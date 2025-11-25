Chakra care te guvernează, în funcție de ziua în care te-ai născut

Fiecare dată de naștere se corelează cu o chakră conducătoare care influențează personalitatea și echilibrul energetic.

Majoritatea spațiilor spirituale discută despre puterea celor șapte centre energetice principale din corpul nostru spiritual, fizic și emoțional, sau chakrele noastre. De la baza coloanei vertebrale până la creștetul capului, fiecare reprezintă funcții și scopuri energetice diferite.

Cele șapte chakre sunt chakra rădăcină (Muladhara), chakra sacrală (Svadhisthana), chakra plexului solar (Manipura), chakra inimii (Anahata), chakra gâtului (Vishuddha), chakra celui de-al treilea ochi (Ajna) și chakra coroanei (Sahasrara).

Ce sunt chakrele?

Chakrele sunt centre energetice din corpul nostru. Atunci când sunt echilibrate, aceste centre contribuie la sănătatea și spiritul nostru. Ele pot deveni fie subactive, fie hiperactive, influențate de stările noastre de spirit, factorii de stres și provocările personale.

7 chakre principale

Chakra rădăcină – Baza coloanei vertebrale; Securitate emoțională, apartenență, siguranță, supraviețuire

Chakra sacrală – Sub buric; Senzualitate, procesare emoțională, creativitate

Chakra plexului solar – Abdomenul superior; Împuternicire, încredere, voință

Chakra inimii – Centrul pieptului; Iubire, compasiune, pace interioară

Chakra gâtului – Gât; Exprimare de sine, voce, comunicare

Chakra celui de-al treilea ochi – Intuiție, înțelepciune interioară, percepție

Chakra coroanei – Creșterea capului; Conexiune spirituală, iluminare

Chakra conducătoare a fiecărei date de naștere

1, 10, 19 sau 28 - Chakra Plexului Solar

Guvernată de Soare, care simbolizează conștiința și vizibilitatea, aceste date de naștere sunt legate de Plexul Solar. Acest centru energetic, reprezentat de culoarea galbenă, precum Soarele, este responsabil pentru voința, egoul și simțul identității noastre. Atunci când Plexul Solar este subactiv, poate duce la diminuarea stimei de sine și la o voință slabă. În schimb, dacă este hiperactiv, poate duce la aroganță și la o tendință spre dominație. Însă atunci când acest centru energetic este echilibrat, te vei simți puternic.

2, 11, 20 sau 29 - Chakra sacrală

Legate de Lună, aceste date de naștere reflectă o intuiție sporită. Persoanele născute la aceste date posedă un profund simț al compasiunii și sunt foarte conectate la emoțiile celorlalți, adesea la niveluri spirituale profunde. Cu o empatie excepțională, acești împăciuitori se conectează la chakra sacrală, care este vitală pentru procesarea emoțională. Este important pentru ei să stabilească limite pentru a evita să fie copleșiți de acest centru energetic, ceea ce poate duce la epuizare emoțională.

3, 12, 21 sau 30 - Chakra celui de-al treilea ochi

Asociați cu Jupiter, planeta expansiunii filosofice, aceste date de naștere sunt axate pe creștere. Sunt acordați la imaginea de ansamblu, la fel cum chakra celui de-al treilea ochi ne conectează la sinele nostru superior. Atunci când acest centru energetic este echilibrat, le permite să rămână conectați la adevăratele lor viziuni de speranță. Cu toate acestea, atunci când credința lor se clatină, poate indica faptul că această chakră este blocată.

4, 13, 22 sau 31 - Chakra coroanei

Aliniați cu Uranus, planeta cunoscută pentru treziri cosmice și pentru provocarea status quo-ului, cei născuți în aceste date sunt adevărați vizionari. Sunt conectați la chakra coroanei, care facilitează conexiunile spirituale și divine, permițându-le să primească mesaje superioare. Când se aliniază cu sinele lor superior pot experimenta miracole în viața lor. Cu toate acestea, atunci când trec cu vederea această înțelepciune, pot apărea obstacole care le împiedică creșterea și expansiunea ulterioară.

5, 14 sau 23 - Chakra gâtului

Persoanele născute sub influența lui Mercur, planeta comunicării, sunt conectate la chakra gâtului. Acest centru energetic guvernează exprimarea de sine. Prin urmare, aceste persoane ar trebui să acorde atenție onorării cunoștințelor și vocii lor interioare, asigurându-se că își împărtășesc adevărul autentic. Când chakra gâtului este blocată, pot întâmpina dificultăți de comunicare.

6, 15 sau 24 - Chakra inimii

Venus, planeta iubirii, guvernează aceste date de naștere. Prin urmare, persoanele născute în aceste zile sunt în mod natural magnetice și sunt strâns asociate cu chakra inimii. Acest centru energetic se bazează pe inteligența emoțională pentru a funcționa eficient; fără ea, oamenii pot experimenta blocaje în iubirea de sine și în relațiile interpersonale.

7, 16 sau 25 - Chakra coroanei

Aceste date de naștere sunt legate de planurile divine și eterice ale existenței. Cei născuți în aceste date sunt acordați la tărâmul spiritual și sunt ghidați de Neptun, planeta visării vizionare. Centrul lor energetic principal este chakra coroanei, care îi conectează la univers. Este esențial pentru ei să aibă încredere în intuiția lor superioară; altfel, realitatea lor externă poate începe să reflecte dezechilibre spirituale.

8, 17 sau 26 - Chakra rădăcină

Persoanele născute în aceste date sunt legate de rezultate tangibile, practice, rezultate din muncă asiduă și disciplină. Guvernate de Saturn, planeta asociată cu karma și problemele lumești, aceste date se referă la chakra rădăcină. Atunci când sunt echilibrate, indivizii se simt siguri și ingenioși. Cu toate acestea, atunci când sunt dezechilibrați, tind să se agațe de un fals sentiment de securitate în încercarea de a recâștiga controlul.

9, 18 sau 27 - Chakra plexului solar

Marte, planeta războinică asociată cu autoconservarea și ambiția, influențează aceste date de naștere. Drept urmare, persoanele născute în aceste date sunt conectate la plexul solar, centrul voinței. Atunci când sunt echilibrate, această chakră le oferă vitalitate, energie și succes. Cu toate acestea, atunci când apar blocaje, trebuie să își mențină identitatea și autonomia fără a cădea în aroganță, potrivit parade.com.

