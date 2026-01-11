Culoarea de putere a zodiei tale în 2026: cum o folosești corect

Potrivit astrologului, tarologului și vindecătorului energetic Lisa Stardust, alegerea unei culori asociate zodiei sau scopurilor tale creează „o ancoră vizuală și emoțională” pentru obiectivele tale.

Fie că porți această culoare mai des, scrii cu un pix în nuanța ei, îți decorezi spațiul sau o folosești în ritualuri zilnice, culoarea potrivită te ajută să rămâi conectat(ă) la viața pe care o construiești în 2026.

♈ Berbec – Portocaliu apus (sunset orange)

Culoarea ta de putere alimentează încrederea, curajul și noile începuturi. Dacă simți nevoia de schimbare, aceasta este nuanța care te pune în mișcare.

Poart-o în haine, folosește-o în agende sau ca fundal digital pentru un plus de motivație.

♉ Taur – Ocru

Ocrul aduce stabilitate, consecvență și siguranță. Este culoarea perfectă pentru obiective pe termen lung.

Integreaz-o în pături, lumânări, jurnale sau obiecte care creează un spațiu calm și protector.

♊ Gemeni – Miere

Această nuanță galben-aurie susține claritatea, comunicarea și negocierile.

Folosește-o în papetărie, accesorii sau decor pentru a stimula ideile și dialogul.

♋ Rac – Nisip

Deși discretă, această culoare echilibrează emoțiile și întărește intuiția și siguranța interioară.

Textile moi, colțuri de meditație sau machiaj în tonuri naturale te ajută să iei decizii mai clare.

♌ Leu – Ocru intens

Amplifică pasiunea, expresia personală și ambiția.

Folosește-o în piese statement, decor îndrăzneț sau vision board-uri care îți susțin obiectivele.

♍ Fecioară – Alb

2026 este un an al resetării și clarității pentru tine. Albul simbolizează ordinea și începuturile curate.

Integrează-l în garderobă, birou, ritualuri de dimineață sau planificare.

♎ Balanță – Șampanie

Această nuanță elegantă susține armonia, echilibrul și relațiile.

Accente strălucitoare, lumânări, texturi fine sau jurnale dedicate relațiilor sunt ideale.

♏ Scorpion – Miere închisă

O culoare care sprijină transformarea, disciplina și puterea personală.

Folosește-o în spații intime, obiecte de protecție sau practici de introspecție.

♐ Săgetător – Maro whiskey

Această nuanță hrănește explorarea, visurile mari și dorința de cunoaștere.

Perfectă pentru decor inspirat de călătorii, jurnale de obiective și accesorii calde.

♑ Capricorn – Whiskey intens

Culoarea ambiției și a progresului constant.

Integreaz-o în spații de lucru, accesorii clasice și ritualuri de setare a obiectivelor.

♒ Vărsător – Ocru

Susține inovația, creativitatea și gândirea neconvențională.

Folosește-o în decor eclectic, haine originale sau instrumente creative.

♓ Pești – Maro apus (sunset brown)

Această culoare amplifică intuiția, claritatea emoțională și conexiunea spirituală.

Ideală pentru colțuri de relaxare, artă, journaling și ritualuri de introspecție.

În 2026, culoarea nu este doar estetică, ci un instrument de manifestare. Alegând culoarea de putere a zodiei tale și folosind-o conștient, rămâi conectat(ă) la intențiile tale și la direcția în care vrei să mergi.

Culoarea potrivită te ajută să simți, să vezi și să trăiești viața pe care ți-o dorești.