai rezonează cu tine.

♓ PEȘTI

Zi norocoasă: joi, 13 noiembrie
Magia ta: Reconciliere cu trecutul
Ceva sau cineva din trecut reapare și îți oferă inspirație. Poate e șansa să închizi ceva pentru totdeauna sau să continui frumos ceva ce nu și-a spus ultimul cuvânt. Ascultă-ți sufletul - el va ști direcția.

