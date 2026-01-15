Anul noilor începuturi: Cea mai norocoasă zi a fiecărei zodii în 2026

Chiar de la începutul anului, energia se simte diferit. Există o ușurință și un sentiment de mișcare înainte pe care nu le-ai mai simțit de ceva vreme. În loc să simți perpetuu că universul îți spune să ai răbdare, în 2026 totul începe să se manifeste în moduri la care doar ai visat.

Cea mai importantă energie astrologică în 2026 este numărul de planete care se schimbă în noi semne zodiacale și au propriul lor nou început. Acest lucru începe chiar în ianuarie, odată cu domnia lui Neptun în Berbec, urmat de intrarea lui Saturn în acest semn de foc în februarie. În loc să privești în interior, începi să vezi cum evenimentele trecute se conectează la destinul tău actual și începi să faci progrese reale.

Odată ce Uranus se mută în Gemeni în aprilie, urmat de Jupiter în Leul zelos și Nodul Nord în Vărsător în lunile de vară, vei ști că acest an este diferit de oricare altul. Nu numai că schimbarea de energie va fi evidentă, dar vei primi și confirmarea că niciunul dintre eforturile tale din anii trecuți nu a fost în zadar.

Cea mai norocoasă zi pentru semnul tău zodiacal în 2026 este momentul în care începe revenirea ta.

Berbec

Cea mai norocoasă zi pentru Berbec să se manifeste în 2026: duminică, 6 decembrie

Ai încredere în momentul divin din viața ta. Saturn și Neptun se schimbă amândoi în zodia ta la începutul anului. Aceasta aduce o perioadă de intuiție sporită, vindecare și dedicare pentru urmărirea viselor tale. S-ar putea să vezi un obiectiv important împlinindu-se în jurul Lunii Pline în Săgetător pe 31 mai, dar abia când Mercur intră în Săgetător duminică, 6 decembrie, începi să vezi aceste oportunități.

2026 este despre noi începuturi, dar înainte de a te grăbi, asigură-te că investești în ceea ce este menit pentru tine. Ai încredere că procesul în care te afli are ca scop aducerea ta la o viață cu totul nouă.

Taur

Cea mai norocoasă zi pentru Taur care se va manifesta în 2026: luni, 29 iunie

Ești norocos. Începi 2026 ca cel mai norocos semn zodiacal, iar acest lucru continuă pe tot parcursul anului. Pe 29 iunie, răsare Luna Plină în Capricorn, aducând la îndeplinire tot ceea ce ai creat în timpul Stellium-ului Capricorn din ianuarie.

Acest lucru creează un portal de oportunități, mișcare și șansa de a vedea rezultatele a ceea ce ai început să lucrezi la începutul anului. Acordă o atenție deosebită la ceea ce s-a întâmplat în jurul Lunii Noi în Capricorn din 18 ianuarie, deoarece acum se va întoarce cercul și îți va permite să culegi roadele eforturilor tale trecute.

Prima lună a anului 2026 va fi aglomerată și îți va cere să fii curajos pe măsură ce îți asumi noi șanse, dar va merita pentru ceea ce vei vedea manifestându-se în viața ta odată cu Luna Plină în Capricorn din iunie.

Gemeni

Cea mai norocoasă zi pentru ca Gemenii să se manifeste în 2026: Marți, 17 februarie

Spune-ți adio vechii tale vieți. Marți, 17 februarie, Eclipsa de Soare de Lună Nouă în Vărsător te introduce într-o nouă linie temporală norocoasă. Această energie este supraîncărcată, așa că s-ar putea să vezi o procesiune rapidă de evenimente în viața ta în acest moment. Încearcă să rămâi cu picioarele pe pământ și nu-ți face griji dacă simți că totul se întâmplă deodată, pentru că asta reprezintă acest an.

Ești pregătit pentru asta, iar energia din 17 februarie îți ajută cu adevărat visele să prindă zbor. Acesta este doar începutul poveștii, însă. Odată ce Nodul Nord se mută în Vărsător pe 26 iulie, îți dai seama că ai tot ce ai visat odată. Spune da vieții și fii deschis la o schimbare rapidă a evenimentelor.

Rac

Cea mai norocoasă zi pentru Rac care se va manifesta în 2026: Luni, 2 martie

Ceea ce este menit pentru tine nu-ți va lipsi niciodată. Acesta este anul în care să îmbrățișezi în sfârșit ceea ce este menit pentru tine, mai ales că Marte se schimbă în Pești pe 10 martie. Aceasta face parte dintr-un stellium norocos în Pești, care este în vigoare până pe 20 martie, când Mercur își stabilește și el poziția directă și își încheie retrogradarea. Vei vedea o revenire a unei oportunități sau a unui obiectiv trecut în această perioadă - permite-ți să-l urmărești fără a lăsa frica de eșec să te oprească.

