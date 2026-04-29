Cea mai norocoasă zi a lunii mai 2026 pentru fiecare zodie

Deși este important să rămâi plin de speranță și dedicat ceea ce vrei să manifesti, răbdarea te face să te întrebi. Dacă te-ai simțit întârziat sau confuz în legătură cu motivul pentru care anumite oportunități sau proiecte nu au decolat, trebuie doar să știi că aceasta este luna pe care ai așteptat-o. Există un mare sentiment al destinului în joc în următoarele săptămâni, așa că păstrează-ți speranța încă puțin.

Pe 1 mai, răsare Luna Plină în Scorpion, începând luna pe o notă emoțională și transformatoare. Acest lucru ajută la închiderea temelor care au continuat în acest an sau cu care te-ai luptat. Totuși, pe măsură ce energia abundentă și norocoasă a Taurului fertilizează terenul pentru visele tale, vezi cum totul s-a întâmplat așa cum a fost menit.

Ia-ți timp la începutul lunii mai, inspirând în proces și practicând grija cu toate intențiile tale. Imediat după începerea sezonului Gemenilor pe 20 mai, energia se schimbă. Aceasta atinge un crescendo cu Luna Albastră Plină în Săgetător pe 31 mai, alături de stellium-ul Gemenilor, aducând o energie norocoasă și magică. Universul conspiră să-ți aducă ceea ce ai nevoie la momentul potrivit, iar mai este luna în care totul se leagă, în sfârșit.

Berbec

Cea mai norocoasă zi a lunii pentru Berbec: duminică, 31 mai

Aceasta este o oportunitate rară. Pe 31 mai, Luna Albastră în Săgetător răsare în casa ta a norocului. Ciclul lunar a început cu Luna Nouă în Săgetător pe 19 decembrie 2025. Acordă-ți puțin spațiu pentru a reflecta asupra acelei perioade și a ceea ce se întâmpla în viața ta.

În timpul acestei Luni Albastre, primești vești sau oferte rare și ghidate divin. Folosește aceste informații pentru a te ajuta să-ți schimbi calea vieții către experiențe și abundență mai mari, dar asigură-te că nu te reții.

Taur

Cea mai norocoasă zi a lunii pentru Taur: miercuri, 6 mai

Meriți să te simți bine cu ceea ce faci. Nu mai este suficient să fii doar bogat sau să atingi niveluri tradiționale de succes. În schimb, vrei să te bucuri de ceea ce faci și să te simți conectat la asta. Fie că asta înseamnă că face parte din propriul tău scop sau servește colectivului, viziunea ta asupra muncii tale s-a schimbat.

Pluto staționează în retrogradare în Vărsător între 6 mai și 15 octombrie. Asigurați-vă că folosiți această oportunitate pentru a explora ce rezonează cu dumneavoastră și pentru a vă permite să vă abateți de la calea pe care ați planificat-o anterior.

Gemeni

Cea mai norocoasă zi a lunii pentru Gemeni: joi, 28 mai

Astăzi, sunteți norocoși în orice alegeți să faceți. Sezonul Gemenilor nu începe până pe 20 mai, dar acum, când Ceres se schimbă în Gemeni pe 28 mai, pregătiți-vă să primiți ceea ce meritați.

Acest lucru creează un stellium puternic de energie care este în vigoare până pe 1 iunie. Îl îmbrățișați pentru a manifesta ceea ce vă doriți și a lua decizii logice care, în cele din urmă, duc la succes. Acordați o atenție deosebită la ceea ce apare pe măsură ce luați o decizie rapidă cu privire la viitorul vostru.

Rac

Cea mai norocoasă zi a lunii pentru Rac: luni, 18 mai

Pur și simplu atragi ceea ce îți dorești astăzi. Nu trebuie să muncești excesiv pentru a manifesta viața pe care ți-o dorești, dar asta nu înseamnă că nu va fi nevoie de efort sau de puțină perseverență. Totuși, nu va trebui să te dovedești sau să-ți epuizezi sufletul pentru a progresa. Intră într-un spațiu în care ești deschis la orice.

Ai încredere că ceea ce meriți vine la tine fără efort pe măsură ce Venus intră în Rac pe 18 mai. Venus în semnul tău zodiacal, în special alături de Jupiter în Rac, te ajută să atragi oamenii și lucrurile pe care ți le dorești. Ai încredere în ceea ce vine în această perioadă, știind că nu a trebuit niciodată să te lupți pentru a avea viața pe care ți-o dorești.

Leu

Cea mai norocoasă zi a lunii pentru Leu: duminică, 31 mai

Leu, creativitatea ta este la mare amploare pe 31 mai. Luna Plină Albastră în Săgetător răsare în casa ta a creativității și bucuriei, ajutându-te să faci un pas pozitiv înainte în viața ta profesională și personală. În sfârșit, aduce la împlinire ceea ce a început pe 19 decembrie 2025, cu Luna Nouă în Săgetător.

Energia de astăzi se învârte în jurul a ceea ce simți chemat să creezi. În Săgetător, nu numai că îți sporește creativitatea, dar te invită și să explorezi experiențe și opțiuni noi atunci când vine vorba de a afla care este scopul tău. Creativitatea ta nu se găsește doar în carieră sau în timpul liber, ci și în modul în care abordezi viața.

Fecioară

Cea mai norocoasă zi a lunii pentru Fecioară: Sâmbătă, 16 mai

Păstrează spațiu pentru un nou început tandru. Pe 16 mai, Luna Nouă în Taur răsare în casa ta a norocului, făcând loc unui nou început frumos. Taurul guvernează casa ta a norocului, abundenței, sensului și călătoriilor. Cu Luna Nouă aici, înseamnă că ești îndemnat să începi ceva nou.

