Cum îți recunoști sufletul pereche, în funcție de data nașterii

Deși experiența fiecăruia de a găsi acea persoană specială este unica, datele noastre de naștere pot oferi indicii despre această experiență romantică și profundă.

1, 10, 19, 28 – Îi recunoști după felul în care te face să te simți puternic(ă)

Aceste date de naștere sunt guvernate de Soare, planeta strălucirii, încrederii și a conducerii. Vei simți imediat căldura lor - o prezență care iese în evidență în mulțime. Nu se vor teme să-și exprime sentimentele, hotărâți să-ți capteze atenția și să te copleșească cu complimente și afecțiune. Când vă întâlniți, simți că ai găsit persoana care nu este intimidată de potențialul tău și vrea să te vadă strălucind la fel de puternic.

2, 11, 20, 29 – Îi recunoști după felul în care îți hrănesc inima

Cu Luna domnind asupra acestor date de naștere, intuiția, inteligența emoțională și darurile spirituale îți împodobesc aura. Când întâlnești persoana potrivită pentru tine, vei simți siguranță emoțională, astfel încât să-ți lași zidurile să cadă. Familiar, s-ar putea chiar să se simtă ca dragoste la prima vedere, deoarece sufletele voastre probabil s-au intersectat înainte. Acest tip de legătură vă va calma anxietățile, va ajunge în adâncurile spiritului vostru și vei avea sentimentul de acasă.

3, 12, 21, 30 – Îi recunoști după modul în care îți extind lumea

Planeta expansiunii, norocului și explorării filosofice, Jupiter guvernează aceste date de naștere. Îi vei recunoaște după optimismul , spiritul aventuros și râsul nesfârșit. Cu o dispoziție veselă, îți va ridica înțelegerea vieții. Deodată orizonturile tale se extind, limitele se diminuează iar libertățile se înmulțesc. Te simți mai luminos, având multe posibilități în minte.

4, 13, 22, 31 - Îi recunoști după modul în care îți iubesc ciudățeniile

Cei născuți în aceste date sunt guvernați de Uranus, planeta auto-explorării neconvenționale și a unicității. Energia ta va fi o experiență incitantă pentru sufletul tău pereche. În loc să încerce să te închidă ca toți ceilalți, te vor încuraja să iubești ceea ce te face o oaie neagră. Dragostea lor de a schimba rutinele, de a explora și de a-și face timp pentru surprize plăcute îți va stimula spiritul.

5, 14, 23 – Îi recunoști după modul în care îți stimulează mintea

Îți recunoști sufletul pereche printr-o conexiune mentală instantanee deoarece aceste date de naștere sunt guvernate de Mercur, planeta tinerească a intelectului. Îți stimulează mintea, explorați curiozități împreună și încurajează un simț al umorului vesel și jucăuș despre viață. Poți discuta despre orice cu ei. În loc să fie epuizați de mintea ta mereu activă, abia așteaptă să ți se alăture în următoarea aventură, explorare sau să te ajute să cercetezi pentru a găsi răspunsuri care să-ți calmeze grijile.

6, 15, 24 – Îi recunoști după modul în care îți atenuează conflictele

Aceste date de naștere sunt guvernate de Venus, planeta diplomației, iubirii și a împlinirii așteptărilor. Sufletul tău pereche îți va onora sufletul frumos, încercând să-ți ușureze viața cât mai des posibil. Te face să te simți și mai iubit și în siguranță după un conflict, învățându-te o modalitate sănătoasă de a relaționa cu un alt partener romantic. Îți prețuiește frumusețea, atât pe dinăuntru, cât și pe dinafară.

7, 16, 25 – Îi recunoști după felul în care îți iubesc sufletul

Aceste date sunt guvernate de Neptun, planeta viziunilor eterice, a planetelor spirituale și a idealurilor superioare. Prin urmare, sufletul tău pereche are adesea o conexiune cu tine dintr-o viață anterioară. La prima impresie, pare că v-ați mai întâlnit. Apropierea voastră apare într-un moment predestinat al vieții tale, când ești gata să-ți trezești intuiția, să te distanțezi de credințele auto-limitative și să te reconectezi cu sufletul tău.

8, 17, 26 – Îi recunoști după felul în care fac ca angajamentul să pară natural

Aceste date de naștere sunt guvernate de Saturn, planeta rezilienței karmice și a autodisciplinei. Ești atent cu inima ta înainte de a întâlni persoana potrivită. Găsești ancorare în prezența lor. Găsești stabilitate și atemporalitate într-o temă care se aliniază cu integritatea sau valorile tale, și cu cineva care poate rezista testului timpului.

9, 18, 27 – Îi recunoști după modul în care aduc pasiune în lumea ta

Sufletul tău pereche este plin de energie arzătoare, pasională și o dragoste profundă pentru tine. Aceste date de naștere sunt guvernate de planeta războinică Marte, care guvernează autoconservarea și acțiunea. Sunt protectori față de sensibilitățile tale, dispuși să se lupte pentru tine în orice moment. Dragostea pentru ei este evidentă; nu sunt necesare jocuri. Găsești curajul de a fi sinele tău autentic în prezența lor, potrivit parade.com.