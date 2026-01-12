Cea mai norocoasă zi pentru fiecare zodie, în perioada 12 - 18 ianuarie 2026

Deși acel moment durează de obicei ani de zile, nu subestima importanța unei decizii. În acele momente universul se aliniază în favoarea ta. Acest an a început în forță, iar această energie continuă pe tot parcursul săptămânii. Ai ocazia să profiți de un nou început cu Luna Nouă în Capricorn, duminică, 18 ianuarie. Uranus și Saturn se află, de asemenea, în etapa finală a tranzitelor lor, aducând oportunități incredibile și un sentiment de sincronizare divină.

A profita de moment nu înseamnă că totul este rezolvat. Nici nu înseamnă că simți că te-ai transformat complet într-o nouă fază a vieții tale. Dar, în adâncul sufletului tău, simți că ceva se schimbă. Știi că acesta este un moment important și catalizatorul pentru tot ce va urma.

Intră în săptămână cu conștientizare și cu o pregătire de a spune da universului. Permite-ți să-ți asumi riscuri atunci când ți se prezintă și nu te bloca într-un plan sau rezultat anume. Ești pe calea spre a manifesta noroc, abundență și bucurie incredibilă în viața ta, dar trebuie să ai încredere că universul știe întotdeauna mai bine decât tine. Unele evenimente pot fi neașteptate, dar sufletul tău știe că acesta este tot ceea ce ți-a fost menit dintotdeauna.

Berbec

Cea mai norocoasă zi a săptămânii pentru Berbec: Duminică, 18 ianuarie

Totul se adună în cel mai bun mod posibil. Luna Nouă în Capricorn răsare duminică, 18 ianuarie. Ai lucrat cu energia norocoasă a stelliumului în Capricorn de la începutul anului, dar această săptămână este momentul în care totul se leagă, în sfârșit.

Ai lucrat la lansarea unui nou proiect, la obținerea unui nou loc de muncă sau la stabilirea scopului tău. Cu toată munca depusă, meriți să primești o recompensă și, din fericire pentru tine, aceasta vine în sfârșit. Folosește energia din această săptămână pentru a crea noul început la care ai lucrat. Spune da unui nou loc de muncă incredibil, finalizează-ți aplicațiile pentru facultate sau lansează acea idee nouă în lume. Aceasta este săptămâna ta în care să strălucești.

Taur

Cea mai norocoasă zi a săptămânii pentru Taur: Duminică, 18 ianuarie

A venit momentul să-ți transformi visele în realitate. Duminică, 18 ianuarie, răsare Luna Nouă în Capricorn, aducând un nou început norocos în viața ta. Pentru tine, energia Capricornului guvernează norocul, abundența și călătoriile. Având în vedere că această energie este atât de predominantă de la începutul anului, o mare parte din efortul tău s-a concentrat pe a merge mai departe într-un mod împământat, dar incitant.

Această energie atinge apogeul odată cu Luna Nouă în Capricorn, permițându-ți să faci progrese și să faci un pas către transformarea viselor tale în realitate. Acesta este semnul tău din univers pentru a elibera orice stagnare din viața ta și a-ți asuma șansa de a avea tot ce ți-ai dorit vreodată. Nimic nu te împiedică să trăiești viața la care visezi.

Gemeni

Cea mai norocoasă zi a săptămânii pentru Gemeni: Sâmbătă, 17 ianuarie

Ascultă-ți necunoscutul. Venus, planeta abundenței, iubirii și împlinirii, se schimbă în Vărsător sâmbătă, 17 ianuarie, aprinzând o perioadă profund norocoasă și aventuroasă în viața ta. Pentru tine, energia Vărsătorului guvernează norocul, noile începuturi și o viață la care te simți conectat.

Săptămâna aceasta, este important să ții cont de calitățile Vărsătorului. Deși este un semn de aer ca tine, este, de asemenea, profund neconvențional. Vărsătorul te încurajează să-ți îmbrățișezi spiritul liber, să-ți asumi riscuri și să vezi încotro duce calea. Totul se rezumă la învățarea prin experiență. Venus rămâne în Vărsător până pe 10 februarie, ajutându-te să îmbrățișezi norocul indiferent unde te duce inima ta.