Timpul divin este real. Doar pentru că o oportunitate îți iese în cale nu înseamnă întotdeauna că este menită să se concretizeze în acel moment. Adesea, alte aspecte trebuie puse în aplicare, lecții învățate înainte de a fi pregătit să-ți primești destinul, iar acum ești pregătit.

Leu

Cea mai norocoasă zi pentru Leu care se va manifesta în 2026: luni, 26 ianuarie

Urmează-ți visele. Prea des, îți pui la îndoială visele sau ambițiile, întrebându-te dacă este posibil sau dacă ceva este cu adevărat menit pentru tine. Totuși, pe măsură ce Neptun se schimbă în Berbec și în casa ta a norocului pe 26 ianuarie, visele tale devin puternice. Acest lucru te va ajuta să crezi în tine și să vezi exact cum să manifestezi ceea ce vrei în viața ta.

Viața pe care o creează Neptun poate fi adesea mult mai bună decât cea pe care ți-ai imaginat-o, așa că este important să asculți intuiția ta și conexiunea pe care o ai cu divinul. Deși Neptun în Berbec face parte dintr-o eră a împlinirii viselor care durează până în 2039, fiți atenți la ce apare odată ce Venus se schimbă în acest semn de foc pe 6 martie, deoarece aduce o serie magică de evenimente și o abundență mai mare în viața voastră.

Fecioară

Cea mai norocoasă zi pentru ca Fecioară să se manifeste în 2026: Marți, 3 februarie

3 februarie este o zi a recompenselor divine pentru tine. Din 2018, ai lucrat cu Uranus în Taur în casa norocului, ajutându-te să-ți îmbrățișezi destinul. Cu toate acestea, a trebuit și să eliberezi ceea ce te împiedica să trăiești viața care îți este menită. Odată ce Uranus se stabilește direct pentru ultima dată în acest semn de pământ pe 3 februarie, intri într-un portal al recompenselor divine.

Aceasta este o energie puternică pentru manifestare care durează din 3 februarie până pe 25 aprilie, aducând evenimente și oportunități la care ai visat. Aceasta este o perioadă incredibil de norocoasă, menită să te pregătească pentru o viață nouă și abundentă. Rămâi deschis schimbării și aprofundează mereu ceea ce este menit pentru tine, mai ales odată ce Chiron trece în Taur pe 19 iunie. În sfârșit, ești pe cale să vezi scopul a ceea ce ai trecut din 2018.

Balanță

Cea mai norocoasă zi pentru Balanță care se va manifesta în 2026: sâmbătă, 25 aprilie

Pregătește-te să fii mișcat. Când Uranus intră în Gemeni pe 25 aprilie, viața ta se schimbă în moduri de neimaginat. Pe măsură ce ești atras într-o viață cu sens și scop, s-ar putea să pornești și către un nou loc pe care să-l numești acasă.

Uranus reprezintă oportunități neașteptate, schimbări și momente care îți schimbă viața pentru totdeauna. Fii pregătit și asigură-te că alegi ceea ce îți dorești, mai degrabă decât să te lași purtat de val. În timp ce Uranus ajută la orchestrarea evenimentelor divine și a oportunităților norocoase, cu energia Gemenilor prezentă, ești responsabil pentru alegerea destinului tău. Cu Venus trecând în Gemeni cu doar o zi înainte, pe 24 aprilie, acest lucru are un impuls suplimentar, așa că fii pregătit să manifesti ceea ce știi că este menit pentru tine.

Scorpion

Cea mai norocoasă zi pentru ca Scorpionul să se manifeste în 2026: Marți, 10 martie

Ești exact la timp. Marți, 10 martie, Jupiter staționează direct în Rac, în casa ta a norocului, pentru o perioadă puternică de manifestare, noi oportunități și călătorii. Deși Jupiter este în Rac de vara trecută, este posibil să nu fi simțit că ai profitat din plin de această energie norocoasă. Totuși, este în regulă. Ai trecut prin procesul care ți-ar fi menit și nu este niciodată prea târziu să-ți îmbrățișezi destinul.

Jupiter rămâne în Rac între 10 martie și 30 iunie, ajutându-te să-ți extinzi viața, să atragi abundența și să-ți îmbrățișezi destinul. Această energie are legătură cu ieșirea din zona ta de confort, așa că nu te agăța prea tare de ceea ce știi deja. Ești menit pentru mult mai mult decât ți-ai dat credit - iar 10 martie este ziua în care totul îți va fi în sfârșit la îndemână.

