Cum afectează deschiderea Portalului Eclipsei fiecare zodie, în perioada 23 februarie - 1 martie 2026

Ne întoarcem la noi înșine după puternica eclipsă solară de săptămâna trecută și înainte de eclipsa lunară de săptămâna viitoare. Luna în Gemeni dă startul, permițându-ne tuturor să ne conectăm și să comunicăm liber. Prieteniile sunt o temă majoră la începutul săptămânii, pe măsură ce învățăm cum să fim prezenți pentru oamenii la care ținem.

Luna în Rac, din 26 februarie, aduce emoții intense înainte ca Luna creativă în Leu, din 28 februarie, să ne scoată dintr-o perioadă de criză și să ne energizeze pentru drumul care urmează.

Berbec

Această săptămână este despre prietenii și obiectivele tale pentru viitor. Eclipsa de săptămâna trecută te-a făcut mai conștient de grupurile cu care te asociezi. Acum este momentul să fii foarte atent la cine lași să intre.

Tranzitele din această săptămână îți permit să vezi mai clar ce ai vrea să creezi și să realizezi în viitor. În următoarele luni, vei descoperi dacă planurile tale trebuie modificate. Saturn în semnul tău te ajută făcându-te să încetinești ritmul și să devii mai puțin impulsiv.

Taur

După eclipsa solară în Vărsător, înțelegi de ce este important să stai departe de dramă. Deși tranzitele din această săptămână te-au concentrat pe colaborări, acesta este și un moment pentru a te simți mai confortabil lucrând pe cont propriu.

Saturn în Berbec te ajută să devii mai independent, în timp ce Mercur retrograd îți arată că a fi în modul pustnic nu este un lucru atât de rău. De fapt, te poate ajuta să-ți dezvolți abilitățile creative, atâta timp cât ai răbdare cu procesul.

Gemeni

Prin provocările cu care te confrunți în această săptămână, descoperi o mulțime de daruri, Luna luminoasă în Leu adăugând reasigurare și încredere. Dacă ți-ai pierdut încrederea în tine, o poți reaprinde în acest sezon Pești.

Ai o dorință tot mai mare de a iniția lucruri noi, dar cu Mercur retrograd pe 26 februarie, cel mai bine este să te concentrezi pe planificare și strategie. Ia în considerare revenirea la un proiect existent de care poate ai uitat.

Rac

În timpul eclipsei de săptămâna trecută, ați experimentat o renaștere, deoarece tranzitul a readus în minte unele teme emoționale din trecut. Odată cu lunațiunile din această săptămână, așteptați-vă să vedeți revenirea puterii voastre.

Saturn este aici pentru a vă ajuta să vă construiți armura și să iluminați calea pe care o croiți pentru voi înșivă. Luna în Leu vă menține concentrați asupra obiectivelor pe care doriți să le îndepliniți în viitor. Acest tranzit lunar adaugă un element de speranță care se simte ca o binecuvântare pentru voi.

Leu

Pentru tine, Leu, energia acestei săptămâni se concentrează pe obiceiurile negative pe care le ai în viața ta romantică. Acesta este momentul să abandonezi aceste obiceiuri și să fii atent la energia ta. Nu lăsa trecutul să-ți dicteze prezentul.

Dacă ești deja într-o relație, sezonul Peștilor îți permite să stabilești legături mai profunde prin comunicare semnificativă și timp de calitate. Luna în Gemeni te ajută, de asemenea, să fii mai dispus să comunici și să te deschizi prietenilor sau partenerului tău.

Fecioară

Mercur retrograd te învață cum să fii mai răbdător cu ceilalți. Din fericire, Saturn nu mai este în Pești, ceea ce aduce provocări. Deși este posibil să gestionezi neînțelegerile, Venus în Pești oferă sprijin.

Săptămâna aceasta, este ușor să stai departe de dramă. Concentrează-te pe păstrarea păcii și pe a fi cât mai diplomatic posibil.

Balanță

Nu căuta o iubire care nu merită timpul tău. Prioritizează atragerea partenerilor și a prietenilor care sunt aliniați cu obiectivele tale. Din fericire, Saturn în Berbec estefăcând o opoziție față de semnul tău zodiacal, amintindu-ți să rămâi cu picioarele pe pământ și să fii mai perspicace atunci când permiți oamenilor să intre în viața ta.

În această perioadă, înveți cum să fii mai puțin codependent.

Scorpion

În această perioadă, s-ar putea să simți că îți refaci ciupercile după eclipsa de săptămâna trecută. Asigură-te că te tratezi cu blândețe și îți oferi dragostea de care ai nevoie. Beneficiezi de Mercur retrograd, deoarece îți permite să încetinești ritmul și să te concentrezi pe hobby-urile care îți aduc multă emoție și bucurie.

Concentrează-te pe ceea ce te pasionează și, în timpul acestei retrogradări, poți perfecționa acele abilități. De exemplu, dacă ai început un proiect de desen, s-ar putea să te întorci la el în această perioadă și să-ți îmbunătățești abilitățile.

Săgetător

Săptămâna aceasta, reflectă asupra dinamicii pe care o ai cu ceilalți și gândește-te cum îi tratezi. Dacă ai fost agresiv cu manierele tale sau nu ai ascultat pe ceilalți, acesta este un moment bun pentru a începe să-ți schimbi obiceiurile.

După eclipsă, este foarte important să lucrezi bine cu ceilalți. Îmbunătățește-ți comunicarea în timpul retrogradării lui Mercur și acordă prioritate ascultării celorlalți. Acest lucru te poate ajuta să devii un lider mai bun.

Capricorn

Dacă ai jonglat cu prea multe lucruri deodată, aceasta este o perioadă în care să fii atent la energia ta. Deschide-ți planificatorul și folosește-l. Eclipsa de săptămâna trecută ți-a arătat că trebuie să fii atent la timpul și programul tău.

Stațiile lui Mercur retrogradează pe 26 februarie, învățându-te cum să echilibrezi casa și munca. Timpul este important, mai ales dacă te simți epuizat. Ia-ți odihna de care ai nevoie și nu te grăbi, mai ales că există o altă eclipsă săptămâna viitoare.

Vărsător

Continui să fii vedeta spectacolului, chiar dacă acum suntem în sezonul Peștilor. Deși Lunile în Gemeni și Leu sunt legate de dragoste, aceasta este, de asemenea, o perioadă care reflectă dragostea pentru învățarea de lucruri noi.

Poți intra într-un nou capitol cu ​​obiectivele tale educaționale sau te poți simți încurajat să muncești mai mult pentru a obține succesul. Saturn în Berbec îți stimulează performanța atâta timp cât rămâi sârguincios și pregătit.

Pești

Mercur intră în mișcare retrogradă în semnul tău pe 26 februarie. Acest tranzit îți amintește să fii atent la comunicarea ta. Verifică-ți încă o dată e-mailurile, revizuiește-ți proiectele, verifică-ți planificatorul și gândește-te înainte de a vorbi.

Cu Venus în semnul tău, lucrurile sunt gestionabile pentru următoarele săptămâni. Când Luna este în Rac, îți este ușor să te împaci cu prietenii sau partenerii romantici. Aceasta este o perioadă de vindecare, potrivit yourtango.com.