Rac

Cea mai norocoasă zi a săptămânii pentru Rac: Sâmbătă, 17 ianuarie

Ești menit să-ți iubești viața. Meriți să trăiești o viață pe care o iubești, fără teama că trebuie să sacrifici un lucru pentru a avea altul. Este timpul să accepți acest fapt.

Sâmbătă, 17 ianuarie, apare o oportunitate divină pe măsură ce Soarele Capricornului se aliniază cu Saturn în Pești. Deși acest lucru poate avea un impact pozitiv asupra vieții tale romantice, este vorba și despre faptul că simți în sfârșit că le ai pe toate. Încearcă să

Concentrează-te pe ceea ce intră în viața ta sau apare în această perioadă, deoarece va trebui să spui da oportunităților. Asigură-te că acțiunile tale corespund cu ceea ce știi că meriți. Aceasta este șansa ta de a manifesta o viață pe care o iubești.

Leu

Cea mai norocoasă zi a săptămânii pentru Leu: Joi, 15 ianuarie

Fă ceea ce îți alimentează sufletul. Au existat o mulțime de schimbări în cariera sau educația ta din 2018. Deși nu toate aceste schimbări au fost dorite, au fost necesare. Acum te afli într-o fereastră de timp extrem de norocoasă, când tot ceea ce ai pus în aplicare duce în sfârșit către o destinație mai frumoasă decât ți-ai fi putut imagina.

Joi, 15 ianuarie, Venus în Capricorn se aliniază cu Uranus în Taur, oferindu-vă posibilitatea de a alege ce vă alimentează sufletul fără a sacrifica bunăstarea sau alte vise. Indiferent dacă începeți să lucrați de la distanță, vă schimbați specializarea sau faceți un stagiu de practică în străinătate, această oportunitate este atât profitabilă pentru cariera dvs., cât și benefică pentru întreaga dvs. viață.

Fecioară

Cea mai norocoasă zi a săptămânii pentru Fecioară: Duminică, 18 ianuarie

Alege bucuria. Este important să ai o mentalitate de creștere, dar nici nu vrei să te blochezi într-un ciclu în care să nu simți niciodată că ceea ce faci este suficient. Poți recunoaște că nu te vei opri niciodată din creștere, oferindu-ți în același timp spațiul necesar pentru a aprecia cine ești și ce ai realizat până acum. A putea pur și simplu să fii este la fel de important ca și recunoașterea următorului munte pe care vrei să-l escaladezi.

Pe măsură ce Luna Nouă în Capricorn răsare duminică, 18 ianuarie, încearcă să adopți o energie de ușurință și bucurie în viața ta. Permite-ți să te odihnești și să simți că ai făcut destul. Permite-ți să te bucuri de viață fără să te gândești la ce ai putea face în continuare pentru a o îmbunătăți. Lasă acest moment să fie unul de recunoștință. Ai fost întotdeauna suficient, Fecioară.

Balanță

Cea mai norocoasă zi a săptămânii pentru Balanță: Joi, 15 ianuarie

Mergi acolo unde ești apreciat. A părăsi ceea ce știi este dificil, dar a rămâne este adesea și mai provocator. O mare cantitate de energie ți-a înconjurat recent viața de acasă, sugerând că există ceva ce încerci să stabilești sau să depășești. Fie că încerci să faci o relație să funcționeze sau să te stabilești într-un loc nou, acest proces ți-a învăluit viața recent.

Totuși, în timp ce Venus în Capricorn este în trigon cu Uranus în Taur joi, 15 ianuarie, simți în sfârșit că poți face schimbările care sunt în interesul tău. Fie că este vorba de o mutare, de o schimbare a vieții tale romantice astfel încât să te simți apreciat sau de stabilirea unui curs pentru o nouă direcție în viața ta, ești susținut în acest nou capitol. Indiferent cât de înfricoșătoare pare schimbarea, să știi că se întâmplă cu un scop mai înalt. Du-te acolo unde ești prețuit și nu tratat ca un inconvenient.

Scorpion

Cea mai norocoasă zi a săptămânii pentru Scorpion: luni, 12 ianuarie

Fii nemilos în urmărirea viselor tale. Deși ai puterea de a-ți manifesta cea mai bună viață, lași adesea obligațiile să te țină în loc. Acesta este un an complet nou și, cel mai important, un tu complet nou. Nu mai juca după regulile altora sau nu mai crede că există un premiu care te așteaptă la sfârșitul tuturor lucrurilor dacă îți sacrifici visele.