Săgetător

Cea mai norocoasă zi pentru Săgetător care se va manifesta în 2026: miercuri, 12 august

Aliniază-te cu destinul tău. A fost un drum lung de lecții intense și muncă grea pentru tine, dar norocul tău se schimbă în sfârșit în 2026, când Eclipsa Solară de Lună Nouă va răsări în casa ta a norocului pe 12 august, ajutându-te să faci mișcări îndrăznețe și să-ți manifesti destinul. O eclipsă solară de Lună Nouă se desfășoară rapid și adesea aduce o serie de evenimente pe care nu ți le-ai fi putut imagina niciodată, așa că este important să fii atent și pregătit.

Acesta este doar începutul, însă, deoarece nodurile destinului abia se schimbă în Vărsător și Leu. Ceea ce începi acum, mai ales cu Jupiter în Leu începând pe 30 iunie, este ceea ce te va ajuta să-ți manifesti destinul în anul care urmează. Acesta este cu adevărat cel mai norocos an din viața ta, când vei manifesta tot ceea ce ai lucrat pentru a realiza.

Capricorn

Cea mai norocoasă zi pentru Capricorn care se va manifesta în 2026: Marți, 3 martie

Pe 3 martie 2026, manifestă o viață pe care o iubești. Succesul este minunat, dar poate fi singuratic în vârf, mai ales dacă ai trecut cu vederea ceea ce este cel mai important pentru tine. În loc să țintești laude sau recunoaștere profesională, 2026 este despre tine, în sfârșit, creând o viață pe care o iubești.

Marți, 3 martie, are loc Eclipsa de Lună Pline în Fecioară, aducând o amintire norocoasă a ceea ce este cel mai important pentru tine și a modului în care îți poți schimba viața în bine. În loc să lucrezi pentru realizări externe, începi să te concentrezi pe a te simți împlinit, fericit și îndrăgostit de viața ta. Îmbrățișează acest moment și oportunitățile pe care le aduce, mai ales odată ce Venus se schimbă în Fecioară pe 9 iunie, deoarece servește drept confirmare a faptului că ai meritat întotdeauna o viață pe care o iubești.

Vărsător

Cea mai norocoasă zi pentru Vărsător care se va manifesta în 2026: Joi, 6 august

Nu există niciun motiv să grăbești soarta, Vărsător. Deși vei fi ocupat cu Nodul Nord în semnul tău zodiacal începând cu a doua jumătate a anului 2026, amintește-ți că nu există o linie de sosire spre care trebuie să te grăbești. Nodul Nord în Vărsător, începând cu 26 iulie, are ca scop manifestarea destinului tău divin. Această energie se mișcă prin viața ta în următorii ani, ajutându-te să-ți asumi riscuri și să-ți imaginezi o nouă realitate.

Apoi, pe măsură ce Venus se schimbă în Balanță, aceasta declanșează un val puternic de abundență începând de joi, 6 august. Odată ce Mercur se alătură lui Venus în Balanță pe 10 septembrie, oportunitățile și ofertele vor începe să apară. Continuă să-ți iei timp, deoarece Venus își începe retrogradarea la începutul lunii octombrie. În loc să te grăbești să iei decizii, dă acestei energii o șansă să se manifeste și vezi unde este menită să te ducă, astfel încât, odată ce Venus este directă pe 13 noiembrie, să poți manifesta în sfârșit oportunitatea legată de soarta ta.

Pești

Cea mai norocoasă zi pentru ca Peștii să se manifeste în 2026: vineri, 4 decembrie

Acesta este noul început pe care l-ai așteptat. 2026 este un an cu mai puțină presiune, stres și momente haotice care te fac să te întrebi pe tine și scopul tău. Simți o senzație vizibilă de ușurare odată ce Neptun și Saturn părăsesc semnul tău zodiacal în primele două luni ale anului, oferindu-ți șansa de a respira în sfârșit. Aceasta se intensifică pe măsură ce Nodul Nord se pregătește să părăsească semnul tău și poți vedea în sfârșit scopul a ceea ce ai trăit în ultimii ani.

Deși vei avea oportunități de a merge mai departe, abia vineri, 4 decembrie, te vei simți așezat în noul tău început. Acest lucru se datorează retrogradării lui Venus în Balanță și apoi în Scorpion în octombrie și noiembrie. Folosește acest timp pentru a-ți revizui planurile și a revedea oportunitățile din trecut care apar, astfel încât, în decembrie, să fii absolut liber să manifesti și să trăiești viața care te-a chemat dintotdeauna, potrivit yourtango.com.