Acest lucru afectează orice domeniu al vieții tale pe care ai vrut să-l îmbunătățești sau pe care ai vrut să te concentrezi. Amintește-ți doar că energia Taurului nu este doar despre a merge mai departe, ci și despre a te bucura mai mult de viață. Creează spațiu pentru un nou început norocos și pentru ca tu să profiți la maximum de acest proces.

Balanță

Cea mai norocoasă zi a lunii pentru Balanță: miercuri, 20 mai

Opțiunile sunt un lucru bun pentru tine. Începând cu 20 mai, sezonul Gemenilor îți activează casa norocului și abundenței, ajutând la aducerea de noi opțiuni. Gemenii sunt un semn al dualității, reprezentând sinele uman versus sinele superior. Acest lucru ar putea părea o gratificare amânată sau o luare a unei decizii dificile în momentul respectiv, despre care știi că îți va fi benefică pe viitor.

Cu Soarele în acest semn de aer, ești îndemnat să acționezi. Ești înconjurat de opțiuni și decizii, așa că trebuie să-ți permiți să alegi cel puțin una și să ai încredere că ești ghidat acolo unde trebuie să fii. Timpul divin este în joc, așa că ai încredere în succesiunea evenimentelor.

Scorpion

Cea mai norocoasă zi a lunii pentru Scorpion: luni, 18 mai

Iubește-te suficient de mult pentru a face această schimbare. Nu trebuie întotdeauna să ai un motiv logic pentru a face o schimbare majoră în viața ta. Acest lucru apare în relațiile romantice. Cauți ce este în neregulă sau sabotezi inconștient conexiunea, astfel încât să ai un motiv valid pentru a pleca.

Cu toate acestea, o schimbare a sentimentelor față de orice, fie că este vorba de o persoană, un loc sau o carieră, este întotdeauna un motiv suficient de valid. Reține acest lucru când Venus intră în Rac pe 18 mai. Acestea sunt ultimele luni ale tranzitului lui Jupiter în Rac, așa că profită de această oportunitate și iubește-te suficient de mult pentru a ști că meriți să fii fericit.

Săgetător

Cea mai norocoasă zi a lunii pentru Săgetător: Duminică, 31 mai

Săgetător, astăzi este momentul tău. Ceva monumental este pe cale să intre în viața ta. Nu numai că îți afectează viața personală, dar redefinește și planurile pe care ți le-ai făcut. Pe 31 mai, rara Lună Albastră în Săgetător răsare, aducând un moment de intervenție și îndrumare divină. Această lunație se conectează la Luna Nouă în Săgetător care a avut loc pe 19 decembrie 2025.

Ceea ce se întâmplă acum este o reflectare a propriei tale creșteri, așa că trebuie să o profiți. O Lună Albastră în semnul tău zodiacal nu este ceva ce se întâmplă în fiecare an. Profită de această ocazie pentru a reflecta asupra ta și a sentimentelor tale și îmbrățișează noua cale care se deschide în fața ta.

Capricorn

Cea mai norocoasă zi a lunii pentru Capricorn: Sâmbătă, 2 mai

Nu te închizi, Capricornule. Ai întotdeauna o modalitate de a obține succesul, dar adesea îl urmărești prin mijloace tradiționale. Cu toate acestea, pe 2 mai, Mercur intră în Taur, aducând o nouă modalitate de a aborda cariera și succesele personale.

Mercur în Taur te ajută să explorezi netradiționalul, inclusiv acele mijloace sau căi care sunt creative sau pur și simplu rezonează cu sufletul tău. Experimentezi o fericire mai mare în ceea ce faci în luna mai, pe măsură ce urmezi un scop divin în viață.

Vărsător

Cea mai norocoasă zi a lunii pentru Vărsător: vineri, 1 mai

Îmbrățișează redirecționarea. Ai voie să te răzgândești de câte ori este nevoie pentru a te simți aliniat cu viața ta. Nu te simți niciodată rău că ți-ai schimbat părerea, viața sau planurile tale de viitor. Este crucial să ții cont de acest sentiment, deoarece Luna Plină în Scorpion răsare pe 1 mai în casa carierei tale.

Ești menit să-ți schimbi cariera mai mult decât majoritatea, dar este ceva pentru care nu trebuie să-ți ceri scuze. Slujba ta trebuie să se alinieze cu nivelul tău personal de creștere. Având în vedere ceea ce s-a schimbat recent pentru tine, nu este de mirare că odată cariera ta poate avea o schimbare de câștig. Nu vă faceți griji că pierdeți ceva, deoarece acesta este cu adevărat începutul unei ere noi și norocoase în viața voastră.

Pești

Cea mai norocoasă zi a lunii pentru Pești: duminică, 31 mai

Ați fost întotdeauna în ton cu universul. Deși acesta este unul dintre darurile voastre, aduce frustrare. Doar pentru că simțiți ceva în sufletul vostru și îl vedeți în mintea voastră nu înseamnă că momentul potrivit este curând. A trebuit să aveți o viziune în inimă în ultimii ani, sperând că ați avut dreptate.

Deși ați fost întotdeauna ghidați divin, pe măsură ce Luna Plină Albastră în Săgetător răsare pe 31 mai, înțelegeți în sfârșit scopul din spatele pauzei. Acest eveniment lunar rar are loc în casa voastră a scopului și destinului, manifestându-vă în sfârșit intuiția în realitate. Bucurați-vă de confirmare și de frumusețea care continuă să vă înconjoare, potrivit yourtango.com.