Pe 12 ianuarie, ai șansa de a te răzvrăti de ceea ce te ține pe loc. Energia astrologică de luni te ajută în sfârșit să te aperi în modurile în care este nevoie. Totuși, aceasta este și o perioadă revoluționară, care te ajută să te vindeci și să te pui pe primul loc, pentru o dată. Aceasta este era ta în care te alegi în sfârșit pe tine însuți.

Săgetător

Cea mai norocoasă zi a săptămânii pentru Săgetător: Sâmbătă, 17 ianuarie

Ascultă-ți sufletul. Sâmbătă, 17 ianuarie, Soarele Capricornului se aliniază cu Saturn în Pești, ajutându-te să faci un pas important către viața pe care ți-o dorești. Soarele Capricornului îți luminează intuiția. În același timp, Saturn în Pești aduce recompense pentru toată munca depusă în viața personală din 2023.

S-ar putea să te muți în propria locuință, să cumperi o casă sau, în sfârșit, să realizezi că îți dorești ceva mai bun pentru tine decât ceea ce ai crescut. Totuși, aceasta este o perioadă profund intuitivă, așa că trebuie să asculți sinele tău interior. Așteaptă-te la schimbări.

Capricorn

Cea mai norocoasă zi a săptămânii pentru Capricorn: duminică, 18 ianuarie

Aceasta este resetarea ta emoțională. Duminică, 18 ianuarie, Luna Nouă răsare în semnul tău zodiacal, creând spațiul pentru o resetare emoțională și noi începuturi. În timp ce ai fost ocupat să-ți sărbătorești ziua de naștere, ai trecut și printr-o perioadă de reflecție cu privire la cine ai devenit și unde vrei să se îndrepte viața ta. Aceasta culminează cu Luna Nouă în Capricorn, ajutându-te să renunți la tot ce a rămas din trecut și să-ți stabilești noi intenții pentru viitor.

În acest moment, ar trebui să te simți mai ușor și mai capabil să faci progrese în ceea ce vrei ca anul care urmează să reprezinte pentru tine. Încearcă să-ți acorzi puțin timp liniștit pentru a explora acest spațiu prin intermediul jurnalului sau al unui ritual lunar. Aceasta este șansa ta de a-ți da o foaie curată, astfel încât să poți primi binecuvântările anului 2026.

Vărsător

Cea mai norocoasă zi a săptămânii pentru Vărsător: Sâmbătă, 17 ianuarie

Fii deschis la primire. Venus, planeta iubirii, abundenței și frumuseții, intră în Vărsător sâmbătă, 17 ianuarie, aducând la iveală o eră incredibilă a posibilităților. Venus în zodia ta te ajută să-ți îmbunătățești aspectul fizic și, de asemenea, pe cel energetic. Acest lucru îți permite să atragi fără efort și să simți că îți poți manifesta rapid intențiile.

Venus rămâne în Vărsător până pe 10 februarie, permițându-ți să atragi noi oportunități, relații și noroc în viața ta. Aceasta face parte, de asemenea, dintr-un stellium Vărsător în construcție, care va atinge apogeul la sfârșitul acestei luni. Visează măreț și fii deschis să primești o viață mai măreață decât ți-ai imaginat vreodată.

Pești

Cea mai norocoasă zi a săptămânii pentru Pești: Marți, 13 ianuarie

Lărgește-ți perspectiva. Marți, 13 ianuarie, Luna în Scorpion se aliniază cu Venus în Capricorn, aducând în viața ta idei, vise și oameni noi. De la începutul anului, ai întâlnit oameni noi și ți-ai extins cercul social. Acest lucru ți-a schimbat inevitabil și perspectiva asupra vieții.

Sub Luna în Scorpion, un nou sentiment sau vis prinde rădăcini care te ajută să te ghidezi spre un nou început în viața ta. Aceasta ar putea implica o relație personală sau poate o oportunitate bruscă. Nu te ține prea mult de niciun plan și permite-ți să-ți lărgești perspectiva asupra a ceea ce poate arăta de fapt cea mai bună viață a ta, potrivit yourtango.com.